Групповая
до 20 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
Узнать, как рождается игристое вино, и приобрести навыки дегустатора
Начало: На площади Александра II
«Дегустация 5 образцов игристого и одного крепкого напитка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
«Аромакомната с дегустацией вин «Каберне-Совиньон» и «Рислинг»»
17 июл в 10:00
21 июл в 11:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Нос вина»: экскурсия и дегустация в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Начало: На площади Александра II
«Дегустация трёх образцов тихого вина»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 30 000.
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Абрау-Дюрсо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025