Хакасия. Тыва. Ергаки. Бесконечный источник вдохновения. Мы создаём маршруты под ключ: от этнографических глубин до экстремальных вершин. Ваша история, наши заботы.
Описание экскурсииХакасия, Тыва и заповедные земли Ергаков хранят в себе неисчерпаемый запас чудес. Каждый поворот дороги здесь — новая картина, способная перехватить дыхание: от величественных горных панорам до укромных долин, от древних традиций до адреналиновых приключений. Мы превратим ваше путешествие в личную сагу. Наша задача — бережно собрать воедино ваши мечты и реальные возможности: найти идеальные места для ночевок; выстроить маршрут так, чтобы вы увидели самое важное; оставить пространство для неожиданных открытий. Это не просто тур — это создание вашей уникальной истории. Важная информация: Регион, где встречаются суровая красота гор, богатство этнографии и возможности для активного отдыха, требует грамотного подхода к планированию. Хакасия, Тыва и территория Ергаков — это многообразие локаций, в которых легко потеряться без опытного проводника. Мы берем на себя всю организационную рутину: составим маршрут с учетом ваших приоритетов; подберем комфортное размещение; продумаем логистику.
по средам в 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саяно-Шушенская ГЭС
- Город Кызыл
- Ергаки
- Висячий камень
- Оглахты
- Абакан
Что включено
- Комиссия сервиса
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Видеосъемка
- Трансфер
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Абакан
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 8.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Регион, где встречаются суровая красота гор, богатство этнографии и возможности для активного отдыха, требует грамотного подхода к планированию. Хакасия, Тыва и территория Ергаков - это многообразие локаций, в которых легко потеряться без опытного проводника
- Мы берем на себя всю организационную рутину:
- Составим маршрут с учетом ваших приоритетов
- Подберем комфортное размещение
- Продумаем логистику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абакана
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