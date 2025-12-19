Программа тура по дням
Встреча с Хакасией
Встреча участников тура в аэропорту или на ж/д вокзале (по времени прибытия).
Завтрак. Отдых в гостинице 3.
14:00 Обед.
14:30 Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей им Л. Р. Кызласова с посещением уникальной экспозиции древних каменных изваяний.
Обзорная экскурсия по городу с посещением: парка топиарного искусства, мемориального комплекса на горе Самохвал.
Экскурсия в купеческий город Минусинск: обзорная экскурсия по городу с посещением музея декабристов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 80 км.
Прикосновение к наследию предков
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».
Возраст петроглифов оценивается в 5000–1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней. У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины.
В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.
Обед.
13:00 Выезд на б/о «Тропа предков».
Экскурсия по маршруту Тропа предков. Тропа предков – пешеходный маршрут, пролегающий меж экзотических скал с гротами, где многие тысячелетия селились древние люди, где имеются наскальные рунические письмена и рисунки.
Грот Проскурякова, названный по имени первооткрывателя (конец 19-го века), интересен найденными в нём остатками древних наскальных изображений окуневской эпохи.
Рисунки обнаружили в 70-е годы прошлого века, после того, как грот уже был освоен туристами и спелеологами. Тропа шаманов излучает высочайшие вибрации.
Шаманы приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесённые на сотни метров над рекой Белый Июс.
Размещение на б/о в глэмпингах.
Глэмпинг — это идеальное сочетание удобства и близости к природе.
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 250 км.
Древнее святилище - Храм времени
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию на Сундуки.
11:00 Экскурсия на Сундуках. Природно-исторический комплекс Сундуки – горная гряда из 8 отдельных вершин, протянувшаяся на 10 км. Одно из самых притягательных мест в Хакасии.
Это сложное астрологическое сооружение, сакральное место священнодействий. Оно использовалось на протяжении двух тысяч лет представителями пяти культур, каждая из которых дополняла эти природные сооружения своими сакральными постройками.
На скалах повсюду встречаются наскальные изображения, а в долине – курганы и захоронения.
На территории заповедника насчитывается более 400 святилищ. Жрецы наблюдали за солнцем и звёздами и прекрасно знали строение вселенной.
14:00 Обед.
Выезд на экскурсию на Туимский провал и Каменный лес. Туимский провал – место необычайной красоты. «Бирюзовые недра» – так называют Туимский провал из-за большого содержания меди в воде.
Знакомство с так называемыми Ширинскими столбами. Это Каменный лес, в котором природа сложила в причудливые формы огромные валуны из гранита и базальта.
19:00 Возвращение на базу отдыха «Тропа предков».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 180 км.
Энергетические ворота: вход в Долину царей
09:00 Завтрак на б/о, освобождение номеров.
10:00 Сплав по реке Белый Июс на катамаранах. Это прекрасная возможность полюбоваться красивой сибирской природой.
12:00 Выезд на экскурсию в «Долину царей».
13:00 Обед на маршруте.
16:00 Экскурсия в Долине царей к Салбыкскому кургану. Памятник федерального значения – Большой Салбыкский курган расположен в Долине царей, где находится много древнейших захоронений знати.
На бескрайних степных просторах найдено много курганов, самым большим из них был Большой Салбыкский – грандиозный холм высотой 11 метров, видный с расстояния 10 км. На момент постройки он был втрое выше.
19:00 Размещение в гостинице «Анзас» или «Чалпан».
Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 300 км.
Знакомство с шаманизмом
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Выезд в Казановку.
12:00 Экскурсия в музей-заповедник Казановка – один из крупнейших заповедников под открытым небом в Хакасии. В этом музее собрано огромное количество уникальных образцов историко-культурного наследия хакасского народа.
Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников. Территория заповедника очень живописна: река Аскиз, степь, горы, таёжные леса.
На территории музея произведена реконструкция хакасского аала 18-19 веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохранённые из глубины веков.
В хакасском аале можно посетить шаманскую юрту, где экскурсовод подробно расскажет о древней культуре хакасов – шаманизме.
14:00 Обед.
