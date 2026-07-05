Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтами археологических открытиях, стилях местного наскального искусства и самых ярких событиях древней истории хакасской земли.
Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.
Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.
Описание экскурсииПоиск старинных сокровищ «Оглахты» — место древнее и таинственное. Памятник культурного наследия РХ находится в 48 километрах от Абакана, дорога проходит через пгт. Пригорск. Туристический комплекс Оглахты особо охраняемая природная территория «Хакасского заповедника». В состав комплекса входит тематический Визит-центр, комплекс исторических реконструкций «Посёлок предков», пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев», возраст которых оценивается в 5000 — 1000 лет. Богатейшая флора и фауна. Красивейший обзор на «Красноярское водохранилище», «Тепсей» и «Енисейские ворота» с высоты птичьего полёта. Важная информация:
- Внимание! Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00 до 20.00. Даты групповых экскурсий: 22.07, 25.07, 29.07, 30.07, 1.08, 5.08, 8.08, 13.08, 15.08, 19.08, 22.08, 29.08, 5.09, 9.09, 12.09, 16.09, 19.09, 26.09. Внимание: групповые выезды проводятся только в указанные даты, в другие дни групповая экскурсия невозможна. Индивидуальная экскурсия доступна в любой день, кроме понедельника.
- Ввиду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент при групповых экскурсиях берется предоплата организатором в размере 50% от стоимости экскурсии после бронирования.
Групповые суббота в 9.30, индивидуальная в любой день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оглахты
- Енисейские ворота
- Тепсей
- Куня (Кунь-Таг)
- Красноярское водохранилище
Что включено
- Входные билеты
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые суббота в 9.30, индивидуальная в любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Внимание! Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00 до 20.00. Даты групповых экскурсий: 22.07, 25.07, 29.07, 30.07, 1.08, 5.08, 8.08, 13.08, 15.08, 19.08, 22.08, 29.08, 5.09, 9.09, 12.09, 16.09, 19.09, 26.09. Внимание: групповые выезды проводятся только в указанные даты, в другие дни групповая экскурсия невозможна. Индивидуальная экскурсия доступна в любой день, кроме понедельника
- Ввиду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент при групповых экскурсиях берется предоплата организатором в размере 50% от стоимости экскурсии после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
С опытным гидом, искренне вовлеченным в свою работу, экскурсия получилась очень познавательной и комфортной.
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А
Экскурсия очень понравилась, красота природы. Гид рассказал много интересного, отвечал на все вопросы. Все было позитивно, работа в команде, никого не бросали, не торопили. Большое спасибо 🙏
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Е
Нам очень понравилась эта экскурсия! И само место, и организация экскурсии были на высоте. Рекомендую всем!
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О
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Входит в следующие категории Абакана
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