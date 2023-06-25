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Описание
Поиск старинных сокровищ
«Оглахты» — место древнее и таинственное. Памятник культурного наследия РХ находится в 48 километрах от Абакана, дорога проходит через пгт. Пригорск. Туристический комплекс Оглахты особо охраняемая природная территория «Хакасского заповедника». В состав комплекса входит тематический Визит-центр, комплекс исторических реконструкций «Посёлок предков», пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев», возраст которых оценивается в 5000 — 1000 лет. Богатейшая флора и фауна. Красивейший обзор на «Красноярское водохранилище», «Тепсей» и «Енисейские ворота» с высоты птичьего полёта.
ежедневно, кроме понедельника в 09.00, 10.00, 14.00
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Транспорт
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Питание
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абаканский дворец молодежи
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника в 09.00, 10.00, 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
В плохую погоду заповедник отменяет экскурсии — в этом случае мы можем предложить вам альтернативные варианты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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