Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с хакасской историей

Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтинским хребтом археологических открытиях, стилях местного наскального искусства и самых ярких событиях древней истории 📖 хакасской земли. Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.

Поиск старинных сокровищ

«Оглахты» — место древнее и таинственное. Вы увидите руины средневековой крепостной стены, сотни курганов и Шаман-камень с наскальными рисунками, изображающими животных, скифские кинжалы и колесницы. А также отыщете на склоне горы ⛰️ «Сорок зубьев» хорошо сохранившиеся петроглифы Таштыгского периода, самые ранние из которых насчитывают 5000 лет.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 и транспортные расходы включены в стоимость.