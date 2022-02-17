Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка

Вас ждет увлекательная экскурсия в Хакасию к знаменитой каменной стеле «Улуг Хуртуях Тас»

Индивидуальная
Вас ждет увлекательная экскурсия в Хакасию к знаменитой каменной стеле «Улуг Хуртуях Тас» и в музей-заповедник «Казановка».

«Улуг Хуртуях Тас» — одна из самых почитаемых и известных достопримечательностей Хакасии.

По разным данным, эта стела была вкопана в землю 4-6 тысяч лет назад, на месте геологического разлома земной коры, где отмечено мощное излучение.

А одним из самых насыщенных археологическими памятниками и легендами в республике является Хакасский национальный музей-заповедник «Казановка».
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка

Что вы можете увидеть 🤩

  • Улуг-Хуртуях-Тас
  • Казановка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Легенда Хуртуях-Тас

К Хуртуях-Тас съезжаются толпы паломников, женщин, которые мечтают о ребенке. Считается, что Хакасская мать помогает вылечится от бесплодия. Другим женщинам она помогает обрести семейное счастье.
По легенде, Хуртуях-Тас была реальной женщиной из плоти и крови, количество детей которой достигало 40! Время междоусобиц вынудило ее семью бежать: супруг вызвался отвлекать противников, а жена и дети укрылись в безопасном месте. Взмолилась женщина богам с просьбой уберечь ее детей и обратил их бог бусинами, а когда Улус-Хуртуях-Тас добралась до укрытия, то поняла, что бусы порвались и бусины утеряны.
Женщина пришла в отчаянье, закричала и запела, даровав богов мелодией. Сжалились они и превратили несчастную в покровительницу чужих детей и их матерей. И теперь степная богиня замерла посреди юрты, смотрит на восток, сложенная песчаников, раскрывая рот в грустной песне, а на ее беременном животе вырезан лик.

Музей-заповедник Казановка

Одним из самых насыщенных археологическими памятниками и легендами в республике является Хакасский национальный музей-заповедник «Казановка». В Казановке расположены поселения, горные святилища, наскальные рисунки, оросительные системы, медные и железные рудники, а также курганы, поминальники, могильные поля древних людей. Всего на территории музея-заповедника выявлено более двух тысяч памятников археологии. Самые ранние из них относятся к эпохе неолита, их возраст превышает шесть тысяч лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
  • Просьба к гостям Хакасии бережно относится к культурным и историческим памятникам республики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абакана

🎩Индивидуальные☀️На весь день🖼МузеиМузей-заповедник🗽ДостопримечательностиЗаповедники

Еще несколько похожих предложений в Абакане

Золотое кольцо Хакасии
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Надежда
5
1 отзыв
Золотое кольцо Хакасии
Побывать в этнографическом музее, увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС и совершить обряд у «бабушки Хуртуях»
10 000 за 1-3 чел.
С высоты птичьего полета - экскурсия на вертолете
9 часов
🚁 На вертолёте
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
С высоты птичьего полета - экскурсия на вертолете
Вас ждет увлекательное путешествие на вертолете МИ-8
9 900 за 1 человека
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
11 часов
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Интересное увлекательное путешествие за кедровой шишкой
6 200 за 1 человека
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
7 часов
Для красивых фото
Шерегеш
Нет отзывов
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
Увлекательная пешеходная прогулка - Каритшал (Зелёная) , мимо "Верблюдов" с фотосессией у "Креста"
1 700 за 1 человека
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
5 отзывов
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
13 500 за 1-5 чел.
Прогулки на квадроциклах
1 час
🛻 На квадроциклах
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
Прогулки на квадроциклах
Предлагаем Вам активные программы и экскурсии на квадроциклах продолжительностью от 1 часа
1 800 за 1 человека
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
2 часа
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная
600 за 1 человека
«Загадки Шории» - главная обзорная экскурсия по Таштагольскому району
8 часов
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
«Загадки Шории» - главная обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских посёлках, познакомитесь с образом
2 800 за 1 человека
Золотое кольцо Шории. Всё самое интересное
12 часов
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
Золотое кольцо Шории. Всё самое интересное
На протяжении всего маршрута Вас ждет знакомство с историей, культурой
6 700 за 1 человека
«В мире животных» - Душевный трогательный зоопарк
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
«В мире животных» - Душевный трогательный зоопарк
Автобусная экскурсия с посещением контактного зоопарка и катанием на пони и осликах
1 800 за 1 человека
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
4 часа
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Вас ждёт программа активного водного приключения с купанием и рыбалкой, на реке Мрас-Су, 3-4 часа
1 500 за 1 человека
«Заповедная река» однодневная программа со сплавом по реке Мрас-Су
8 часов
Групповая
Шерегеш
Нет отзывов
«Заповедная река» однодневная программа со сплавом по реке Мрас-Су
Вас ждёт программа активного водного приключения по таёжной реке Мрас-Су, продолжительность программы 8 часов
3 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Абакане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Абакане
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