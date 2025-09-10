1 день

Озеро Светлое, визитная карточка парка Ергаки

08:00 Встреча участников на ж/д вокзале г. Абакана. Отправление заказного транспорта до природного парка Ергаки. По пути будет остановка, чтобы позавтракать.

11:00 Выдвигаемся в кемпинговый лагерь. Расстояние от трассы до лагеря — 6,3 км. Время в пути 3 часа. Вы можете заказать услугу "Заброска личных вещей", чтобы не нести свой рюкзак.

14:00 Размещение в кемпинге, обед.

15:00 Экскурсия на озеро Светлое — это визитная карточка ПП Ергаки, где вы увидите скалы Птица и Звездный. А также искупаетесь в горном озере на высоте 1500 метров!

19:00 После ужина вечер знакомств за костром.

21:00 Банька

