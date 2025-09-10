Мои заказы

Ергаки. Кемпинг-тур на 6 дней

Вас ждут величественные скалы и перевалы с необычными названиями, купание в горном озере на высоте 1500 метров и вечерние беседы у костра.

Вы подниметесь на скалу Черепаха и увидите знаменитый Висящий
читать дальше

камень — глыба, которая весит более 100 тонн и стоит на краю пропасти, а также посетите, пожалуй, самую красивую видовку природного парка Ергаки — перевал Птица. Завершите тур днем отдыха, наслаждаясь тишиной тайги и купанием в озерах. Это идеальный способ отключиться от городской суеты и насладиться дикой природой!

5
3 отзыва
Ергаки. Кемпинг-тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ергаки. Кемпинг-тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ергаки. Кемпинг-тур на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
июн21
июн28
июн5
июл12
июл19
июл26
июл

Программа тура по дням

1 день

Озеро Светлое, визитная карточка парка Ергаки

08:00 Встреча участников на ж/д вокзале г. Абакана. Отправление заказного транспорта до природного парка Ергаки. По пути будет остановка, чтобы позавтракать.

11:00 Выдвигаемся в кемпинговый лагерь. Расстояние от трассы до лагеря — 6,3 км. Время в пути 3 часа. Вы можете заказать услугу "Заброска личных вещей", чтобы не нести свой рюкзак.

14:00 Размещение в кемпинге, обед.

15:00 Экскурсия на озеро Светлое — это визитная карточка ПП Ергаки, где вы увидите скалы Птица и Звездный. А также искупаетесь в горном озере на высоте 1500 метров!

19:00 После ужина вечер знакомств за костром.

21:00 Банька

Озеро Светлое, визитная карточка парка ЕргакиОзеро Светлое, визитная карточка парка ЕргакиОзеро Светлое, визитная карточка парка ЕргакиОзеро Светлое, визитная карточка парка Ергаки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Озеро Золотарное. Смотровая на Зуб Дракона

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Экскурсия на озеро Золотарное. Это "голубая лагуна" парка Ергаки. В жаркую погоду так и хочется нырнуть, искупаться. Мы обойдем все озеро и поднимемся на перевал Пикантный, где открывается смотровая на Зуб Дракона и озера Цветные!

18:00 Возвращение в кемпинг, ужин. Вечерняя программа. Баня.

Озеро Золотарное. Смотровая на Зуб ДраконаОзеро Золотарное. Смотровая на Зуб ДраконаОзеро Золотарное. Смотровая на Зуб Дракона
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Озеро Каровое, Висячий камень, Спящий Саян

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Экскурсия на Висячий камень. Поднимемся на скалу Черепаха, откуда попробуем столкнуть Висящий камень — глыба, которая весит более 100 тн. и стоит на краю пропасти.

Отсюда вы увидите также скалы Спящий саян, пик Молодежный и пик Учителей. Самые смелые смогут окунуться в озеро Каровое!

18:00 Возвращение в кемпинг, ужин. Вечерняя программа. Баня.

Озеро Каровое, Висячий камень, Спящий СаянОзеро Каровое, Висячий камень, Спящий СаянОзеро Каровое, Висячий камень, Спящий СаянОзеро Каровое, Висячий камень, Спящий Саян
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Перевал Птица, Скала Парабола, озеро Художников

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

10:00 По плану сегодня мы поднимаемся, пожалуй, на самую красивую видовку природного парка Ергаки — перевал Птица (2050 м).

Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов и еще очень много красивых видов!

Далее спускаемся к озеру Художников и делаем подъем на Параболу! После чего возвращаемся на перевал Птица.

18:00 Возвращение в кемпинг, ужин. Вечерняя программа.

Перевал Птица, Скала Парабола, озеро ХудожниковПеревал Птица, Скала Парабола, озеро ХудожниковПеревал Птица, Скала Парабола, озеро ХудожниковПеревал Птица, Скала Парабола, озеро ХудожниковПеревал Птица, Скала Парабола, озеро ХудожниковПеревал Птица, Скала Парабола, озеро ХудожниковПеревал Птица, Скала Парабола, озеро Художников
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Запасной день

Это запасной день на случай непогоды в горах.

Если какая-то экскурсия сорвалась из-за проливного ливня, то мы воспользуемся запасным днем, чтобы прогуляться на экскурсию.

А если все дни были замечательными по погоде, то сегодня вы просто насладитесь таежным пением птиц, отдохнете, покупаетесь в озерах и в бане!

В любом случае вам захочется отдохнуть после тяжелой по физической нагрузке экскурсии на оз. Художников.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Спуск на трассу Переезд в г. Абакан

08:00 Утренняя зарядка, завтрак.

09:00 Спуск на трассу к заказному транспорту. На этот день так же как и в первый можно заказать услугу “Выброска груза” — ваш рюкзак унесут портеры (люди, которые переносят груз в горах).

