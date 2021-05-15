Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Мы выбрали тур в Абхазию, так как знаем, что Абхазия - удивительное место со своим шармом. Для комфортной поездки мы выбрали персональный тур для семьи из 3 человек, не хотели зависеть от других туристов. За день до отъезда с нами связался гид Дамей, с которым мы договорились, где нас забрать в Адлере. Путешествовали на комфортном минивэне. Автомобиль был комфортным, работал кондиционер. Мы без проблем прошли границу и отправились по местам, которые входили в экскурсию. В пути наш гид Дамей рассказывал историю мест, историю Абхазии и по нашему желанию мы где-то останавливались на подольше, где-то не останавливались вовсе. Дамей свободно владеет русским и у нас не было недопониманий. Он хорошо понимает русскую «особенность» и ставит параллель с культурой Абхазии. Например, мы обсуждали мораль и семейные устои, их различия между Россией и Абхазией. Гид был внимателен к нашему ребёнку. Если мы где-то отвлекались на фотографии, он всегда брал ребёнка за руку и держал его в безопасности. Видно, что гид понимает нюансы и опасные моменты жизни в Абхазии. Например, в Абхазии пешеходов не пропускают даже на зебре, поэтому он сразу контролировал ситуацию и не давал нам «считать ворон». Мы сразу предупредили, что не хотим отравиться и хотим кушать только в проверенных местах. Все так и было. Мы побывали в большом количестве мест, которые и не опишешь в отзыве. Были на дегустации вин, плавали на катамаране в озере Рицца, гид нас везде фотографировал и довольно не дурно, знал режимы яблочного телефона и с легкостью переключался между ними. Особенно понравились: озеро Рица, Новоафонские пещеры и монастырь с его прилегающей территорией(напомнил Италию). Дамей отвёз нас обратно и даже подкинул до супермаркета. Уровень сервиса, дружелюбия, комфорта на высшем уровне. Я даже не могу сказать, где бы я получил больше.