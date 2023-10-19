6.5 часов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
9 авг в 16:00
10 авг в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо с дегустацией вин
Посетите Абрау-Дюрсо и узнайте секреты производства шампанского. Прогулка по винодельне, дегустация и обед с морепродуктами ждут вас
Начало: Краснодар. По договоренности
Расписание: По запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Погружение в винный мир Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия по винодельням Таманского полуострова с дегустацией вин и рассказами о виноделии. Увлекательное путешествие для ценителей вина
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в августе 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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