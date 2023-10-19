9 часов

Индивидуальная до 8 чел.

Погружение в винный мир Абрау-Дюрсо Индивидуальная экскурсия по винодельням Таманского полуострова с дегустацией вин и рассказами о виноделии. Увлекательное путешествие для ценителей вина Начало: От места отдыха туристов, в черте города

Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30