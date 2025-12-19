2 день

Прикосновение к наследию предков

09:00 Завтрак.

Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».

Возраст петроглифов оценивается в 5000–1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.

В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.

Обед.

13:00 Выезд на б/о «Тропа предков».

Экскурсия по маршруту Тропа предков. Тропа предков – пешеходный маршрут, пролегающий меж экзотических скал с гротами, где многие тысячелетия селились древние люди, где имеются наскальные рунические письмена и рисунки.

Грот Проскурякова, названный по имени первооткрывателя (конец 19-го века), интересен найденными в нём остатками древних наскальных изображений окуневской эпохи.

Рисунки обнаружили в 70-е годы прошлого века, после того, как грот уже был освоен туристами и спелеологами. Тропа шаманов излучает высочайшие вибрации.

Шаманы приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесённые на сотни метров над рекой Белый Июс.

Размещение на б/о в глэмпингах.

Глэмпинг — это идеальное сочетание удобства и близости к природе.

Ужин.

Питание: завтрак.

Протяженность маршрута 250 км.

