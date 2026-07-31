Денис проводит ещё 1 экскурсию

В поездке вас ждут яркие и интересные места Абхазии в стороне от исхоженных троп. Высоко в горах, в уютных сёлах вы прикоснётесь к истории древних храмов и крепостей, откроете новые пейзажи Гагры и Рицы, побываете на сказочных водопадах и в грандиозных ущельях, а также познакомитесь с наследием колоритного Сухуми.

Описание экскурсии

Древние памятники и нетуристические места Абхазии

Путешествие начнётся с посещения Цандрипшской базилики. Вы осмотрите храм, построенный ещё в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители! Побываете в крепости Абаата 2 века и храме Ипатия Гангрского 5 века. Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры. Также в программе Бзыпская крепость и живописный каменный Мюссерский храм 9-12 вв., расположенный в устье небольшой речки Амбара, почти у берега моря, вдали от цивилизации.

Далее возможны два сценария:

Рица с новых ракурсов и великолепный водопад

Мы можем отправиться в сторону Рицы, делая остановки в живописнейших местах, где никогда не останавливаются автобусы — у рек Бзапь, Гега и Юпшара. На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду. А полюбоваться сказочным водоёмом вы сможете со стороны дачи Сталина

Или прекрасный Сухуми и окрестности

Я познакомлю вас с колоритной архитектурой города и удивительными историями, которыми богат едва ли не каждый местный дом. Также вы увидите красивый фонтан у Абхазского драмтеатра. Осмотрите руины Сухумской крепости *, расположенные в самом центре набережной, где услышите о далёких временах, когда на этом месте построили первую крепость ещё древние римляне. И, кроме того, возможно подъедете к средневековому памятнику на реке Басла — *мосту Царицы Тамары, он же Беслетский мост.

Организационные детали

Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии. Я заберу вас в Адлере или Красной Поляне и после экскурсии привезу обратно

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera

Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 руб. с чел.)

экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 руб. с чел.) В этой экскурсии обязательно будут дополнительные расходы (зависят от программы: экологические сборы, входные билеты, питание, развлечения)

Для маленьких детей предусмотрены кресла (для 1-3-годовалых и 4-5-летних)

Окончательную программу мы составим вместе, исходя из ваших предпочтений

За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

**Пересечение границы*