Мои заказы

Ергаки без рюкзаков. Тур на 6 дней

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по парку Ергаки! Вы откроете для себя загадочный Висячий камень — колоссальную глыбу, которую по легенде может столкнуть только беременная женщина. Также вас ждет таинственный Каменный город с древними легендами племени Саян. Данный тур в Ергаки без рюкзаков. Первые дни вы живете в комфортной гостинице, в другие дни в оборудованном кемпинге.
Ергаки без рюкзаков. Тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ергаки без рюкзаков. Тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ергаки без рюкзаков. Тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
12
июл19
июл

Программа тура по дням

1 день

Висячий камень. Смотровая на Спящий Саян

07:30-08:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан. Переезд в парк Ергаки на базу отдыха.

09:40 Завтрак.

10:40 Экскурсия на Висячий камень — одной из главных достопримечательностей парка Ергаки. Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.

Это очень-очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх! И стоит это всё на небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.

По легенде, столкнуть его может только беременная женщина! Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.

17:00 Возвращение на базу. Свободная программа, отдых до ужина.

18:00 Ужин. Отдых. На территории базы имеются бани, SPA-комплексы, массаж, караоке-бар и т. д.

Висячий камень. Смотровая на Спящий СаянВисячий камень. Смотровая на Спящий СаянВисячий камень. Смотровая на Спящий СаянВисячий камень. Смотровая на Спящий СаянВисячий камень. Смотровая на Спящий Саян
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Знакомство с Каменным городом

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию по Каменному городу.

По легенде этот город является укрепляющим сооружением великого племени Саян, которые были вынуждены уйти с берегов Енисея из-за новых врагов. Уйдя в горы, они жили в полной безопасности, но нашёлся предатель, который рассказал про тайные тропы к секретному городу.

Враги проникли в город и истребили все население, а скалы каменного города — это обломки некогда великих сооружений, олицетворяющие богатство и невероятные возможности здешнего племени!

18:00 Ужин. Отдых. На территории базы имеются бани, SPA-комплексы, массаж, караоке-бар и т. д.

Знакомство с Каменным городомЗнакомство с Каменным городомЗнакомство с Каменным городомЗнакомство с Каменным городомЗнакомство с Каменным городом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Водопад Мраморный и озеро Тушканчик

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Переезд на тропу Тушканчик, где мы заберем ваши рюкзаки и перенесем до кемпинга, пока вы будете на красивой экскурсии.

10:00 Отправляемся в круговое путешествие через долину реки Тушканчик к водопаду Мраморный. Это 35 метровый водопад, который окутывает гранитные пласты. Поднявшись по водопаду мы попадем в цирк скал пика Молодежный, пика Учителей и Птицы.

14:00 Обед в живописном месте на берегу горного озера. Переход в кемпинг. Заселение.

18:00 Ужин. Баня в тайге с горным ручьем. Уютный вечер у костра.

Водопад Мраморный и озеро ТушканчикВодопад Мраморный и озеро ТушканчикВодопад Мраморный и озеро ТушканчикВодопад Мраморный и озеро Тушканчик
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Перевал Птица. Смотровая на скалу Парабола

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

10:00 По плану сегодня мы поднимаемся, пожалуй, на самую красивую видовку природного парка Ергаки — перевал Птица (2050м). Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов и еще очень много красивых видов!

17:00 Ужин. Баня в тайге с горным ручьем. Уютный вечер у костра.

Перевал Птица. Смотровая на скалу ПараболаПеревал Птица. Смотровая на скалу ПараболаПеревал Птица. Смотровая на скалу ПараболаПеревал Птица. Смотровая на скалу ПараболаПеревал Птица. Смотровая на скалу ПараболаПеревал Птица. Смотровая на скалу Парабола
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Озеро Светлое. Смотровая на пик Звездный

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Переход на озеро Светлое — основная достопримечательность парка Ергаки. Здесь открывается вид на скалу Птицу и скалу Звездный. Искупаемся в горном озере, сделаем яркие фотографии!

