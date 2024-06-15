Найдено 4 тура в категории « Многодневные походы » в Абакане, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Авторский тур 12 дней Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера Начало: Абакан «Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках» 30 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 8 дней В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки» Начало: Абакан, 10:00 «Все ночёвки на маршруте похода осуществляются в наших трёх-, четырёхместных палатках» 22 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 7 дней Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод... «Походное трёхразовое питание — сытное, горячее, без изысков» 38 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00 «Еда готовится на газовой горелке в походных условиях, кроме даты заезда и выезда — в эти дни входит только ужин в день заезда и завтрак в день выезда» 19 000 ₽ за человека Все туры Абакана

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Многодневные походы»

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