Экскурсия в винный дом "Абрау-Дюрсо" предлагает уникальную возможность познакомиться с историей российского шампанского.
Гости пройдут по старинным тоннелям, узнают о тонкостях производства тихих вин и попробуют пять сортов от "Абрау" и "Винодельни Ведерниковъ". Музейные пространства и мультимедийное шоу на площади Александра II дополнят впечатления. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей вина и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Уникальная история виноделия
- 🏛 Посещение музеев и старинных тоннелей
- 🍷 Дегустация пяти сортов тихих вин
- 🎨 Арт-объекты и световые инсталляции
- 🎥 Мультимедийное шоу на площади
Что можно увидеть
- Музей виноделия
- Музей славы
- Старинные тоннели
- Галерея света Абрау
- Площадь Александра II
Описание экскурсии
- Музей виноделия — здесь вы узнаете, как зарождалось и развивалось российское шампанское и почему именно Абрау-Дюрсо стал его колыбелью.
- Музей славы — мы расскажем о достижениях завода, людях, которые внесли вклад в его развитие, и главных этапах становления марки.
- Рассказ о технологии производства — вы раскроете, как создаются тихие вина, в чём особенности местного терруара и какие методы используются на винодельне сегодня.
- Старинные тоннели — прогуляетесь по подвалам конца 19 века с уникальным микроклиматом для выдержки вин.
- Дегустация пяти образцов тихих вин «Абрау» и «Винодельня Ведерниковъ» с сопровождением из сырного ассорти.
- Арт-объект «Сердце Абрау» — вы услышите легенду об уникальном объекте, который был найден в подземельях русского винного дома.
- Посещение галереи света Абрау — пространства визуального искусства и световых инсталляций, которые были вдохновлены темой вина.
- Завершает экскурсию мультимедийное шоу в шатре на площади Александра II.
Организационные детали
- Экскурсия с дегустацией предназначена строго для путешественников 18+.
- Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия.
ежедневно в 15:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Басалык
14 авг 2025
14 авг 2025

Здравствуйте! На этапе рекламы, описания вашей экскурсии ничего не говорило о том, что она пройдёт в составе огромной группы, мы ориентировались на конкретного экскурсовода. В итоге, ожидая какой-то обратной связи,
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо
