Античное наследие Абхазии

Петрос А.
Петрос А. – Гид из Адлера
Вы побываете в знаменитых курортных городах региона, узнаете об их античном наследии, пройдёте по местам съёмок советского кино 🎥 и искупаетесь в самом чистом и тёплом море 🌊 на побережье.

Увидите картинные пейзажи Голубого озера, красавицы Рицы и живописного Юпшарского каньона.

А также осмотрите интерьеры сталинской резиденции.
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Трансфер

14 000 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Античное наследие Абхазии
Античное наследие Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Каменный мешок
  • Голубое озеро

Что вас ожидает:

  • В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в тёплое время поплавать и позагорать в самом чистом и тёплом море 🌊 во всем регионе. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета, насладитесь красотами Рицинского национального парка и загляните в резиденцию главы СССР — на дачу Сталина.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: По месту проживания
Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • услуги гида
  • обед
  • вход в национальный парк
  • дача Сталина
  • Общая сумма на человека — 1000 руб.
Важная информация
  • Здравствуйте! Спасибо что выбрали меня! Я думаю что вы останетесь довольными! Напишите пожалуйста ваш адрес, откуда вас надо забирать.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Античное наследие Абхазии
Античное наследие Абхазии
Античное наследие Абхазии
Античное наследие Абхазии
Время проведения: Ежедневно с 09:00
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Петрос А.
Петрос А.
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