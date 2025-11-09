1 день

Висячий камень. Смотровая на Спящий Саян

07:30-08:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан. Переезд в парк Ергаки на базу отдыха.

09:40 Завтрак.

10:40 Экскурсия на Висячий камень — одной из главных достопримечательностей парка Ергаки. Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.

Это очень-очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх! И стоит это всё на небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.

По легенде, столкнуть его может только беременная женщина! Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.

17:00 Возвращение на базу. Свободная программа, отдых до ужина.

18:00 Ужин. Отдых. На территории базы имеются бани, SPA-комплексы, массаж, караоке-бар и т. д.

