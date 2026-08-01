Экскурсия к ландшафтному геоморфологического памятнику природы, уникальному природному геологическому объекту, расположенному в природном парке «Ергаки» — «Каменный город».
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Когда-то мимо каменного города проходил древний путь, соединявший Урянхайский край (Туву) и Абаканские степи. В 1910 году здесь был проложен колесный путь, получивший название Усинский Тракт. Каменный город — живая легенда о свободолюбивом народе Саян, павшие под натиском орды мифического хана. Здесь уникальный растительный мир, причудливые скалы и каменные россыпи. Маршрут проводится с 10 июня по 30 сентября.
Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00. Групповые экскурсии только в воскресенье в 08.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проезд на транспорте высокой проходимости.
Что не входит в цену
- Питание
- Фото-видео съёмка.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00. Групповые экскурсии только в воскресенье в 08.00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абакана
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