Петрос А. – Гид из Адлера

Вы побываете в знаменитых курортных городах региона, узнаете об их античном наследии, пройдёте по местам съёмок советского кино 🎥 и искупаетесь в самом чистом и тёплом море 🌊 на побережье.



Увидите картинные пейзажи Голубого озера, красавицы Рицы и живописного Юпшарского каньона.



А также осмотрите интерьеры сталинской резиденции.