Ивановские озера. Тур в Хакасию на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
25 июн в 10:00
9 июл в 10:00
от 136 000 ₽
144 000 ₽ за человека
Сокровища мистической Хакасии
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«10:00 Сплав по реке Белый Июс на катамаранах»
28 мая в 10:00
25 июн в 10:00
96 000 ₽ за человека
Хакасия - далёкая и таинственная
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«10:00 Сплав по реке Белый Июс на катамаранах»
28 мая в 10:00
25 июн в 10:00
162 000 ₽ за человека
Сейчас в Абакане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 96 000 до 162 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные туры в Абакане на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026