16:00 Прибытие в г. Абакан.

Спуск на трассу Переезд в г. АбаканСпуск на трассу Переезд в г. АбаканСпуск на трассу Переезд в г. Абакан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.

Стоимость тура на 1 чел. — 37000 руб.

Доплата за одноместное проживание: 10 000 рублей.

Скидка для тех, кто самостоятельно добирается до парка Ергаки (621 км)— 3000 руб. /чел.

Питание:

  • питание в кемпинге — завтрак, ужин;
  • питание на экскурсии — перекус, ланч-бокс.

Варианты проживания

Кемпинг

5 ночей

Кемпинговые палатки — это большие палатки в полный рост на поддонах. Внутри палатки матрасы, спальники. На территории кемпинга электричество, туалет, баня — все необходимое для отдыха в горах! Секции разделены общим тамбуром по 2 человека. Палатки оснащены матрасами, ковриками и спальником.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
  • Проживание в кемпинге (6 дней / 5 ночей)
  • Питание, указанное в программе (работает повар)
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
  • Баня в кемпинге
  • Радиосвязь на маршруте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура, не позднее чем за 10 дней до начала тура):аренда туристского рюкзака - 3500 руб. аренда спальника - 3500 руб. заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга "АльпТрек" - 3500 руб. спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга "АльпТрек" - 2500 руб
  • Аренда туристского рюкзака - 3500 руб
  • Аренда спальника - 3500 руб
  • Заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга «АльпТрек» - 3500 руб
  • Спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга «АльпТрек» - 2500 руб
Место начала и завершения?
Г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Резиновые сапоги1 параГлавное — защита голеностопа от подворачивания ноги, водонепроницаемость.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Дождевик1-2 штукиЛучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Кроссовки/треккинговые ботинки1 параИспользовать для экскурсий в «сухие» дни.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Тапочки1 параЧтобы ноги отдыхали в лагере. Также можно использовать для бани. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Термобелье1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Шапочку для сна. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 комплектаКак выходит Солнце, становится достаточно жарко. Одеваемся по-летнему. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Сменное нижнее белье, носки3 штукиЛичная гигиена. Теплые носки для сна всегда должны быть сухими. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Купальник, полотенце1 штукаПо желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской! . А также ходить в баню.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Рюкзак экспедиционный с накидкой от дождя60-80 л. Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 6 км (3 часа пути). Дорога хорошая. Рюкзак можно также закрыть мусорным пакетом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от -4оС. (Можно взять в аренду)ОБЯЗАТЕЛЬНО
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Зубная щетка, зубная паста, туал. бумага1 штукаЛичная гигиена. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Бутылка для воды, термос для чая1-1,5 литраДля экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Крем/спрей и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защиты! ОБЯЗАТЕЛЬНО
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт. ОБЯЗАТЕЛЬНО
Перчатки ХБ1-2 парыМестами на экскурсиях будут камни/скалы, за которые хватаются руками. Туристы рекомендуют ХБ перчатки. ЖЕЛАТЕЛЬНО
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Ергаках?

Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.

В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.

Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.

Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?

Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.

Зачем резиновые сапоги?

В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое настилы?

Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!

Есть ли скидки в туре?

Скидка 3000 рубл. /чел. — для тех, кто самостоятельно добирается до парка Ергаки, 621 км.

Где сбор группы для тех, кто добирается сам?

Место сбора самостоятельного трансфера — Кордон "Тушканчик" (621 км трасса Красноярск-Кызыл), к 11:00.

Как со связью в туре?

Связь есть только на перевалах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Иван
10 сен 2025
По части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагере готовили девочки под руководством гида. И там и там еда была просто изумительная. Палатки во второй лагерь не тащили, всё было уже там. Банька супер. ОГРОМНОЕ СПАСИБО менеджеру Валерии за клиентоориентированность.
По части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагереПо части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагереПо части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагереПо части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагереПо части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагереПо части организаторов всё на высшем уровне. В первом лагере был повар (Спасибо!), во втором лагере
М
Маргарита
1 сен 2025
Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!
Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!Информация передавалась своевременно, менеджеры были всегда на связи. Все вопросы решались быстро! Спасибо!
И
Иван
29 авг 2025
Огромная благодарность принимающей стороне, и особенно гиду Матвею за увлекательный отдых! Получилось узнать много о Ергаках, насладиться видами и отдохнут на базе отдыха.

Тур входит в следующие категории Абакана

Похожие туры из Абакана

Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Пешая
8 дней
-
10%
1 отзыв
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
19 июн в 06:45
20 июн в 06:45
63 000 ₽70 000 ₽ за человека
Тува и горы. Тур комфорт
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
2 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 103 000 ₽ за человека
Сибирские каникулы
Пешая
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
от 136 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана