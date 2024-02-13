Саяно-Шушенская ГЭС – туры в Абакане

Найдено 4 тура в категории «Саяно-Шушенская ГЭС» в Абакане, цены от 38 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000 за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
60 000 за человека
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
110 000 за человека
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
17 июня в 09:00
6 июля в 09:00
38 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
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    безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.

    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Г
    Галина
    29 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень
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    понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди! Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство). И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив). Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй! От тура восторг полный! Спасибо вам большое! Будем искать маршруты на следующий год!

    Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
    Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспеченыОтличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены
  • Е
    Елена
    15 августа 2023
    Сибирские каникулы
    Великолепный тур, очень сбалансированный: здесь и история, и знакомство с народами Сибири, и активная составляющая. И город, и природа.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Саяно-Шушенская ГЭС»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  3. Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
  4. Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Музей деревянного зодчества
  3. Каменный Город
  4. Долина Царей
Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Саяно-Шушенская ГЭС" можно забронировать 4 тура от 38 700 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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