Маршрут похода:

Абакан — Тормозаковский мост — озеро Каровое — озеро Лазурное — озеро Сказка — озеро Черное — озеро Глубокое — водопады Грация и Богатырь озеро Северное река Тайгишонок — озеро Художников — озеро Горных Духов — Зуб Дракона — озеро Светлое — Абакан

Проживание. Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках. В походе в «Ергаки» палатки предоставляются бесплатно. Если у вас есть своя палатка, вы можете взять её с собой в поход. Установка и сбор палаток производится самостоятельно туристами на каждой стоянке.

Питание. Питание трёхразовое, походное: горячий завтрак и горячий ужин, на обед — сухой паёк. Приготовление пищи — на костре или газу. Приготовлением пищи занимаются все участники похода по очереди, под руководством инструктора. Дрова для костра собирает вся группа. В обязанности дежурных входит поддержание огня, приготовление пищи и мытьё посуды и котлов. Если вы соблюдаете вегетарианскую или какую-либо особую диету или имеете пищевые аллергии, заранее предупредите нас об этом при заполнении анкеты. Мы внесём коррективы при покупке продуктов для похода.

Связь. В «Ергаках» ловит связь только оператора Теле2, в первый и последний день похода, а также на перевалах.

Уровень сложности. Поход довольно сложный. Не рекомендуется идти в него новичкам, а также людям со страхом высоты. Рюкзаки будут тяжёлые (так как продуктов несём на много дней). Переходы хоть и небольшие по расстоянию, будут очень сложными по рельефу. Придётся преодолевать с рюкзаком сложные перевалы, идти вдоль скальных обрывов и по огромным камням. Для новичков и людей, которые хотят пойти в «Ергаки» впервые, рекомендуем более лёгкий поход в «Ергаки».