В курортной Пицунде вы сможете оценить природные пейзажи края, в тёплое время поплавать и позагорать в самом чистом и тёплом море 🌊 во всем регионе. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета, насладитесь красотами Рицинского национального парка и загляните в резиденцию главы СССР — на дачу Сталина.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: По месту проживания
Что входит
Транспортное обслуживание
Что не входит
услуги гида
обед
вход в национальный парк
дача Сталина
Общая сумма на человека — 1000 руб.
Важная информация
Здравствуйте! Спасибо что выбрали меня! Я думаю что вы останетесь довольными! Напишите пожалуйста ваш адрес, откуда вас надо забирать.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно с 09:00
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петрос А.
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