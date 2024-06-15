Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
В этом походе для опытных путешественников по северной части хребта Ергаки, участников ждут не только испытания, но и награда в виде незабываемых впечатлений.
Маршрут ведет через самые живописные уголки: от озера Каровое до Зуба Дракона, включая остановки у озер Лазурное, Сказка, Черное, Глубокое и водопады Грация и Богатырь.
Этот тур - настоящее приключение, где каждый найдет что-то свое: будь то мощь гранитных пиков Мать Саян, Каменный Замок, Тугодум, Страж, Орёл, или тишина у озера Художников.
Подарите себе возможность стать частью этой уникальной экспедиции, где природа и человек встречаются, чтобы создать незабываемые воспоминания
июн
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут похода:
Абакан — Тормозаковский мост — озеро Каровое — озеро Лазурное — озеро Сказка — озеро Черное — озеро Глубокое — водопады Грация и Богатырь
озеро Северное река Тайгишонок — озеро Художников — озеро Горных Духов — Зуб Дракона — озеро Светлое — Абакан
Проживание. Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках. В походе в «Ергаки» палатки предоставляются бесплатно. Если у вас есть своя палатка, вы можете взять её с собой в поход. Установка и сбор палаток производится самостоятельно туристами на каждой стоянке.
Питание. Питание трёхразовое, походное: горячий завтрак и горячий ужин, на обед — сухой паёк. Приготовление пищи — на костре или газу. Приготовлением пищи занимаются все участники похода по очереди, под руководством инструктора. Дрова для костра собирает вся группа. В обязанности дежурных входит поддержание огня, приготовление пищи и мытьё посуды и котлов. Если вы соблюдаете вегетарианскую или какую-либо особую диету или имеете пищевые аллергии, заранее предупредите нас об этом при заполнении анкеты. Мы внесём коррективы при покупке продуктов для похода.
Связь. В «Ергаках» ловит связь только оператора Теле2, в первый и последний день похода, а также на перевалах.
Уровень сложности. Поход довольно сложный. Не рекомендуется идти в него новичкам, а также людям со страхом высоты. Рюкзаки будут тяжёлые (так как продуктов несём на много дней). Переходы хоть и небольшие по расстоянию, будут очень сложными по рельефу. Придётся преодолевать с рюкзаком сложные перевалы, идти вдоль скальных обрывов и по огромным камням. Для новичков и людей, которые хотят пойти в «Ергаки» впервые, рекомендуем более лёгкий поход в «Ергаки».
Программа тура по дням
Прибытие в Абакан. Переезд в «Ергаки», переход к озеру Радужному (1587 м)
Встреча рано утром на железнодорожном вокзале Абакана. В Абакан приезжают все поезда утром. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Красноярск-Абакан заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. (Выезд из Красноярска в 00.30. Приезд в Абакан в 7.20. Цена 1100 рублей).
Знакомство, распределение продуктов. Выдвигаемся в дорогу на автобусе в «Ергаки». Приезжаем в парк, получаем пропуски, регистрируемся в МЧС и выходим на тропу.
Мы набираем высоту вдоль реки Малая Буйба. В живописном месте на берегу озера Радужное разбиваем лагерь и совершаем радиальный выход к Висячему камню. Вечером возвращаемся в лагерь.
Статистика за сегодня: 9 км, 5 часов, подъём 400 м, спуск 111 м, высота ночёвки 1587 м.
Подъём на перевал Промежуточный (1870 м, 1А) и перевал Спящий Саян (1670 м, 1А), переход к озеру Лазурному (1480 м)
Сегодня мы пройдём вдоль Карового озера и поднимемся на перевал Промежуточный. Отсюда открывается вид на голову Спящего Саяна, виден Каменный Замок и скала Кит. Далее мы спускаемся на плато и идём вдоль маленьких озёр, пока не выйдем вплотную к скалам. Мы будем идти вдоль Головы Спящего Саяна до перевала Спящий Саян. Отсюда открываются виды на Каменный Замок, гору Черепаху, пик Звёздный и Зуб Дракона. Дальше нас ожидает непростой спуск по большим камням к озеру Лазурному. Озеро Лазурное — хоть и маленькое, но красивое, в окружении гигантских скал. В этом уютном месте мы и заночуем.
Статистика за сегодня: 7 км, 7 часов, подъём 387 м, спуск 460 м, высота ночёвки 1480 м.
Подъём на перевал Сказка (1759 м, 1А), переход к озеру Сказка (1624 м)
Сегодня наша цель — выход к озеру Сказка. Для этого нам придётся пройти небольшой участок дремучей тайги и выйти к перевалу Сказка. На перевале открывается вид на самую высокую вершину на севере «Ергак». Это гора Перевальная (2031 м), которая полностью состоит из нагромождения гигантских каменных глыб. Преодолеваем непростой спуск к озеру и становимся здесь на ночлег.
Статистика за сегодня: 4 км, 3 часа, подъём 268 м, спуск 239 м, высота ночёвки 1510 м.
Радиальный выход к скальному массиву Каменный Замок
Сегодня мы совершим радиальный выход налегке к скальному массиву Каменный Замок. Этот природный памятник стоит отдельно от хребта «Ергаки» и обрывается в бескрайний океан сибирской тайги. Чтобы дойти до него, нужно преодолеть перевал Вспомогательный. Затем по тонкому перешейку нужно добраться до этих скал. Мы погуляем рядом со скалами, полюбуемся видами с гигантских обрывов. Во второй половине дня пойдём к Каменной арке на склоне горы Черепаха.
Статистика за сегодня: Без рюкзаков, 5 км, 4 часа, подъём 350 м, спуск 350 м, высота ночёвки 1510 м.
