Однодневные – экскурсии в Абакане

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Абакане, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Золотое кольцо Хакасии
На машине
51 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
8 сен в 08:00
14 сен в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
6 отзывов
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 200 за человека
Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
2 отзыва
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия к Висячему Камню в Ергаках: Чудо Саян, доступное каждому
Погрузитесь в мир природных чудес с индивидуальной экскурсией к Висячему Камню. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от 3 800 за человека
Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город»
14 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город» - путешествие в сердце Саян
Погрузитесь в мир древних легенд и уникальной природы с экскурсией на скалы «Каменный город». Откройте для себя красоту и тайны Саян
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по мере формирования группы
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 33 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 июля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Индивидуальную экскурсию по Хакасии проводили Надежда и Максим. Они с такой любовью и интересом говорили про Хакасию, что не возможно
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    не влюбиться в эти места. Нам с мужем очень понравилось, экскурсия прошла на одном дыхании. Я благодарна им за то, что они создали очень комфортные условия на период путешествия. Рекомендую всем кто хочет познакомиться с Хакасией и провести очень хорошо и комфортно время

  • А
    Анна
    5 июля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Огромное спасибо Надежде и Максиму, что организовали нам такую замечательную экскурсию! Отдельное спасибо за разносторонюю информацию, индивидуальный поход и маршрут, сформированный по нашим интересам! 👍👍👍 Три поколения нашей семьи в восторге, не смотря на возрастной диапазон. 😊
  • A
    ANDREI
    25 июня 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    С чего начать свой отзыв. Наверное с гида, Надежда легкая на подъем и новые идеи, очень коммуникабельная, помимо этого, она очень
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    эрудированная и ответственная. Тепрь по самой экскурсии, как выше я уже отметил качества гида, так вот благодаря ее коммуникабельности, мобильности и главное огромным желанием, вкусно и красиво показать свой регион, мы предварительно договорились о модификации и к основному маршруту “Золотое кольцо Хакасии", добавить интригующую скрытую жемчужину Саян, национальный парк "Ергаки" (Красноярский край - юг) - опять же, отлична команда единомышлеников у нас получилась с учетом нашего штурмана-водителя Елены! Ну что поехали, здравствуй Абакана и на въезде в город вас встречает стела «Лора» (в народе название «Лариса Ивановна"), далее едем на гору "Любви", такое романтическое название получила гора Самохвал, с этой горы открываются виды на весь Абакан и его окрестности, как на ладони, отсюда хорошо видно место слияния двух сибирских рек – Абакана и Енисея. Помимо этого в этом месте находится памятник Хакасскому войну, а также Аллея славы (на ней установлены стелы городов и указано количество павших в Великой Отечественной войне жителей этих городов Хакасии). Далее мы отправились в Саяны, в Ергаки - бонусом нам было продление горнолыжного сезона до 12 мая, а с учетом того что в Абаканах уже полным ходом лето, то можно сказать получилось "Золотое кольцо Хакасии - все времена года". По пути в Ергаки мы проезжаем аутентичный город, столица сибирских помидоров - Минусинск (Красноярский край, город основан в 1739г.) город удивил своей архитектурой, историй и чистотой, жаль не смогли в мае заценить местные помидоры. Шушенское, образованное в 1744, знаменитое село, благодарю вождю мирового пролетариата В. Л. Ленину, который здесь находился в ссылке с 1897 по 1900гг, именно здесь произошло венчание Ленина и Крупской. Едим далее и из рассказа Надежды узнаешь о целебных озерах республики Хакасии, а вот уже мы едем дальше по пути на Саяно-Шушенскую ГЭС наше внимание привлекла каменная церковь Святой преподобной Евдокии Великой, облицованная мрамором, которая располагалась на горе и виднелась с автодороги. Так мы оказались в селе Сизая, которое расположилось на берегах Енисея, в данной деревне проживала семья прославленного борца Ивана Ярыгина и здесь находится музей Ивана Ярыгина, а так же выше упомянутая церковь, построенная по инициативе И. С. Ярыгина с благословения патриарха Алексия II. Далее пересекаем Майнское водохранилище по верху Майнскую ГЭС и вот финишная прямая, но по пути встречаем Парк впечатлений «Мраморка» (любителям - альпинистам), парк Изербель, Парк отдыха Тортуга (привет пиратам карибского моря), и вот она которая покорила великий Енисей Саяно-Шушенская ГЭС (начало строительства 1963г, первые агрегаты запущены в 1978г.), на обзорной площадке мы лицезрим памятник «Покорителям Енисея». Весь маршрут Надежда сопровождает очень интересными как историческими фактами, так и реальными цифрами. Теперь вроде можно было поставить и точку, но тут обнаруживаю трамвайные пути и оказывается до ГЭС идет общественный транспорт который идет из Черемушки - тихого поселка при Сеяно-Шушенской ГЭС, данный поселок скрыт в гуще деревьев и чем то напоминает Академгородок в Новосибирске, помимо этого если бы было в сутках побольше времени мы бы обязательно прокатились бы на катанной дороге в горнолыжном комплексе "Черемуховый лог" расположенный в этом населено пункте. Но это еще не все, на нашем пути Саяного́рск (основаный в 1975) в настоящее время градообразующим предприятием у этого города является - Саяногорский алюминиевый завод. В столь поздний час нам удалось посетить Музей под открытым небом «Саянский камень» посвящён геологическому богатству и разнообразию Саянских гор. Надежда и Елена, большое вам спасибо за очень насыщенную и интенсивную экскурсионную программу, так держать!

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Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Золотое кольцо Хакасии
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  3. Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
  4. Индивидуальная экскурсия на скалы «Каменный город»
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. ГЭС
  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в августе 2024
Сейчас в Абакане в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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