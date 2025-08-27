Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие в загадочные Оглахты

Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
Оглахты - один из самых живописных участков Хакасского заповедника, расположенный напротив слияния рек Енисей и Туба.

Путешественники смогут прогуляться по специально проложенной тропе, рассмотреть таинственные наскальные рисунки и узнать о традициях,
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культуре и быте древних народов.

Визит-центр Хакасского заповедника познакомит с археологическими открытиями и стилями местного наскального искусства.

Туристы увидят руины средневековой крепостной стены, сотни курганов и Шаман-камень с изображениями животных, скифских кинжалов и колесниц.

На склоне горы «Сорок зубьев» находятся хорошо сохранившиеся петроглифы Таштыгского периода, возраст которых насчитывает 5000 лет. Входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость, а экскурсию проводит местный гид.

В сезон заповедник может объединять экскурсантов в группы, а в плохую погоду предлагает альтернативные варианты

4.7
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды на степь и водохранилище
  • 🗿 Древние петроглифы и руины
  • 🏛 Посещение визит-центра
  • 🚶‍♂️ Прогулка по оборудованной тропе
  • 📜 Узнайте о традициях и культуре Хакасии

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Оглахтов - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной погодой и увидеть все достопримечательности в их лучшем виде.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в загадочные Оглахты
Путешествие в загадочные Оглахты
Путешествие в загадочные Оглахты

Что можно увидеть

  • Визит-центр Хакасского заповедника
  • Оглахтинский хребет
  • Смотровые площадки
  • Руины средневековой крепостной стены
  • Шаман-камень
  • Петроглифы Таштыгского периода

Описание экскурсии

Знакомство с хакасской историей

Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтинским хребтом археологических открытиях, стилях местного наскального искусства и самых ярких событиях древней истории хакасской земли. Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.

Поиск старинных сокровищ

Оглахты — место древнее и таинственное. Вы увидите руины средневековой крепостной стены, сотни курганов и Шаман-камень с наскальными рисунками, изображающими животных, скифские кинжалы и колесницы. А также отыщете на склоне горы «Сорок зубьев» хорошо сохранившиеся петроглифы Таштыгского периода, самые ранние из которых насчитывают 5000 лет.

Организационные детали

  • Входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость
  • На территории заповедника экскурсию проводит местный гид
  • Обратите внимание: в сезон в связи с высокой загрузкой заповедник может объединять экскурсантов в группы
  • В плохую погоду заповедник отменяет экскурсии — в этом случае мы можем предложить вам альтернативные варианты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 649 туристов
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем экскурсии и многодневные поездки. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
1
И
Спасибо за очень интересную и красивую экскурсию Владимиру! Комфортная машина, потрясающие виды, интересный и профессиональный рассказ! На лестницу подниматься тяжеловато, как-никак 1000 ступеней, но Владимир чередовал подъем с остановками и интересным рассказом. Спасибо еще раз за профессионализм и любовь к родному краю, потрясающая красота окружает вас! Хакасия впечатлила. Всем рекомендую эту экскурсию!
Спасибо за очень интересную и красивую экскурсию Владимиру! Комфортная машина, потрясающие виды, интересный и профессиональный рассказ!
Спасибо за очень интересную и красивую экскурсию Владимиру! Комфортная машина, потрясающие виды, интересный и профессиональный рассказ!
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А
Огромное спасибо огранизатору Сергею, он предупредил заранее, что Оглахты может быть закрыт и предложил альтернативные экскурсии, это очень удобно, что можно спокойно выбрать, что по душе. 12.06.25 наша экскурсия состоялась,
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нас встретил водитель Сергей (очень аккуратно водит машину, было спокойно и комфорт ехать с ним). Гидом у нас была Екатерина, понравилось как она рассказывала про петроглифы и про Хакасию в целом. Ребята очень внимательные и отзывчивые. С ними было очень комфортно. Нам с мужем очень понравилось. Рекомендую однозначно.

Огромное спасибо огранизатору Сергею, он предупредил заранее, что Оглахты может быть закрыт и предложил альтернативные экскурсии,
Огромное спасибо огранизатору Сергею, он предупредил заранее, что Оглахты может быть закрыт и предложил альтернативные экскурсии,
Огромное спасибо огранизатору Сергею, он предупредил заранее, что Оглахты может быть закрыт и предложил альтернативные экскурсии,
Огромное спасибо огранизатору Сергею, он предупредил заранее, что Оглахты может быть закрыт и предложил альтернативные экскурсии,
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Денис
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
Отличная экскурсия. Владимир -гид, профессионал своей деятельности. Всё было комфортно, подъем по лестнице, переезд.
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Ю
Мы выбрали индивидуальную экскурсию на Оглахты с экскурсоводом Анной. Плюс индивидуальной экскурсии в том, что есть возможность выбора времени ее начала. Место слишком открытое под солнцем и в середине лета
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подниматься по лестнице в 12 дня, как это предлагалось с группой, - физически тяжело. Мы осуществили подъем в 8 утра. Анна очень наполненно и интересно рассказывала информацию. Посетили музей, спустились к воде, погуляли у беседки. Пейзажи очень интересные и необычные. Спасибо за организацию и комфортабельный транспорт!

Мы выбрали индивидуальную экскурсию на Оглахты с экскурсоводом Анной. Плюс индивидуальной экскурсии в том, что есть
Мы выбрали индивидуальную экскурсию на Оглахты с экскурсоводом Анной. Плюс индивидуальной экскурсии в том, что есть
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Валентина
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и удивительного и даже чулесного. рекомендую.
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
Могу только сказать если вашу экскурсию проведет Виталий. вы останетесь довольны. счастливы. узнаете много интересного и
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Дарья
Хочу выразить благодарность Сергею за высокий уровень организации, за отличный отдых и за возможность восторгаться природой Хакасии! В следующий раз приеду и точно знаю, что только у него буду заказывать экскурсии по дивному краю! Отчасти и благодаря такой организации я так сильно прониклась к удивительной Хакасии.
Благодарю и до новых встреч!
Хочу выразить благодарность Сергею за высокий уровень организации, за отличный отдых и за возможность восторгаться природой
Хочу выразить благодарность Сергею за высокий уровень организации, за отличный отдых и за возможность восторгаться природой
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