Переход через перевал Норильского клуба туристов (1818 м, 1А) к озеру Чёрному
С утра нас ждёт преодоление перевала Норильского клуба туристов (1А). Подъём и спуск очень непростые, по гигантским камням. Идём очень осторожно. Спускаемся к озеру Чёрному. Это место считается одним из самых красивых в «Ергаках». Прямо над озером возвышается исполинская гряда — Тайгишонская стена. Она пронзает гранитными каменными шпилями небо — пики Чёрная, Орёл, Страж и Тугодум возвышаются, затмевая своим могуществом всё вокруг. На эти стены могут залезть только самые опытные альпинисты. Долина озера Чёрного не уступает по красоте долине Йосемити в США. Ночуем среди скал в высокогорье, пищу готовим на газу.
Статистика за сегодня: 3 км, 3 часа, подъём 276 м, спуск 273 м, высота ночёвки 1511 м.
Переход через перевал Межозёрный (1910 м, 1Б) к озёрам Глубокое и Северное, посещение водопадов Грация и Богатырь
Сегодняшняя цель — дойти до стометровых водопадов Грация и Богатырь. Для этого нам придётся одолеть очень непростой перевал Межозёрный (1Б). Мы спустимся в долину Глубокого озера, которое потрясает своей синевой. Далее — спуск по каменным плитам к водопаду Грация. Этот водопад всей мощью низвергается в узкое ущелье. Вокруг него суровые камни и скалы. Эти места похожи на знаменитое плато Путорана. Далее нам предстоит непростой спуск, а затем — подъём к водопаду Богатырь. Затем посетим красивое Северное озеро и вернёмся через перевал в наш лагерь на озере Чёрном.
Статистика за сегодня: Без рюкзаков, 10 км, 12 часов, подъём 1050 м, спуск 1050 м, высота ночёвки 1511 м.
Переход к Стрелке (1100 м)
Сегодня переход не большой, но не простой. Мы целый день будем идти по камням, спускаться с каменных плит и преодолевать буреломы. Над головой у нас будут возвышаться каменные исполины — пики Орёл, Страж и Тугодум. В некоторых местах придётся пройти по лавинным выносам. Снег иногда тут лежит всё лето. В конце дня мы выйдем к Стрелке — месту слияния рек Тайгишонок и Тайгиш. Здесь мы и заночуем.
Статистика за сегодня: 4 км, 5 часов, спуск 425 м, высота ночёвки 1080 м.
Переход к озеру Малахитовая ванна и озеру Художников
Сегодня мы целый день будем идти вдоль таёжной реки Тайгиш. Вскоре выйдем к озеру Малахитовая ванна. Такое название озеро получило благодаря тому, что вода в нём переливается оттенками зелёного при свете солнца. Мы поднимемся ещё выше и вскоре дойдём до знаменитого озера Художников, где возвышается причудливая скала Парабола. Здесь и заночуем.
Статистика за сегодня: 6 км, 6 часов, подъём 350 м, высота ночёвки 1430 м.
Восхождение на Зуб Дракона (2176 м)
Самое длинное и самое красивое радиальное восхождение. Ранний подъём, и идём на вершину Зуб Дракона. Это одна из самых высоких вершин в «Ергаках». Её гигантская стена словно птица, а вершина напоминает клюв. Одна из стен пика отвесная, поднимается на высоту 500 м над Цветными озёрами и является объектом для альпинизма. Венчает эту стену огромная монолитная плита, которая наполовину нависает над бездной. Совершить восхождение на пик Зуб Дракона в «Ергаках» — мечта многих туристов. Однако путь к вершине долгий и опасный, и совершать это восхождение нужно под руководством опытного инструктора. С вершины горы виден весь горный массив Ергаки, гора Носорог, пик Птица. Возвращение в лагерь.
Статистика за сегодня: Без рюкзаков 15 км, 12 часов, набор высоты 950 м, спуск 950 м.
Переход через перевал Птица (2070 м, 1А), к озеру Горных Духов, спуск к озеру Светлому
Сегодня мы перейдём самый высокий перевал Птица (2070 м, 1А). Для начала поднимемся к озеру Горных Духов и пройдём по камням вдоль его берега, Постепенно дойдём до перевала Птица. Затем выйдем по плавному спуску к озеру Светлому — самому красивому озеру в «Ергаках». В отражении водной глади видны пики Звёздный и Птица. Здесь мы проведём две ночи.
Статистика за сегодня: 8,5 км, 7 часов, набор высоты 670 м, спуск 595 м. Высота ночёвки 1517 м.
Переход к кордону Тушканчик
Полуднёвка. Во второй половине дня спускаемся к кордону Тушканчик. Вечером баня.
Переезд в Абакан
Собираем наш лагерь, прощаемся с «Ергаками» и выходим к трассе. Садимся на автобус и отправляемся в Абакан. В Абакане вы будете во второй половине дня.
Вы успеваете на все поезда, которые отправляются вечером с железнодорожного вокзала Абакана. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Абакан-Красноярск заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. (Выезд из Абакана в 16.30, приезд в Красноярск в 00:15, цена 1100 рублей. Есть и отправления позже — цена 1350 рублей).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Абакана в «Ергаки» и обратно
- Услуги инструктора
- Прокат палаток
- Питание на маршруте
- Групповая походная аптечка
- Организационные расходы и сборы
- Регистрация в МЧС
- Групповое снаряжение (тенты, топоры, пилы, горелки, баллоны с газом)
Что не входит в цену
- Дорога до Абакана из вашего города
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальный мешок, коврик)
- Питание в кафе по дороге в «Ергаки» и обратно (средний чек - 250 рублей)