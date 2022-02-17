Что вы можете увидеть 🤩

Легенда Хуртуях-Тас

К Хуртуях-Тас съезжаются толпы паломников, женщин, которые мечтают о ребенке. Считается, что Хакасская мать помогает вылечится от бесплодия. Другим женщинам она помогает обрести семейное счастье.

По легенде, Хуртуях-Тас была реальной женщиной из плоти и крови, количество детей которой достигало 40! Время междоусобиц вынудило ее семью бежать: супруг вызвался отвлекать противников, а жена и дети укрылись в безопасном месте. Взмолилась женщина богам с просьбой уберечь ее детей и обратил их бог бусинами, а когда Улус-Хуртуях-Тас добралась до укрытия, то поняла, что бусы порвались и бусины утеряны.

Женщина пришла в отчаянье, закричала и запела, даровав богов мелодией. Сжалились они и превратили несчастную в покровительницу чужих детей и их матерей. И теперь степная богиня замерла посреди юрты, смотрит на восток, сложенная песчаников, раскрывая рот в грустной песне, а на ее беременном животе вырезан лик.

Музей-заповедник Казановка

Одним из самых насыщенных археологическими памятниками и легендами в республике является Хакасский национальный музей-заповедник «Казановка». В Казановке расположены поселения, горные святилища, наскальные рисунки, оросительные системы, медные и железные рудники, а также курганы, поминальники, могильные поля древних людей. Всего на территории музея-заповедника выявлено более двух тысяч памятников археологии. Самые ранние из них относятся к эпохе неолита, их возраст превышает шесть тысяч лет.