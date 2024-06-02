А Алла Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!

Е Елена Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию читать дальше проехали!!! по разным местам, все время сопровождалось интересными историческими и не очень фактами. Еще Александра устроила нам прекрасный пикник прямо на территории виноградника, это просто не забываемо. От всей души рекомендую Александру как экскурсовода, как сопровождающего. Отличная машина, отличная девушка и теперь любимое Абрау-Дюрсо!!! Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и

А Алексей Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию читать дальше ёмкий, познавательный. Александра устроила пешую прогулку с рассказом о важных местах и событиях, а затем она отвезла нас по особым местам посёлка, три с половиной часа экскурсии пролетели как 5 минут. Спасибо большое Александре за экскурсию. Кто надумает взять экскурсию у Александры не пожалеет!!! На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был

О Ольга Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское читать дальше легкий, подойдет как для родителей с детками, так и для пожилых людей. Яркий и запоминающийся рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно. Спасибо и удачи! Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут

Ю Юрий Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек любит место в котором живёт. Информация очень разнообразная и не занудная… рекомендую 100%.

В Валентина Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Прекрасная прогулка! Спасибо огромное Марине за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись, посмотрели Абрау-Дюрсо не только с туристической стороны! Поезжайте не пожалеете

О Ольга Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли Очень интересно рассказывает экскурсовод Марина. Спасибо большое за такую теплую прогулку

Т Татьяна Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского 15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!

Н Надежда Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского Отличная экскурсия