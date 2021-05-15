Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Даниэль
Даниэль – представитель из Адлера
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную.

Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами.

Посетите древние христианские святыни и средневековую крепость, погрузитесь в историю 📖 и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.

Экскурсия

11 700 ₽ за всё до 6 чел.

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Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!

Что вас ожидает

Самое-самое в Гагре
Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок 🏰 принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Озеро Рица и не только
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы ⛰️.

Новый Афон
Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. По желанию вы также сможете посетить дачу Сталина и пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 рублей с человека
  • Дополнительные расходы (по желанию): Новоафонская пещера — 500 рублей с человека, дача Сталина — 150 рублей с человека
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: По месту отдыха путешественника
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Знакомьтесь, Абхазия!
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниэль
Даниэль
Меня зовут Даниэль, я историк. С большим удовольствием расскажу вам о прошлом и настоящем Абхазии, ее культурном наследии, религии и невероятной природе. С нетерпением жду встречи!
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2 настоящих отзыва от туристов

Г
15 мая 2021
Мы выбрали тур в Абхазию, так как знаем, что Абхазия - удивительное место со своим шармом. Для комфортной поездки мы выбрали персональный тур для семьи из 3 человек, не хотели зависеть от других туристов. За день до отъезда с нами связался гид Дамей, с которым мы договорились, где нас забрать в Адлере. Путешествовали на комфортном минивэне. Автомобиль был комфортным, работал кондиционер. Мы без проблем прошли границу и отправились по местам, которые входили в экскурсию. В пути наш гид Дамей рассказывал историю мест, историю Абхазии и по нашему желанию мы где-то останавливались на подольше, где-то не останавливались вовсе. Дамей свободно владеет русским и у нас не было недопониманий. Он хорошо понимает русскую «особенность» и ставит параллель с культурой Абхазии. Например, мы обсуждали мораль и семейные устои, их различия между Россией и Абхазией. Гид был внимателен к нашему ребёнку. Если мы где-то отвлекались на фотографии, он всегда брал ребёнка за руку и держал его в безопасности. Видно, что гид понимает нюансы и опасные моменты жизни в Абхазии. Например, в Абхазии пешеходов не пропускают даже на зебре, поэтому он сразу контролировал ситуацию и не давал нам «считать ворон». Мы сразу предупредили, что не хотим отравиться и хотим кушать только в проверенных местах. Все так и было. Мы побывали в большом количестве мест, которые и не опишешь в отзыве. Были на дегустации вин, плавали на катамаране в озере Рицца, гид нас везде фотографировал и довольно не дурно, знал режимы яблочного телефона и с легкостью переключался между ними. Особенно понравились: озеро Рица, Новоафонские пещеры и монастырь с его прилегающей территорией(напомнил Италию). Дамей отвёз нас обратно и даже подкинул до супермаркета. Уровень сервиса, дружелюбия, комфорта на высшем уровне. Я даже не могу сказать, где бы я получил больше.
Е
22 апр 2021
Благодарю Даниэля за проведённую экскурсию! Экскурсия прошла вовремя, без опозданий, на границе тоже не задержались, автомобиль чистый, удобный, были предоставлены детские кресла. Остановились во всех значимых местах Абхазии, гид все подробно комментировал. Где-то это касалось событий древности, а где-то - новейшая история. Даниэль как гражданин Абхазии, родившийся и выросший в этой стране, делился и своими воспоминаниями, и историческими фактами. Во время остановки на обед воспользовались рекомендациями гида и попробовали местную кухню, и дети, и я остались довольны выбором еды. На дегустацию вина и сыров не ездили по моей просьбе, нам с детьми это было неактуально. Зато подольше погуляли на озере Рица и в Новом Афоне - эти два места произвели наибольшее впечатление, на Афон бы ещё раз вернулась на подольше, очень уж там красиво и умиротворяюще. Желаю Абхазии дальнейшего расцвета и благополучия, пусть усилия вашего народа по возрождению страны обязательно окупятся!

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