11:00 Продолжаем свой путь на смотровую пика Звездный. Мы поднимемся на высоту 1920 м. Здесь открывается красивый пейзаж на скалу Звездный, озеро Золотарное и другие объекты.

Пик горы считается местом силы — здесь множество каменных сооружений, которые возводят шаманы.

18:00 Возвращение в кемпинг. Ужин. Баня. Уютный вечер у костра.

Озеро Светлое. Смотровая на пик ЗвездныйОзеро Светлое. Смотровая на пик ЗвездныйОзеро Светлое. Смотровая на пик ЗвездныйОзеро Светлое. Смотровая на пик ЗвездныйОзеро Светлое. Смотровая на пик Звездный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Интерактивный музей «Ергаки». Переезд в Абакан

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Спуск на трассу к заказному транспорту. Мы будем спускаться по реке Тушканчик 1,5ч.

11:00 Интерактивный музей “Ергаки”, который расположен в одноименном визит-центре. Здесь вы узнаете, какая флора и фауна на ходится в парке кроме той, которую вы уже встретили к этому моменту; познакомитесь с развитием парка и сможете купить сувенирную продукцию!

14:00 прибытие в г. Абакан.

Интерактивный музей «Ергаки». Переезд в АбаканИнтерактивный музей «Ергаки». Переезд в АбаканИнтерактивный музей «Ергаки». Переезд в АбаканИнтерактивный музей «Ергаки». Переезд в Абакан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в обустроенном кемпинговом лагере.

Стоимость тура на 1 человека — 64 000 руб. при двухместном размещении.

Одноместное проживание — 15 000 руб. (оплата за размещение без подселения).

Скидка при самостоятельном трансфере до парка Ергаки из Абакана и обратно — 2000 рубл. /чел.

Питание:

  • питание на базе и в кемпинге — завтрак, ужин;
  • питание на экскурсии — перекус, ланч-бокс.

Варианты проживания

Кемпинг

3 ночи

Кемпинговые палатки. Секции разделены общим тамбуром по 2 человека. Палатки оснащены матрасами, ковриками.

База отдыха Ергаки

2 ночи

Места от 2 до 4 мест. Распределение по гендерному признаку.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
  • Проживание на базе отдыха Ергаки (2 ночи)
  • Проживание в кемпинге (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе: завтраки, перекусы, ланч-боксы, ужины (работает повар)
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
  • Баня в кемпинге
  • Радиосвязь на маршруте
  • Страховка
  • Аренда личного спальника под запрос
  • Аренда треккинговых палок под запрос
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура):заброска личных вещей - 4 000 руб., оплата за 1 рюкзак весом выше 10 кгодноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб
  • Заброска личных вещей - 4 000 руб., оплата за 1 рюкзак весом выше 10 кг
  • Одноместное проживание в секции палатки - 15 000 руб
Место начала и завершения?
Г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧООБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 параИспользовать для экскурсий в «сухие» дни. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Тапочки1 параЧтобы ноги отдыхали в лагере. Также можно использовать для баниЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Термобелье1 комплектСпать в спальнике (в кемпинге 3 ночи) комфортно в термобелье. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Шапочку для сна. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 комплектаКак выходит Солнце, становится достаточно жарко. Одеваемся по-летнему. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Сменное нижнее белье, носки3 штукиЛичная гигиена. Теплые носки для сна всегда должны быть сухими. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Рюкзак экспедиционный с накидкой от дождя60-80 л. Удобнее всего в горы ехать с рюкзаком. Ваш рюкзак мы доставим до кемпингаОБЯЗАТЕЛЬНО
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Зубная щетка, зубная паста, туал. бумага1 штукаЛичная гигиена. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Ергаках?

Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.

В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.

Средняя температура днем +22°С. Средняя температура ночью +9°С.

Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?

Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина – конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Абакана

Похожие туры из Абакана

Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Пешая
8 дней
-
10%
1 отзыв
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
19 июн в 06:45
20 июн в 06:45
63 000 ₽70 000 ₽ за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
15 июн в 10:00
6 июл в 10:00
от 103 000 ₽ за человека
Тува и горы. Тур комфорт
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
2 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 103 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана