Программа тура по дням
Встреча с Хакасией
Встреча участников тура в аэропорту или на ж/д вокзале (по времени прибытия).
Завтрак. Отдых в гостинице 3.
14:00 Обед.
14:30 Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей им Л. Р. Кызласова с посещением уникальной экспозиции древних каменных изваяний.
Обзорная экскурсия по городу с посещением: парка топиарного искусства, мемориального комплекса на горе Самохвал.
Экскурсия в купеческий город Минусинск: обзорная экскурсия по городу с посещением музея декабристов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 80 км.
Наследие предков
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».
Возраст петроглифов оценивается в 5000–1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.
В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.
Обед.
13:00 Выезд на б/о «Тропа предков».
Экскурсия по маршруту Тропа предков. Тропа предков – пешеходный маршрут, пролегающий меж экзотических скал с гротами, где многие тысячелетия селились древние люди, где имеются наскальные рунические письмена и рисунки.
Грот Проскурякова, названный по имени первооткрывателя (конец 19-го века), интересен найденными в нём остатками древних наскальных изображений окуневской эпохи.
Рисунки обнаружили в 70-е годы прошлого века, после того, как грот уже был освоен туристами и спелеологами. Тропа шаманов излучает высочайшие вибрации.
Шаманы приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесённые на сотни метров над рекой Белый Июс.
Размещение на б/о в глэмпингах.
Глэмпинг — это идеальное сочетание удобства и близости к природе.
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 250 км.
Храм времени
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию на Сундуки.
11:00 Экскурсия на Сундуках. Природно-исторический комплекс Сундуки – горная гряда из 8 отдельных вершин, протянувшаяся на 10 км. Одно из самых притягательных мест в Хакасии.
Это сложное астрологическое сооружение, сакральное место священнодействий. Оно использовалось на протяжении двух тысяч лет представителями пяти культур, каждая из которых дополняла эти природные сооружения своими сакральными постройками.
На скалах повсюду встречаются наскальные изображения, а в долине – курганы и захоронения.
На территории заповедника насчитывается более 400 святилищ. Жрецы наблюдали за солнцем и звёздами и прекрасно знали строение вселенной.
14:00 Обед.
Выезд на экскурсию на Туимский провал и Каменный лес. Туимский провал – место необычайной красоты. «Бирюзовые недра» – так называют Туимский провал из-за большого содержания меди в воде.
Знакомство с так называемыми Ширинскими столбами. Это Каменный лес, в котором природа сложила в причудливые формы огромные валуны из гранита и базальта.
19:00 Возвращение на базу отдыха «Тропа предков».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 180 км.
Долина царей
09:00 Завтрак на б/о, освобождение номеров.
10:00 Сплав по реке Белый Июс на катамаранах. Это прекрасная возможность полюбоваться красивой сибирской природой.
12:00 Выезд на экскурсию в «Долину царей».
13:00 Обед на маршруте.
16:00 Экскурсия в Долине царей к Салбыкскому кургану. Памятник федерального значения – Большой Салбыкский курган расположен в Долине царей, где находится много древнейших захоронений знати.
На бескрайних степных просторах найдено много курганов, самым большим из них был Большой Салбыкский – грандиозный холм высотой 11 метров, видный с расстояния 10 км. На момент постройки он был втрое выше.
19:00 Размещение в гостинице «Анзас» или «Чалпан».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 300 км.
Хакасский аал
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Выезд в Казановку.
12:00 Экскурсия в музей-заповедник Казановка – один из крупнейших заповедников под открытым небом в Хакасии. В этом музее собрано огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского народа.
Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. Территория заповедника очень живописна: река Аскиз, степь, горы, таёжные леса.
На территории музея произведена реконструкция хакасского аала 18-19 веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохранённые из глубины веков.
В хакасском аале можно посетить шаманскую юрту, где экскурсовод подробно расскажет о древней культуре хакасов – шаманизме.
14:00 Обед.
15:00 Размещение в юртах в юрточном комплексе «Кюг», который представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
18:00 Выступление исполнителя горлового пения «хай».
19:00 Ужин (за национальный ужин доплата 800 руб.).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 160 км.
Дыхание долины Кюг
09:00 Завтрак.
Прогулка по горе Аар таг, откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость), на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.
14:00 Обед.
Для гостей базы будет организованы следующие мастер-классы:
- изготовление талгана и конфет из талгана;
- игра на хакасском инструменте тимер хомыс (варган).
18:00 Ужин.
Ночевка в юрточном комплексе Кюг.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность пешеходного маршрута около 3 км.
Матерь матерей Хуртуях Тас
09:00 Завтрак. Освобождение юрт.
10:00 Выезд в музей-заповедник «Улуг Хуртуях Тас».
11:00 Экскурсия по комплексу Хуртуях Тас, где главным экспонатом является «Великая каменная мать». Этот менгир, созданный в 3-2 тысячелетии до нашей эры, уже давно стал символом сосредоточия жизненных сил и благосостояния народа Хакасии.
Интересна в этом комплексе и подлинная хакасская юрта, построенная в XIX веке, с полной коллекцией традиционных предметов быта и хозяйства. Юрта является ярким примером хакасской культуры.
Также на территории музея расположены курганы тагарской археологической культуры (VII-III вв. до н. э.).
Стела «Улуг Хуртуях Тас» находится в центре 35-километрового Аскизского могильника в Аскизском районе Республики Хакасия.
Хуртуях Тас – это трёхметровая каменная стела, которая была вкопана в землю на месте геологического разлома, где отмечено мощное излучение особой энергии. Исследователи так и не смогли разгадать тайну этого загадочного явления.
На сегодняшний день стела Хуртуях Тас является местом паломничества и считается одним из самых почитаемых каменных изваяний.
В переводе с тюркского «Улуг Хуртуях Тас» – это «большая каменная старуха», с грубо выбитым лицом, выпуклым животом и грудями. Этого идола в женском обличии бездетные женщины молят о появлении детей.
13:00 Обед в Абазе, кафе «Кедр».
14:00 Выезд на б/о «Снежный барс». База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна.
Здесь в полной гармонии сливаются кристально чистый воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами – ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.
17:00 Размещение в домиках на базе отдыха «Снежный барс».
19:00 Ужин.
Баня, посиделки у костра.
Питание: завтрак, ужин.
Протяженность маршрута 380 км.
Поход на выбор или отдых на базе
09:00 Завтрак.
10:00 Группе представится возможность принять участие в одном из походов:
- на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа);
- в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа);
- на озера «Любимое», «Каменистое» (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа);
- по кедровому лесу до горного озера Маранкуль (8 км в одну сторону) или на Стоктышские горные озера (10 км в одну сторону).
Обед на б/о.
Альтернатива походам – прогулка по окрестностям базы и сбор грибов, ягод или лечебных трав, которые в изобилии в этих краях.
Ужин.
Ночевка на б/о «Снежный барс».
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 30 км.
Покорителям Енисея посвящается
09:00 Завтрак на б/о. Освобождение номеров.
10:00 Выезд в район Карлова створа.
Карлов створ – это название места, где построена крупнейшая ГЭС России – Саяно-Шушенская. «Место, где люди покорили Енисей, а Енисей продолжает покорять их сердца.» – так говорят жители.
И, действительно, величественная река, которая петляет мимо высоких гор, восхищает и поражает мощью. В окрестностях Саяногорска в Карловом створе находится несколько интересных мест, которые любят туристы.
14:00 Обед.
15:00 Размещение на б/о «Изербельский ключ».
18:00 Катерная прогулка по Енисею.
20:00 Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 240 км.
Таинство подземного мира
09:00 Завтрак на б/о. Освобождение домиков.
10:00 Экскурсия у памятника покорителям Енисея у плотины СШГЭС. Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская ГЭС – это масштабное сооружение Сибири, уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике.
Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы. Высота плотины 242 метра, длина 1068 метров, ширина 110 метров.
Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.
11:00 Экскурсия в музей гидроэнергетики.
12:00 Посещение экстрим-парк «Мраморка», с подъемом на смотровую площадку. Главная достопримечательность парка – мраморная скала высотой 200 метров – считается самой большой в России.
В качестве объекта для альпинизма ее начали осваивать еще в 70-е годы, когда строилась ГЭС, и сюда приезжала советская молодёжь со всего СССР. В 2017 началась новая история места. На скале Мраморка провели чемпионат Хакасии, а еще через год – этап Кубка России в скальном классе.
13:00 Обед.
14:00 Выезд на экскурсию в Бородинскую пещеру.
16:30 Экскурсия в Бородинскую пещеру – одну из самых больших пещер региона. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. В пещере можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается «крылатый ушан» – редчайший вид летучих мышей.
Большое разнообразие натёчных образований в гроте «Грандиозный», самый большой в Сибири сталагмит – «Пагода», «Драпировка» на своде, сталагмит «Останкинская башня», «Древнеиндийский храм» и многое другое – это то, что стоит увидеть своими глазами.
По сложности пещера некатегорийная, но имеются сложные участки. Экскурсионная программа предусматривает посещение основной части пещеры, которая в должной степени позволит ознакомиться с красотами подземного мира.
20:00 Размещение в гостинице 3 «Анзас» / «Чалпан».
21:00 Ужин.
Питание: завтрак.
Прощание с Сибирью
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базе отдыха и в кемпинге.
Стоимость тура на 1 чел. / руб. — 162 000 руб.
Одноместное размещение: доплата 22 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Б/о «Тропа предков»
2/3-местные глэмпинги с удобствами на улице.
Анзас
Гостиница Анзас располагается недалеко от центра.
К Вашим услугам уютные номера, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. Заботливый, отзывчивый и внимательный персонал сделает Ваше пребывание в гостинице незабываемым.
При гостинице есть банкетный зал на 60 персон. Он отлично подойдет для проведения свадеб, юбилев и всевозможных праздников.
Так же для деловых переговоров и встреч разного уровня есть просторный конференц-зал, который расчитан на 70 человек.
Вблизи гостиницы располагаются различные магазины и кафе.
Гостиница «Чалпан»
Небольшой уютный, современный отель, выстроенный в типично хакасском стиле. Удобное расположение в центре города и внимание к каждому постояльцу. В каждом номере пол с подогревом, холодильник, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, посуда, чайник, халат,тапки, полотенце, шампунь. мыло, фен, зубной набор. Wi-Fi на всей территории отеля. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Снежный барс
Туристический комплекс «Снежный барс» располагается в экологически чистом районе Сибири, у берегов горной реки Стоктыш. Здесь обеспечен простой, но комфортный отдых для семей с детьми и путешественников.
Для проживания комплекс предлагает гостям на выбор 10 кедровых кемпингов и корпус с номерами класса «Эконом». В домах предусмотрено печное отопление. В летний период по желанию гостя предоставляются палатки.
На территории комплекса имеется парковка для автомобилей и мангалы для приготовления шашлыков. Оборудованы мансарды и летние душевые кабины с горячей водой. Поиграть в командные игры можно на оборудованной спортивной площадке. Любителям путешествий по новым местам предоставляется возможность совершить конную прогулку, сходить в поход или сплавиться по реке. К услугам настоящая русская баня, которая работает круглосуточно, по предварительному заказу.
Гостевой комплекс уделяет особое внимание организации детского досуга. Здесь постоянно проводятся мероприятия для школьников и подростков: мастер-классы, путешествия, экспедиции, тематические праздники. По заказу гостей на базе возможна организация праздников и мероприятий.
«Снежный барс» специализируется на экскурсиях и походах. Это могут быть однодневные маршруты или же туры, протяженностью в несколько дней. В основном корпусе находится столовая, где осуществляется трёхразовое питание.
В местных водоемах разрешена летняя и зимняя рыбалка. Зимой к месту ловли можно добраться на снегоходе. Комплекс отличается своей простотой и доступностью в сочетании с комфортом и развитой инфраструктурой. Расстояние до города Абаза Составляет 120 км, а до столицы республики Абакана — 300 км.
Изербельский ключ
База отдыха «Изербельский ключ» расположена в Хакасии на енисейском берегу. Территория базы огорожена, ничего не мешает отдыхающим в десяти комфортабельных домиках. «Изербельский ключ» удачно вписан в местный ландшафт, основа которого – смешанный лес и Енисей.
Чистый воздух и природа - важнейшие составляющие полноценного отдыха, но нельзя забывать и о правильном питании. Кафе на базе отдыха примечательно своим рационом, вкусовыми качествами блюд и доброжелательной атмосферой. Оно открыто не только для отдыхающих, но и для тех, кто решит провести в нем торжественное мероприятие. А кто-то просто останавливается перекусить в дороге и понимает, что в будущем мимо этого кафе он уже не проедет, не лишит себя возможности отменно покушать.
На базе обустроены девать уютных беседок с оборудованными местами для мангалов. В беседках можно проводить время за шашлычком не только вечером, но и ночью, так как по территории проведено освещение. В трех домиках есть бани, четвертая расположена в отдельной постройке. Система отопления централизованная, за исключением д. №7.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, 3 обеда, 3 ужина
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: 8 обедов и ужинов (национальный хакасский ужин, доплата 800 руб.)
- Трансфер в аэропорт
- Услуги шамана (цена договорная)
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.