Экскурсии для студентов в Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Абрау-Дюрсо, цены от 4 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
🚶 Пешая
скидка
30%
Билеты
2.5 часа
48 отзывов
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Во время дружеского путешествия вы узнаете, как поселок обрел славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
28 июня в 13:00
29 июня в 09:30
60004 200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
30 июня в 08:30
1 июля в 08:30
55004 950 за всё до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
30 июня в 08:30
1 июля в 08:30
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    21 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    5 баллов! Однозначно рекомендую, интересно, доступно. Меня привлекает такой формат экскурсий, для маленькой группы, гид непременно покажет незаезженный маршрут.
  • А
    Алла
    13 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Марина прекрасный рассказчик, маршрут построен интересно. Нам очень понравилось!
  • А
    Алла
    2 июня 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и
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    проехали!!! по разным местам, все время сопровождалось интересными историческими и не очень фактами. Еще Александра устроила нам прекрасный пикник прямо на территории виноградника, это просто не забываемо. От всей души рекомендую Александру как экскурсовода, как сопровождающего. Отличная машина, отличная девушка и теперь любимое Абрау-Дюрсо!!!

  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был
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    ёмкий, познавательный. Александра устроила пешую прогулку с рассказом о важных местах и событиях, а затем она отвезла нас по особым местам посёлка, три с половиной часа экскурсии пролетели как 5 минут. Спасибо большое Александре за экскурсию. Кто надумает взять экскурсию у Александры не пожалеет!!!

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
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    легкий, подойдет как для родителей с детками, так и для пожилых людей. Яркий и запоминающийся рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно. Спасибо и удачи!

  • Ю
    Юрий
    6 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек любит место в котором живёт. Информация очень разнообразная и не занудная… рекомендую 100%.
    Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек
  • В
    Валентина
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Прекрасная прогулка! Спасибо огромное Марине за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись, посмотрели Абрау-Дюрсо не только с туристической стороны! Поезжайте не пожалеете
  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
  2. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
  3. Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в июне 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 950 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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