Денис проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Древние памятники и нетуристические места Абхазии

Путешествие начнется с посещения Цандрипшской базилики. Вы осмотрите храм, построенный еще в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители! Побываете в крепости Абаата 2 века и храме Ипатия Гангрского 5 века. Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры. Также в программе Бзыпская крепость и живописный каменный Мюссерский храм 9-12 вв., расположенный в устье небольшой речки Амбара, почти у берега моря, вдали от цивилизации.

Далее возможны два сценария:

Рица с новых ракурсов и великолепный водопад

Мы можем отправиться в сторону Рицы, делая остановки в живописнейших местах, где никогда не останавливаются автобусы — у рек Бзапь, Гега и Юпшара. На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду. А полюбоваться сказочным водоемом вы сможете со стороны дачи Сталина и с отличной обзорной точки по пути к урочищу Ауадхара.

Или прекрасный Сухуми и окрестности

Я познакомлю вас с колоритной архитектурой города и удивительными историями, которыми богат едва ли не каждый местный дом. Также вы увидите красивый фонтан у Абхазского драмтеатра. Осмотрите Сухумскую крепость, расположенную в самом центре набережной, где услышите о далеких временах, когда на этом месте построили первую крепость еще древние римляне. И, кроме того, подъедете к средневековому памятнику на реке Басла — мосту Царицы Тамары, он же Беслетский мост.