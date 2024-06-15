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Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
«Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках»
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
«Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках»
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
«Походное трёхразовое питание — сытное, горячее, без изысков»
24 июня в 08:00
1 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
«Еда готовится на газовой горелке в походных условиях, кроме даты заезда и выезда — в эти дни входит только ужин в день заезда и завтрак в день выезда»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Многодневные походы»
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