Оглахты - слияние природы и истории

Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника

Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтами археологических открытиях, стилях местного наскального искусства и самых ярких событиях древней истории хакасской земли.

Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.
Оглахты - слияние природы и истории
Оглахты - слияние природы и истории
Оглахты - слияние природы и истории
Оглахты - слияние природы и истории
Оглахты - слияние природы и истории
Оглахты - слияние природы и истории
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Оглахты
  • Енисейские ворота
  • Тепсей
  • Куня(Кунь-Таг)
  • Красноярское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поиск старинных сокровищ

«Оглахты» — место древнее и таинственное. Памятник культурного наследия РХ находится в 48 километрах от Абакана, дорога проходит через пгт. Пригорск. Туристический комплекс Оглахты особо охраняемая природная территория «Хакасского заповедника». В состав комплекса входит тематический Визит-центр, комплекс исторических реконструкций «Посёлок предков», пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев», возраст которых оценивается в 5000 — 1000 лет. Богатейшая флора и фауна. Красивейший обзор на «Красноярское водохранилище», «Тепсей» и «Енисейские ворота» с высоты птичьего полёта.

ежедневно, кроме понедельника в 09.00, 10.00, 14.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абаканский дворец молодежи
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника в 09.00, 10.00, 14.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • В плохую погоду заповедник отменяет экскурсии — в этом случае мы можем предложить вам альтернативные варианты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🍀Природа и пейзажи🏞Заповедники

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