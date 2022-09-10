Экскурсия к Висячему каменю — это одно из чудес природного парка «Ергаки» и с него начинается знакомство с Западными Саянами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Он располагается недалеко от трассы Р-257, а само путешествие займёт всего несколько часов. Висячий камень — это глыба большой скалы, отколовшейся тысячи лет назад и висящей на краю километровой пропасти, над оз. Радужное. По оценкам специалистов её вес составляет 500-600 тонн. Десятки туристов пытались сдвинуть «Висячий камень» с места, но их усилия были тщетны. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Сезон проведения: июнь – сентябрь. Важная информация:
- Внимание! Групповые выезды осуществляются только в субботу. Групповые выезды в 2025 году проводятся по субботам. Индивидуальные — в любой день.
- В виду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент организатором берется предоплата в размере 30% от стоимости экскурсии.
Индивидуальная ежедневно в 8.00, Групповая по субботам в 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Висячий Камень
- Ергаки
Что включено
- Транспорт
- Услуги проводника-инструктора
Что не входит в цену
- Питание
- Фото-видео съёмка.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуальная ежедневно в 8.00, Групповая по субботам в 8.00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
- Внимание! Групповые выезды осуществляются только в субботу. Групповые выезды в 2025 году проводятся по субботам. Индивидуальные - в любой день
- В виду частых отказов туристов от экскурсий в последний момент организатором берется предоплата в размере 30% от стоимости экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вам был полезен этот отзыв?
О
Вам был полезен этот отзыв?
О
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Абакана
Похожие экскурсии на «Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки»
Индивидуальная
до 19 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальная - Ежедневно в 09.00. Групповая по пятницам в 8.00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 19 чел.
Групповая
до 19 чел.
Загадка Висячего камня: путешествие в сердце хребта Ергаки
Прогулка по экотропе, живописные панорамы и отдых от городской суеты - из Абакана
Начало: У Паровоза
Расписание: в субботу в 08:00
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Экскурсия на скалы «Каменный город» Ергаки
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00. Групповые экскурсии только в воскресенье в 08.00
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
9000 ₽ за всё до 16 чел.
Групповая
до 25 чел.
Ваше идеальное путешествие по Хакасии, Тыве, Ергакам: тур-конструктор
Начало: Железнодорожный вокзал Абакан
Расписание: по средам в 8.00
14 авг в 12:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
25 000 ₽ за экскурсию