Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Абрау-Дюрсо, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 1.5 часа Групповая до 20 чел. «Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+ Узнать, как рождается игристое вино, и приобрести навыки дегустатора Начало: На площади Александра II «Дегустация 5 образцов игристого и одного крепкого напитка» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 2300 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории «Аромакомната с дегустацией вин «Каберне-Совиньон» и «Рислинг»» 30 000 ₽ за всё до 4 чел. 1 час Групповая до 20 чел. «Нос вина»: экскурсия и дегустация в Абрау-Дюрсо Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате Начало: На площади Александра II «Дегустация трёх образцов тихого вина» Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00 3500 ₽ за человека Другие экскурсии Абрау-Дюрсо

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Абрау-Дюрсо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025