  1. Россия
  2. Экскурсии

Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского

Максим С.
Максим С. – Гид из Абрау-Дюрсо
Приглашаю на экскурсию ⛳ в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского, построенного в 1870 году по заказу царской семьи.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 11 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского

Что вы увидите

  • Поселок Абрау-Дюрсо
  • Город-герой Новороссийск
  • Черное море
Приглашаю на экскурсию ⛳ в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского? построенного в 1870 году по заказу царской семьи.
В программе прогулка 👣 по подвалам винодельни, интересный рассказ о классическом и современном способах изготовления игристых и тихих вин Абрау-Дюрсо, дегустация лучших сортов. На территории поселка Абрау можно вкусно пообедать в ресторане, отведав местные черноморские морепродукты, покататься на лодке ⚓ по озеру Абрау, погулять в красивом арт-парке и сделать массу красивых 🤩 фотографий на память.
Непременно возьмите с собой несколько бутылок шампанского, чтобы по приезду домой угостить друзей и близких!
Посещение Абрау-Дюрсо можно совместить с прогулкой по набережной города-героя Новороссийск, и знакомством с его историей 📖 одно из самых красивых и романтичных мест на Черноморском побережье. Не удивительно, что именно его выбрал князь Голицын для производства лучших игристых вин для царского двора!
До встречи в Абрау!
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер из Краснодара и обратно
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входной билет на завод - 1000 Р/чел с дегустацией
  • Питание
Начало
🚩 Краснодар. По договоренности
Место завершения
🏁 Краснодар
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим С.
Максим С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Абрау-Дюрсо

Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
5 850
5 часов
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
6 отзывов
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
3 900
4 часа
Великолепие Абрау-Дюрсо
2 отзыва
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
4 000
3 часа
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
1 отзыв
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
6 500
5 часов
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
5 000
6 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.
600
6 часов
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.