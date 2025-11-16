Аромат - ключевой элемент вина.
На экскурсии в Абрау-Дюрсо вы погрузитесь в мир ароматов, узнаете об истории российского виноделия и продегустируете три образца тихого вина. Посетите зал истории, старинные тоннели и аромакомнату, где ароматы заключены в сосуды.
Это уникальная возможность понять, как формируется ароматическая палитра и с чем связаны разные ноты в букете. Подходит для путешественников 18+
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Узнать историю виноделия
- 🍷 Дегустация трёх вин
- 🏺 Посещение аромакомнаты
- 🕰 Прогулка по старинным тоннелям
- 📚 Интересные факты о вине
Что можно увидеть
- Зал истории «Хвала вину из глубины веков»
- Инсталляция «Виноградное поле»
- Старинные тоннели 19 века
- Винотека «Кубок Союза виноградарей и виноделов России»
- Аромакомната
- Арт-объект «Сердце Абрау»
Описание экскурсии
- Зал истории «Хвала вину из глубины веков» — вы узнаете, как зарождалось виноделие на территории России и как формировалась культура потребления вина
- Инсталляция «Виноградное поле» — услышите об особенностях выращивания винограда
- Старинные тоннели 19 века — прогуляетесь под прохладными сводами в подвалах, где созревают вина
- Винотека «Кубок Союза виноградарей и виноделов России» — познакомитесь с технологиями создания вин, историей возникновения первой лозы и лучшими образцами последних лет
- Аромакомната — научитесь оценивать глубину и богатство оттенка, распознавать его отдельные нотки и определять происхождение каждой
- Дегустация трёх образцов тихого вина
- Арт-объект «Сердце Абрау» — услышите легенду об удивительном артефакте, найденном в тоннелях винного дома
А ещё вы узнаете:
- Что влияет на создание неповторимого букета
- Какие ароматы бывают и с чем они связаны
- Как отличить болезнь вина
- И многое другое
Организационные детали
- Программа с дегустацией предназначена строго для путешественников 18+
- Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия
ежедневно в 13:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.
