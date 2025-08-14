Мои заказы

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация тихих вин (всё включено) 18+

Откройте для себя винодельческое наследие Абрау-Дюрсо! Пройдите по историческим тоннелям, посетите музеи и насладитесь дегустацией лучших тихих вин
Экскурсия в винный дом "Абрау-Дюрсо" предлагает уникальную возможность познакомиться с историей российского шампанского.

Гости пройдут по старинным тоннелям, узнают о тонкостях производства тихих вин и попробуют пять сортов от "Абрау" и "Винодельни Ведерниковъ". Музейные пространства и мультимедийное шоу на площади Александра II дополнят впечатления. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей вина и истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальная история виноделия
  • 🏛 Посещение музеев и старинных тоннелей
  • 🍷 Дегустация пяти сортов тихих вин
  • 🎨 Арт-объекты и световые инсталляции
  • 🎥 Мультимедийное шоу на площади
Что можно увидеть

  • Музей виноделия
  • Музей славы
  • Старинные тоннели
  • Галерея света Абрау
  • Площадь Александра II

Описание экскурсии

  • Музей виноделия — здесь вы узнаете, как зарождалось и развивалось российское шампанское и почему именно Абрау-Дюрсо стал его колыбелью.
  • Музей славы — мы расскажем о достижениях завода, людях, которые внесли вклад в его развитие, и главных этапах становления марки.
  • Рассказ о технологии производства — вы раскроете, как создаются тихие вина, в чём особенности местного терруара и какие методы используются на винодельне сегодня.
  • Старинные тоннели — прогуляетесь по подвалам конца 19 века с уникальным микроклиматом для выдержки вин.
  • Дегустация пяти образцов тихих вин «Абрау» и «Винодельня Ведерниковъ» с сопровождением из сырного ассорти.
  • Арт-объект «Сердце Абрау» — вы услышите легенду об уникальном объекте, который был найден в подземельях русского винного дома.
  • Посещение галереи света Абрау — пространства визуального искусства и световых инсталляций, которые были вдохновлены темой вина.
  • Завершает экскурсию мультимедийное шоу в шатре на площади Александра II.

Организационные детали

  • Экскурсия с дегустацией предназначена строго для путешественников 18+.
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия.

ежедневно в 15:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Басалык
Басалык
14 авг 2025
Здравствуйте! На этапе рекламы, описания вашей экскурсии ничего не говорило о том, что она пройдёт в составе огромной группы, мы ориентировались на конкретного экскурсовода. В итоге, ожидая какой-то обратной связи,
читать дальше

а мы писали за день по указанным контактам, никто не ответил, перед самой экскурсией мы пунктуально были на месте, ожидая Ксению, но, увы. В последний момент мы забили тревогу, нас засунули в огромную группу(еще раз хочу уточнить, об этом стоит предупреждать) и, как оказалось, совсем не на нашу экскурсию. Мы заказывали дегустацию тихих вин, а попали в группу с дегустацией игристых вин.
За исключением этих несоответствий и огромной толпы все прошло неплохо. Мы посмотрели производство, продегустировали игристые вина.
Извините, но первый опыт оказался не совсем тем, что мы ожидали, стоит более подробно пояснять организационные моменты и уж точно отвечать по приведённым в заказе контактам.
Всего доброго.
Юлия Басалык и компания.

