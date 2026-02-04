Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Озеро Рица, Гагра на насыщенной автопешеходной экскурсииПодзаголовок
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите её дружелюбный характер.
Вы увидите средневековую крепость Абаата, посетите храм Святого Ипатия 6 века, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.
Озеро Рица и не только
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете по желанию горный мёд, абхазские вина, чай. Подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.
Организационные детали
Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включён в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.
По желанию и за доплату можно расширить программу: экскурсия по Пицунде и купание в море — 2000 ₽, посещение дачи Сталина и Молочного водопада — 2000 ₽ (+ 300 ₽ с чел. за вход на дачу)
Посещение объектов с дегустациями по желанию
С вами будет гид из нашей команды
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды, Гудауты или Сухума. В случае выезда из Пицунды, Гудауты или Сухума, посетить Гагру можно будет по желанию с доплатой в 1000 рублей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего читать дальшеуменьшить
народа, о морально-этическом кодексе абхазов.
В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа.
моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Григорьева
Дата посещения: 4 фев 2026
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от истории происхождений до высоты гор, фото делает как профессионал💪 свозил по всем местам, приедем еще обязательно. И будем советовать, как профессионала своего дела, было очень приятно провести день🤝
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А
Анастасия
Прекраная экскурсия. Все прошло отлично. Узнали много интересного про историю и культуру страны. Посмотрели много красивых мест. Гид великолепный, и взрослым и детям было очено интересно! Говорим большое спасибо Даниэлю, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
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О
Ольга
Самые лучшие впечатления от поездки. Комфортно, познавательно, красиво и вкусно!! Спасибо, Даниэль!
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Н
Никита
Все очень понравилось, спасибо большое Даниэлю за экскурсию!
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В
Валерия
Поездка в Абхазию оставила самые тёплые впечатления. Потрясающе красивый маршрут — горы, природа, виды, от которых просто захватывает дух. Всё было отлично продумано и организовано.
Очень понравилась еда и дегустации — читать дальшеуменьшить
вкусно, атмосферно и с настоящим местным колоритом. Отдельное спасибо организатору: рассказывал невероятно интересно, делился легендами, историями и фактами, благодаря которым путешествие стало ещё глубже и насыщеннее.
Поездка прошла легко, душевно и с ощущением, что ты не просто турист, а гость, которому искренне рады. Обязательно поедем ещё раз!
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Ю
Юлия
Спасибо большое Даниэлю за прекрасную экскурсию! Ездили своей семьёй из пансионата в Адлере. Сначала сомневались из-за того, что надо самостоятельно проходить границу. Но это оказалось очень просто и быстро. А читать дальшеуменьшить
там нас уже встретил Даниэль, даже раньше на 15 минут. Индивидуальная экскурсия оказалась для нас очень удобной, т. к. можно было обсудить маршрут и двигаться в своём темпе. Мы заранее договорились, что дача Сталина и пасека нас не интересуют, зато мы хотим заехать на дегустацию чая. Кроме того мы покупались в Пицунде (не хотели терять день моря), посетили Гагру, и, конечно, озеро Рица. По дороге заехали на обед в ресторан, расположенный на горной реке. Благодаря Даниэлю нас усадили за столик с изумительными видами. Меню в ресторане очень обширное, на любой вкус. Еда нам всем (и детям тоже!) понравилась, цены нормальные (4300 на 4х). Могу порекомендовать данную экскурсию. Даниэль прекрасный водитель, ехать с ним по горным дорогам оказалось спокойно, очень хороший рассказчик, дал много интересной информации, спокойный и интеллигентный человек, с которым комфортно путешествовать.