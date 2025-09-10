Вы подниметесь на скалу Черепаха и увидите знаменитый Висящий
Программа тура по дням
Озеро Светлое, визитная карточка парка Ергаки
08:00 Встреча участников на ж/д вокзале г. Абакана. Отправление заказного транспорта до природного парка Ергаки. По пути будет остановка, чтобы позавтракать.
11:00 Выдвигаемся в кемпинговый лагерь. Расстояние от трассы до лагеря — 6,3 км. Время в пути 3 часа. Вы можете заказать услугу "Заброска личных вещей", чтобы не нести свой рюкзак.
14:00 Размещение в кемпинге, обед.
15:00 Экскурсия на озеро Светлое — это визитная карточка ПП Ергаки, где вы увидите скалы Птица и Звездный. А также искупаетесь в горном озере на высоте 1500 метров!
19:00 После ужина вечер знакомств за костром.
21:00 Банька
Озеро Золотарное. Смотровая на Зуб Дракона
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Экскурсия на озеро Золотарное. Это "голубая лагуна" парка Ергаки. В жаркую погоду так и хочется нырнуть, искупаться. Мы обойдем все озеро и поднимемся на перевал Пикантный, где открывается смотровая на Зуб Дракона и озера Цветные!
18:00 Возвращение в кемпинг, ужин. Вечерняя программа. Баня.
Озеро Каровое, Висячий камень, Спящий Саян
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Экскурсия на Висячий камень. Поднимемся на скалу Черепаха, откуда попробуем столкнуть Висящий камень — глыба, которая весит более 100 тн. и стоит на краю пропасти.
Отсюда вы увидите также скалы Спящий саян, пик Молодежный и пик Учителей. Самые смелые смогут окунуться в озеро Каровое!
18:00 Возвращение в кемпинг, ужин. Вечерняя программа. Баня.
Перевал Птица, Скала Парабола, озеро Художников
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
10:00 По плану сегодня мы поднимаемся, пожалуй, на самую красивую видовку природного парка Ергаки — перевал Птица (2050 м).
Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов и еще очень много красивых видов!
Далее спускаемся к озеру Художников и делаем подъем на Параболу! После чего возвращаемся на перевал Птица.
18:00 Возвращение в кемпинг, ужин. Вечерняя программа.
Запасной день
Это запасной день на случай непогоды в горах.
Если какая-то экскурсия сорвалась из-за проливного ливня, то мы воспользуемся запасным днем, чтобы прогуляться на экскурсию.
А если все дни были замечательными по погоде, то сегодня вы просто насладитесь таежным пением птиц, отдохнете, покупаетесь в озерах и в бане!
В любом случае вам захочется отдохнуть после тяжелой по физической нагрузке экскурсии на оз. Художников.
Спуск на трассу Переезд в г. Абакан
08:00 Утренняя зарядка, завтрак.
09:00 Спуск на трассу к заказному транспорту. На этот день так же как и в первый можно заказать услугу “Выброска груза” — ваш рюкзак унесут портеры (люди, которые переносят груз в горах).
16:00 Прибытие в г. Абакан.
Проживание
Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.
Стоимость тура на 1 чел. — 37000 руб.
Доплата за одноместное проживание: 10 000 рублей.
Скидка для тех, кто самостоятельно добирается до парка Ергаки (621 км)— 3000 руб. /чел.
Питание:
- питание в кемпинге — завтрак, ужин;
- питание на экскурсии — перекус, ланч-бокс.
Варианты проживания
Кемпинг
Кемпинговые палатки — это большие палатки в полный рост на поддонах. Внутри палатки матрасы, спальники. На территории кемпинга электричество, туалет, баня — все необходимое для отдыха в горах! Секции разделены общим тамбуром по 2 человека. Палатки оснащены матрасами, ковриками и спальником.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Абакан - Ергаки - Абакан
- Проживание в кемпинге (6 дней / 5 ночей)
- Питание, указанное в программе (работает повар)
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация в визит-центре Ергаки и МЧС
- Баня в кемпинге
- Радиосвязь на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура, не позднее чем за 10 дней до начала тура):аренда туристского рюкзака - 3500 руб. аренда спальника - 3500 руб. заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга "АльпТрек" - 3500 руб. спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга "АльпТрек" - 2500 руб
- Аренда туристского рюкзака - 3500 руб
- Аренда спальника - 3500 руб
- Заброска личных вещей (до 15кг) до кемпинга «АльпТрек» - 3500 руб
- Спуск личных вещей (до 15кг) с кемпинга «АльпТрек» - 2500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Резиновые сапоги
|1 пара
|Главное — защита голеностопа от подворачивания ноги, водонепроницаемость.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|Использовать для экскурсий в «сухие» дни.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Чтобы ноги отдыхали в лагере. Также можно использовать для бани.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Термобелье
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Шапочку для сна.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 комплекта
|Как выходит Солнце, становится достаточно жарко. Одеваемся по-летнему.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Сменное нижнее белье, носки
|3 штуки
|Личная гигиена. Теплые носки для сна всегда должны быть сухими.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской! . А также ходить в баню.
ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Рюкзак экспедиционный с накидкой от дождя
|60-80 л.
|Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 6 км (3 часа пути). Дорога хорошая. Рюкзак можно также закрыть мусорным пакетом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Спальный мешок
|1 штука
|Комфортная температура от -4оС. (Можно взять в аренду)
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Зубная щетка, зубная паста, туал. бумага
|1 штука
|Личная гигиена.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт.
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Перчатки ХБ
|1-2 пары
|Местами на экскурсиях будут камни/скалы, за которые хватаются руками. Туристы рекомендуют ХБ перчатки.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в Ергаках?
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.
Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.
Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
Зачем резиновые сапоги?
В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое настилы?
Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!
Есть ли скидки в туре?
Скидка 3000 рубл. /чел. — для тех, кто самостоятельно добирается до парка Ергаки, 621 км.
Где сбор группы для тех, кто добирается сам?
Место сбора самостоятельного трансфера — Кордон "Тушканчик" (621 км трасса Красноярск-Кызыл), к 11:00.
Как со связью в туре?
Связь есть только на перевалах.