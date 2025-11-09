Программа тура по дням
Висячий камень. Смотровая на Спящий Саян
07:30-08:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан. Переезд в парк Ергаки на базу отдыха.
09:40 Завтрак.
10:40 Экскурсия на Висячий камень — одной из главных достопримечательностей парка Ергаки. Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.
Это очень-очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх! И стоит это всё на небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.
По легенде, столкнуть его может только беременная женщина! Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.
17:00 Возвращение на базу. Свободная программа, отдых до ужина.
18:00 Ужин. Отдых. На территории базы имеются бани, SPA-комплексы, массаж, караоке-бар и т. д.
Знакомство с Каменным городом
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию по Каменному городу.
По легенде этот город является укрепляющим сооружением великого племени Саян, которые были вынуждены уйти с берегов Енисея из-за новых врагов. Уйдя в горы, они жили в полной безопасности, но нашёлся предатель, который рассказал про тайные тропы к секретному городу.
Враги проникли в город и истребили все население, а скалы каменного города — это обломки некогда великих сооружений, олицетворяющие богатство и невероятные возможности здешнего племени!
18:00 Ужин. Отдых. На территории базы имеются бани, SPA-комплексы, массаж, караоке-бар и т. д.
Водопад Мраморный и озеро Тушканчик
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Переезд на тропу Тушканчик, где мы заберем ваши рюкзаки и перенесем до кемпинга, пока вы будете на красивой экскурсии.
10:00 Отправляемся в круговое путешествие через долину реки Тушканчик к водопаду Мраморный. Это 35 метровый водопад, который окутывает гранитные пласты. Поднявшись по водопаду мы попадем в цирк скал пика Молодежный, пика Учителей и Птицы.
14:00 Обед в живописном месте на берегу горного озера. Переход в кемпинг. Заселение.
18:00 Ужин. Баня в тайге с горным ручьем. Уютный вечер у костра.
Перевал Птица. Смотровая на скалу Парабола
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
10:00 По плану сегодня мы поднимаемся, пожалуй, на самую красивую видовку природного парка Ергаки — перевал Птица (2050м). Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов и еще очень много красивых видов!
17:00 Ужин. Баня в тайге с горным ручьем. Уютный вечер у костра.
Озеро Светлое. Смотровая на пик Звездный
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Переход на озеро Светлое — основная достопримечательность парка Ергаки. Здесь открывается вид на скалу Птицу и скалу Звездный. Искупаемся в горном озере, сделаем яркие фотографии!
11:00 Продолжаем свой путь на смотровую пика Звездный. Мы поднимемся на высоту 1920 м. Здесь открывается красивый пейзаж на скалу Звездный, озеро Золотарное и другие объекты.
Пик горы считается местом силы — здесь множество каменных сооружений, которые возводят шаманы.
18:00 Возвращение в кемпинг. Ужин. Баня. Уютный вечер у костра.
Интерактивный музей «Ергаки». Переезд в Абакан
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Спуск на трассу к заказному транспорту. Мы будем спускаться по реке Тушканчик 1,5ч.
11:00 Интерактивный музей “Ергаки”, который расположен в одноименном визит-центре. Здесь вы узнаете, какая флора и фауна на ходится в парке кроме той, которую вы уже встретили к этому моменту; познакомитесь с развитием парка и сможете купить сувенирную продукцию!
14:00 прибытие в г. Абакан.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в обустроенном кемпинговом лагере.
Стоимость тура на 1 человека — 64 000 руб. при двухместном размещении.
Одноместное проживание — 15 000 руб. (оплата за размещение без подселения).
Скидка при самостоятельном трансфере до парка Ергаки из Абакана и обратно — 2000 рубл. /чел.
Питание:
- питание на базе и в кемпинге — завтрак, ужин;
- питание на экскурсии — перекус, ланч-бокс.
Варианты проживания
Кемпинг
Кемпинговые палатки. Секции разделены общим тамбуром по 2 человека. Палатки оснащены матрасами, ковриками.
База отдыха Ергаки
Места от 2 до 4 мест. Распределение по гендерному признаку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
- Проживание на базе отдыха Ергаки (2 ночи)
- Проживание в кемпинге (3 ночи)
- Питание, указанное в программе: завтраки, перекусы, ланч-боксы, ужины (работает повар)
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
- Баня в кемпинге
- Радиосвязь на маршруте
- Страховка
- Аренда личного спальника под запрос
- Аренда треккинговых палок под запрос
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура):заброска личных вещей - 4 000 руб., оплата за 1 рюкзак весом выше 10 кгодноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб
- Заброска личных вещей - 4 000 руб., оплата за 1 рюкзак весом выше 10 кг
- Одноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|Использовать для экскурсий в «сухие» дни.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Чтобы ноги отдыхали в лагере. Также можно использовать для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Термобелье
|1 комплект
|Спать в спальнике (в кемпинге 3 ночи) комфортно в термобелье.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Шапочку для сна.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 комплекта
|Как выходит Солнце, становится достаточно жарко. Одеваемся по-летнему.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Сменное нижнее белье, носки
|3 штуки
|Личная гигиена. Теплые носки для сна всегда должны быть сухими.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Рюкзак экспедиционный с накидкой от дождя
|60-80 л.
|Удобнее всего в горы ехать с рюкзаком. Ваш рюкзак мы доставим до кемпинга
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Зубная щетка, зубная паста, туал. бумага
|1 штука
|Личная гигиена.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в Ергаках?
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.
Средняя температура днем +22°С. Средняя температура ночью +9°С.
Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина – конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.