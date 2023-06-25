Вы посетите современный тематический визит-центр Хакасского заповедника, где узнаете о связанных с Оглахтами археологических открытиях, стилях местного наскального искусства и самых ярких событиях древней истории хакасской земли. Далее пройдете по оборудованной туристической тропе из 950 ступеней, попутно останавливаясь на смотровых площадках и наслаждаясь видами на степь и Красноярское водохранилище.

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Описание