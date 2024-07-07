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эрудированная и ответственная. Тепрь по самой экскурсии, как выше я уже отметил качества гида, так вот благодаря ее коммуникабельности, мобильности и главное огромным желанием, вкусно и красиво показать свой регион, мы предварительно договорились о модификации и к основному маршруту “Золотое кольцо Хакасии", добавить интригующую скрытую жемчужину Саян, национальный парк "Ергаки" (Красноярский край - юг) - опять же, отлична команда единомышлеников у нас получилась с учетом нашего штурмана-водителя Елены! Ну что поехали, здравствуй Абакана и на въезде в город вас встречает стела «Лора» (в народе название «Лариса Ивановна"), далее едем на гору "Любви", такое романтическое название получила гора Самохвал, с этой горы открываются виды на весь Абакан и его окрестности, как на ладони, отсюда хорошо видно место слияния двух сибирских рек – Абакана и Енисея. Помимо этого в этом месте находится памятник Хакасскому войну, а также Аллея славы (на ней установлены стелы городов и указано количество павших в Великой Отечественной войне жителей этих городов Хакасии). Далее мы отправились в Саяны, в Ергаки - бонусом нам было продление горнолыжного сезона до 12 мая, а с учетом того что в Абаканах уже полным ходом лето, то можно сказать получилось "Золотое кольцо Хакасии - все времена года". По пути в Ергаки мы проезжаем аутентичный город, столица сибирских помидоров - Минусинск (Красноярский край, город основан в 1739г.) город удивил своей архитектурой, историй и чистотой, жаль не смогли в мае заценить местные помидоры. Шушенское, образованное в 1744, знаменитое село, благодарю вождю мирового пролетариата В. Л. Ленину, который здесь находился в ссылке с 1897 по 1900гг, именно здесь произошло венчание Ленина и Крупской. Едим далее и из рассказа Надежды узнаешь о целебных озерах республики Хакасии, а вот уже мы едем дальше по пути на Саяно-Шушенскую ГЭС наше внимание привлекла каменная церковь Святой преподобной Евдокии Великой, облицованная мрамором, которая располагалась на горе и виднелась с автодороги. Так мы оказались в селе Сизая, которое расположилось на берегах Енисея, в данной деревне проживала семья прославленного борца Ивана Ярыгина и здесь находится музей Ивана Ярыгина, а так же выше упомянутая церковь, построенная по инициативе И. С. Ярыгина с благословения патриарха Алексия II. Далее пересекаем Майнское водохранилище по верху Майнскую ГЭС и вот финишная прямая, но по пути встречаем Парк впечатлений «Мраморка» (любителям - альпинистам), парк Изербель, Парк отдыха Тортуга (привет пиратам карибского моря), и вот она которая покорила великий Енисей Саяно-Шушенская ГЭС (начало строительства 1963г, первые агрегаты запущены в 1978г.), на обзорной площадке мы лицезрим памятник «Покорителям Енисея». Весь маршрут Надежда сопровождает очень интересными как историческими фактами, так и реальными цифрами. Теперь вроде можно было поставить и точку, но тут обнаруживаю трамвайные пути и оказывается до ГЭС идет общественный транспорт который идет из Черемушки - тихого поселка при Сеяно-Шушенской ГЭС, данный поселок скрыт в гуще деревьев и чем то напоминает Академгородок в Новосибирске, помимо этого если бы было в сутках побольше времени мы бы обязательно прокатились бы на катанной дороге в горнолыжном комплексе "Черемуховый лог" расположенный в этом населено пункте. Но это еще не все, на нашем пути Саяного́рск (основаный в 1975) в настоящее время градообразующим предприятием у этого города является - Саяногорский алюминиевый завод. В столь поздний час нам удалось посетить Музей под открытым небом «Саянский камень» посвящён геологическому богатству и разнообразию Саянских гор. Надежда и Елена, большое вам спасибо за очень насыщенную и интенсивную экскурсионную программу, так держать!