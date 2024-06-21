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2.5 часа
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Во время дружеского путешествия вы узнаете, как поселок обрел славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
28 июня в 13:00
29 июня в 09:30
60004 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
30 июня в 08:30
1 июля в 08:30
55004 950₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
30 июня в 08:30
1 июля в 08:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира21 июня 20245 баллов! Однозначно рекомендую, интересно, доступно. Меня привлекает такой формат экскурсий, для маленькой группы, гид непременно покажет незаезженный маршрут.
- ААлла13 июня 2024Марина прекрасный рассказчик, маршрут построен интересно. Нам очень понравилось!
- ААлла2 июня 2024Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и
- ААлексей20 мая 2024На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был
- ООльга14 мая 2024Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
- ЮЮрий6 мая 2024Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек любит место в котором живёт. Информация очень разнообразная и не занудная… рекомендую 100%.
- ВВалентина5 мая 2024Прекрасная прогулка! Спасибо огромное Марине за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись, посмотрели Абрау-Дюрсо не только с туристической стороны! Поезжайте не пожалеете
- ООльга28 марта 2024Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Для студентов»
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