15:00 Размещение в юртах в юрточном комплексе «Кюг», который представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
18:00 Выступление исполнителя горлового пения «хай».
19:00 Ужин (возможна организация национального ужина, доплата 800 руб.).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута 160 км.
Дыхание долины Кюг
09:00 Завтрак.
Прогулка по горе Аар таг, откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость), на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормлении духов горы.
14:00 Обед.
Для гостей базы будет организованы следующие мастер-классы:
- изготовление талгана и конфет из талгана;
- игра на хакасском инструменте тимер хомыс (варган).
18:00 Ужин.
Ночевка в юрточном комплексе Кюг.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Протяженность пешеходного маршрута около 3 км.
Матерь матерей Хуртуях Тас
09:00 Завтрак. Освобождение юрт.
10:00 Выезд в музей-заповедник «Улуг Хуртуях Тас».
11:00 Экскурсия по комплексу Хуртуях Тас, где главным экспонатом является «Великая каменная мать». Этот менгир, созданный в 3-2 тысячелетии до нашей эры, уже давно стал символом сосредоточия жизненных сил и благосостояния народа Хакасии.
Интересна в этом комплексе и подлинная хакасская юрта, построенная в XIX веке, с полной коллекцией традиционных предметов быта и хозяйства. Юрта является ярким примером хакасской культуры.
Также на территории музея расположены курганы тагарской археологической культуры (VII-III вв. до н. э.).
Стела «Улуг Хуртуях Тас» находится в центре 35-километрового Аскизского могильника в Аскизском районе Республики Хакасия.
Хуртуях Тас – это трёхметровая каменная стела, которая была вкопана в землю на месте геологического разлома, где отмечено мощное излучение особой энергии. Исследователи так и не смогли разгадать тайну этого загадочного явления.
На сегодняшний день стела Хуртуях Тас является местом паломничества и считается одним из самых почитаемых каменных изваяний.
В переводе с тюркского «Улуг Хуртуях Тас» – это «большая каменная старуха», с грубо выбитым лицом, выпуклым животом и грудями. Этого идола в женском обличии бездетные женщины молят о появлении детей.
13:00 Обед в Аскизе.
14:00 Выезд в Абакан.
16:00 Размещение в отеле
Свободное время, посещение сувенирных магазинов, сельхозрынка.
19:00 Ужин.
Питание: завтрак.
Протяженность маршрута 180 км.
Прощание с Сибирью
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и в кемпинге.
Стоимость тура на 1 чел. / руб. — 96 000 руб.
Одноместное размещение: доплата 14 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Б/о «Тропа предков»
2/3-местные глэмпинги с удобствами на улице.
Анзас
Гостиница Анзас располагается недалеко от центра.
К Вашим услугам уютные номера, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. Заботливый, отзывчивый и внимательный персонал сделает Ваше пребывание в гостинице незабываемым.
При гостинице есть банкетный зал на 60 персон. Он отлично подойдет для проведения свадеб, юбилев и всевозможных праздников.
Так же для деловых переговоров и встреч разного уровня есть просторный конференц-зал, который расчитан на 70 человек.
Вблизи гостиницы располагаются различные магазины и кафе.
Гостиница «Чалпан»
Небольшой уютный, современный отель, выстроенный в типично хакасском стиле. Удобное расположение в центре города и внимание к каждому постояльцу. В каждом номере пол с подогревом, холодильник, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, посуда, чайник, халат,тапки, полотенце, шампунь. мыло, фен, зубной набор. Wi-Fi на всей территории отеля. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Гостиница «Буян Бадыргы»
Гостиница «Буян Бадыргы» находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории «Люкс», «Стандарт», «Студио», «Улучшенный люкс», в которых гость сможет отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан «Буян-Бадыргы», кафе «Пицца-Роллы» и гастроном «Южный» и «Звезда» находятся в шаговой доступности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, 2 обеда, 2 ужина
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе: 5 обедов и ужинов (национальный хакасский ужин, доплата 800 руб.)
- Услуги шамана (цена договорная)
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура. Также увозим на ж/д вокзал.