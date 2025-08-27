Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Оглахты - один из самых живописных участков Хакасского заповедника, расположенный напротив слияния рек Енисей и Туба.Путешественники смогут прогуляться по специально проложенной тропе, рассмотреть таинственные наскальные рисунки и узнать о традициях,

культуре и быте древних народов. Визит-центр Хакасского заповедника познакомит с археологическими открытиями и стилями местного наскального искусства. Туристы увидят руины средневековой крепостной стены, сотни курганов и Шаман-камень с изображениями животных, скифских кинжалов и колесниц. На склоне горы «Сорок зубьев» находятся хорошо сохранившиеся петроглифы Таштыгского периода, возраст которых насчитывает 5000 лет. Входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость, а экскурсию проводит местный гид. В сезон заповедник может объединять экскурсантов в группы, а в плохую погоду предлагает альтернативные варианты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Оглахтов - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной погодой и увидеть все достопримечательности в их лучшем виде.

Сейчас август — это идеальное время.