Знаменитый Висячий камень — это загадка природы, вызывающая восхищение и множество вопросов.
Как же удерживается эта массивная каменная глыба, зависшая на склоне горы? Ваше путешествие к нему станет приключением.
По пути вы насладитесь природными красотами, прогуляетесь по экотропе мимо озёр Уютное и Радужное, подниметесь на живописный хребет и полюбуетесь просторами Ергак.
Как же удерживается эта массивная каменная глыба, зависшая на склоне горы? Ваше путешествие к нему станет приключением.
По пути вы насладитесь природными красотами, прогуляетесь по экотропе мимо озёр Уютное и Радужное, подниметесь на живописный хребет и полюбуетесь просторами Ергак.
Описание экскурсии
Эта экскурсия предназначена для тех, кто стремится к активному отдыху, ценит захватывающие природные пейзажи и восхитительные горные виды. Вам предстоит погрузиться в атмосферу приключения, где каждый шаг будет приносить радость от открытия новых горизонтов и знакомства с неповторимой красотой природы.
Маршрут
- Выезд из Абакана
- Остановка в д. Танзыбей (перекус)
- Начало экотропы оз. Радужное (старт пешей части маршрута)
- Подъём на Висячий камень
- Красивый обзорный вид (Спящий Саян, скала Кит, перевал Художников, пик Молодёжный)
- Конец пешей части маршрута и возвращение в Абакан
Темы
Вы узнаете об истории формирования этого природного чуда, его геологических особенностях и о том, как именно удалось сохранить эту огромную каменную глыбу на склоне горы на протяжении тысячелетий. Услышите множество интересных легенд и преданий. Познакомитесь с богатой флорой и фауной региона хребта Ергаки, послушаете о редких видах растений и животных.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии: 14 часов
- Транспорт: микроавтобус до 19 человек
- С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Паровоза
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 593 туристов
Мы — команда сибирских гидов. Более 25 лет путешествуем, ходим в горы и сплавляемся по рекам. Более 15 лет организовываем экскурсии и многодневные поездки. Имеем профессиональные удостоверения гидов-проводников. Откроем для вас Ергаки, Красноярский край, Республику Хакасию, Республику Тыва, Алтай и Байкал.
Входит в следующие категории Абакана
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