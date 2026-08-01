Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хакасия. Тыва. Ергаки. Бесконечный источник вдохновения. Мы создаём маршруты под ключ: от этнографических глубин до экстремальных вершин. Ваша история, наши заботы.

Сергей Ваш гид в Абакане Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 2 часа 1-25 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хакасия, Тыва и заповедные земли Ергаков хранят в себе неисчерпаемый запас чудес. Каждый поворот дороги здесь — новая картина, способная перехватить дыхание: от величественных горных панорам до укромных долин, от древних традиций до адреналиновых приключений. Мы превратим ваше путешествие в личную сагу. Наша задача — бережно собрать воедино ваши мечты и реальные возможности: найти идеальные места для ночевок; выстроить маршрут так, чтобы вы увидели самое важное; оставить пространство для неожиданных открытий. Это не просто тур — это создание вашей уникальной истории. Важная информация: Регион, где встречаются суровая красота гор, богатство этнографии и возможности для активного отдыха, требует грамотного подхода к планированию. Хакасия, Тыва и территория Ергаков — это многообразие локаций, в которых легко потеряться без опытного проводника. Мы берем на себя всю организационную рутину: составим маршрут с учетом ваших приоритетов; подберем комфортное размещение; продумаем логистику.

по средам в 8.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Саяно-Шушенская ГЭС

Город Кызыл

Ергаки

Висячий камень

Оглахты

Абакан Что включено Комиссия сервиса Что не входит в цену Питание

Проживание

Видеосъемка

Трансфер

Услуги гида Место начала и завершения? Железнодорожный вокзал Абакан Когда и сколько длится? Когда: по средам в 8.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Регион, где встречаются суровая красота гор, богатство этнографии и возможности для активного отдыха, требует грамотного подхода к планированию. Хакасия, Тыва и территория Ергаков - это многообразие локаций, в которых легко потеряться без опытного проводника

Мы берем на себя всю организационную рутину:

Составим маршрут с учетом ваших приоритетов

Подберем комфортное размещение

Продумаем логистику Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.