Нос вина: экскурсия, дегустация и аромакомната «Абрау-Дюрсо» (всё включено) 18+

Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Аромат - ключевой элемент вина.

На экскурсии в Абрау-Дюрсо вы погрузитесь в мир ароматов, узнаете об истории российского виноделия и продегустируете три образца тихого вина. Посетите зал истории, старинные тоннели и аромакомнату, где ароматы заключены в сосуды.

Это уникальная возможность понять, как формируется ароматическая палитра и с чем связаны разные ноты в букете. Подходит для путешественников 18+

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Узнать историю виноделия
  • 🍷 Дегустация трёх вин
  • 🏺 Посещение аромакомнаты
  • 🕰 Прогулка по старинным тоннелям
  • 📚 Интересные факты о вине
Что можно увидеть

  • Зал истории «Хвала вину из глубины веков»
  • Инсталляция «Виноградное поле»
  • Старинные тоннели 19 века
  • Винотека «Кубок Союза виноградарей и виноделов России»
  • Аромакомната
  • Арт-объект «Сердце Абрау»

Описание экскурсии

  • Зал истории «Хвала вину из глубины веков» — вы узнаете, как зарождалось виноделие на территории России и как формировалась культура потребления вина
  • Инсталляция «Виноградное поле» — услышите об особенностях выращивания винограда
  • Старинные тоннели 19 века — прогуляетесь под прохладными сводами в подвалах, где созревают вина
  • Винотека «Кубок Союза виноградарей и виноделов России» — познакомитесь с технологиями создания вин, историей возникновения первой лозы и лучшими образцами последних лет
  • Аромакомната — научитесь оценивать глубину и богатство оттенка, распознавать его отдельные нотки и определять происхождение каждой
  • Дегустация трёх образцов тихого вина
  • Арт-объект «Сердце Абрау» — услышите легенду об удивительном артефакте, найденном в тоннелях винного дома

А ещё вы узнаете:

  • Что влияет на создание неповторимого букета
  • Какие ароматы бывают и с чем они связаны
  • Как отличить болезнь вина
  • И многое другое

Организационные детали

  • Программа с дегустацией предназначена строго для путешественников 18+
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия

ежедневно в 13:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.

Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо

