Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие в загадочные «Оглахты»

Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища

Сергей
Сергей – представитель из Абакана
«Оглахты» — это один из самых живописных участков Хакасского заповедника, расположенный напротив слияния рек Енисей и Туба.

Вы погуляете по специально проложенной для путешественников тропе, рассмотрите таинственные наскальные рисунки и услышите о традициях, культуре и быте живших здесь людей.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 11 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»

Что вас ожидает

Знакомство с хакасской историей
Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтинским хребтом археологических открытиях, стилях местного наскального искусства и самых ярких событиях древней истории 📖 хакасской земли. Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.

Поиск старинных сокровищ
«Оглахты» — место древнее и таинственное. Вы увидите руины средневековой крепостной стены, сотни курганов и Шаман-камень с наскальными рисунками, изображающими животных, скифские кинжалы и колесницы. А также отыщете на склоне горы ⛰️ «Сорок зубьев» хорошо сохранившиеся петроглифы Таштыгского периода, самые ранние из которых насчитывают 5000 лет.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 и транспортные расходы включены в стоимость.

Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем туры и экскурсии. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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