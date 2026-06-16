Знаменитый Висячий камень — это загадка природы, вызывающая восхищение и множество вопросов. Как же удерживается эта массивная каменная глыба, зависшая на склоне горы? Ваше путешествие к нему станет приключением. По пути вы насладитесь природными красотами, прогуляетесь по экотропе мимо озёр Уютное и Радужное, подниметесь на живописный хребет и полюбуетесь просторами Ергак.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Эта экскурсия предназначена для тех, кто стремится к активному отдыху, ценит захватывающие природные пейзажи и восхитительные горные виды. Вам предстоит погрузиться в атмосферу приключения, где каждый шаг будет приносить радость от открытия новых горизонтов и знакомства с неповторимой красотой природы.

Маршрут

Выезд из Абакана

Остановка в д. Танзыбей (перекус)

Начало экотропы оз. Радужное (старт пешей части маршрута)

Подъём на Висячий камень

Красивый обзорный вид (Спящий Саян, скала Кит, перевал Художников, пик Молодёжный)

Конец пешей части маршрута и возвращение в Абакан

Темы

Вы узнаете об истории формирования этого природного чуда, его геологических особенностях и о том, как именно удалось сохранить эту огромную каменную глыбу на склоне горы на протяжении тысячелетий. Услышите множество интересных легенд и преданий. Познакомитесь с богатой флорой и фауной региона хребта Ергаки, послушаете о редких видах растений и животных.

Организационные детали