11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЗолотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
8 сен в 08:00
14 сен в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 200₽ за человека
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия к Висячему Камню в Ергаках: Чудо Саян, доступное каждому
Погрузитесь в мир природных чудес с индивидуальной экскурсией к Висячему Камню. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от 3 800₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город» - путешествие в сердце Саян
Погрузитесь в мир древних легенд и уникальной природы с экскурсией на скалы «Каменный город». Откройте для себя красоту и тайны Саян
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по мере формирования группы
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 июля 2024Индивидуальную экскурсию по Хакасии проводили Надежда и Максим. Они с такой любовью и интересом говорили про Хакасию, что не возможно
- ААнна5 июля 2024Огромное спасибо Надежде и Максиму, что организовали нам такую замечательную экскурсию! Отдельное спасибо за разносторонюю информацию, индивидуальный поход и маршрут, сформированный по нашим интересам! 👍👍👍 Три поколения нашей семьи в восторге, не смотря на возрастной диапазон. 😊
- AANDREI25 июня 2024С чего начать свой отзыв. Наверное с гида, Надежда легкая на подъем и новые идеи, очень коммуникабельная, помимо этого, она очень
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Однодневные»
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