Приглашаю на экскурсию ⛳ в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского? построенного в 1870 году по заказу царской семьи.

В программе прогулка 👣 по подвалам винодельни, интересный рассказ о классическом и современном способах изготовления игристых и тихих вин Абрау-Дюрсо, дегустация лучших сортов. На территории поселка Абрау можно вкусно пообедать в ресторане, отведав местные черноморские морепродукты, покататься на лодке ⚓ по озеру Абрау, погулять в красивом арт-парке и сделать массу красивых 🤩 фотографий на память.

Непременно возьмите с собой несколько бутылок шампанского, чтобы по приезду домой угостить друзей и близких!

Посещение Абрау-Дюрсо можно совместить с прогулкой по набережной города-героя Новороссийск, и знакомством с его историей 📖 одно из самых красивых и романтичных мест на Черноморском побережье. Не удивительно, что именно его выбрал князь Голицын для производства лучших игристых вин для царского двора!

До встречи в Абрау!