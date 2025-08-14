читать дальше

а мы писали за день по указанным контактам, никто не ответил, перед самой экскурсией мы пунктуально были на месте, ожидая Ксению, но, увы. В последний момент мы забили тревогу, нас засунули в огромную группу(еще раз хочу уточнить, об этом стоит предупреждать) и, как оказалось, совсем не на нашу экскурсию. Мы заказывали дегустацию тихих вин, а попали в группу с дегустацией игристых вин.

За исключением этих несоответствий и огромной толпы все прошло неплохо. Мы посмотрели производство, продегустировали игристые вина.

Извините, но первый опыт оказался не совсем тем, что мы ожидали, стоит более подробно пояснять организационные моменты и уж точно отвечать по приведённым в заказе контактам.

Всего доброго.

Юлия Басалык и компания.