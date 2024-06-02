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Билеты
2.5 часа
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
«Если вы решите посетить завод, дегустации для вас проведут на месте — у вас будет возможность оценить те самые игристые вина, которые 100 лет назад подавались к императорскому столу»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
60005 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
«Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Начало: Краснодар. По договоренности
«В программе прогулка по подвалам винодельни, интересный рассказ о классическом и современном способах изготовления игристых и тихих вин Абрау-Дюрсо, дегустация лучших сортов»
Расписание: По запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла2 июня 2024Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и
- ААлексей20 мая 2024На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Дегустационные туры»
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