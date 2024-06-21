читать дальше проехали!!! по разным местам, все время сопровождалось интересными историческими и не очень фактами. Еще Александра устроила нам прекрасный пикник прямо на территории виноградника, это просто не забываемо. От всей души рекомендую Александру как экскурсовода, как сопровождающего. Отличная машина, отличная девушка и теперь любимое Абрау-Дюрсо!!!

Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и