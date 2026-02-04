Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите её дружелюбный характер.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Гагре

Вы увидите средневековую крепость Абаата, посетите храм Святого Ипатия 6 века, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Озеро Рица и не только

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете по желанию горный мёд, абхазские вина, чай. Подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Организационные детали

Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включён в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.

По желанию и за доплату можно расширить программу: экскурсия по Пицунде и купание в море — 2000 ₽, посещение дачи Сталина и Молочного водопада — 2000 ₽ (+ 300 ₽ с чел. за вход на дачу)

Посещение объектов с дегустациями по желанию

С вами будет гид из нашей команды

Пересечение границы