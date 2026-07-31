Денис проводит ещё 1 экскурсию

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Необыкновенная Абхазия: из Адлера

Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
В поездке вас ждут яркие и интересные места Абхазии в стороне от исхоженных троп.

Высоко в горах, в уютных сёлах вы прикоснётесь к истории древних храмов и крепостей, откроете новые пейзажи Гагры и Рицы, побываете на сказочных водопадах и в грандиозных ущельях, а также познакомитесь с наследием колоритного Сухуми.
5
123 отзыва
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
Необыкновенная Абхазия: из Адлера

Описание экскурсии

Древние памятники и нетуристические места Абхазии

Путешествие начнётся с посещения Цандрипшской базилики. Вы осмотрите храм, построенный ещё в византийскую эпоху, в 543 году — чудо, о котором знают далеко не все местные жители! Побываете в крепости Абаата 2 века и храме Ипатия Гангрского 5 века. Затем, вместо традиционной остановки на склонах горы Мамзышха, вы окажетесь в потрясающем месте, с которого вам откроется незабываемая панорама Гагры. Также в программе Бзыпская крепость и живописный каменный Мюссерский храм 9-12 вв., расположенный в устье небольшой речки Амбара, почти у берега моря, вдали от цивилизации.

Далее возможны два сценария:

Рица с новых ракурсов и великолепный водопад

Мы можем отправиться в сторону Рицы, делая остановки в живописнейших местах, где никогда не останавливаются автобусы — у рек Бзапь, Гега и Юпшара. На озере я отвезу вас прочь от переполненной смотровой площадки к гигантскому Молочному водопаду. А полюбоваться сказочным водоёмом вы сможете со стороны дачи Сталина

Или прекрасный Сухуми и окрестности

Я познакомлю вас с колоритной архитектурой города и удивительными историями, которыми богат едва ли не каждый местный дом. Также вы увидите красивый фонтан у Абхазского драмтеатра. Осмотрите руины Сухумской крепости *, расположенные в самом центре набережной, где услышите о далёких временах, когда на этом месте построили первую крепость ещё древние римляне. И, кроме того, возможно подъедете к средневековому памятнику на реке Басла — *мосту Царицы Тамары, он же Беслетский мост.

Организационные детали

  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии. Я заберу вас в Адлере или Красной Поляне и после экскурсии привезу обратно
  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 руб. с чел.)
  • В этой экскурсии обязательно будут дополнительные расходы (зависят от программы: экологические сборы, входные билеты, питание, развлечения)
  • Для маленьких детей предусмотрены кресла (для 1-3-годовалых и 4-5-летних)
  • Окончательную программу мы составим вместе, исходя из ваших предпочтений
  • За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

**Пересечение границы*

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3430 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
1
3
2
1
А
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем+3
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
Благодарим за удивительную экскурсию с красивыми видами и содержательным рассказом о местности и народе её населяющем
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А
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут был построен согласно всем нашим пожеланиям. За один день нашему гиду удалось показать Абхазию со всех ее прекрасных сторон. Очень много нового и интересного рассказал нам Денис. Планируем воспользоваться его услугами в следующий приезд. Очень рекомендую именно этого гида.
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
Путешествовали с Денисом в Абхазию 18 мая. Вся семья осталась в полном восторге от поездки. Маршрут
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Игорь
Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то небанальное, и он чувствовал настроение и уводил от толп туда, где по-настоящему красиво и
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тихо. Рассказывал не заученный текст, а живо и с душой — про жизнь, традиции и тд. Вёл аккуратно на любых дорогах, машина комфортная, останавливались без проблем. Ощущение, что съездили с хорошим знакомым, который знает все секретные места и заботится о каждом часе вашего времени!

Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то
Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то
Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то
Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то
Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то
Отличная поездка одним днём! Денис услышал все наши пожелания до и по ходу маршрута — что-то
Вам был полезен этот отзыв?
К
Съездили в Абхазию семьёй с Денисом. Всем очень понравилось, масса полезной информации, непринуждённая подача, видно, что человек разбирается в вопросе. Все остались довольны!
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А
Ездили семьёй с двумя детьми из Сочи. Денис старался учесть наши пожелания, адаптировал программу для детей. Отмечу аккуратный стиль вождения гида. Программа порадовала своей насыщенностью, познавательной частью и великолепной природой Абхазии. В завершении экскурсии посетили колоритный ресторан местной кухни.
Рекомендую Дениса.
Ездили семьёй с двумя детьми из Сочи. Денис старался учесть наши пожелания, адаптировал программу для детей.
Ездили семьёй с двумя детьми из Сочи. Денис старался учесть наши пожелания, адаптировал программу для детей.
Ездили семьёй с двумя детьми из Сочи. Денис старался учесть наши пожелания, адаптировал программу для детей.
Ездили семьёй с двумя детьми из Сочи. Денис старался учесть наши пожелания, адаптировал программу для детей.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Денису за замечательную, очень интересную экскурсию. Денис великолепный рассказчик, настоящий профессионал со знанием не только истории, обычаев и каждого уголка местности, флоры и фауны, но и умением все
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это интересно, живо и наглядно донести до слушателей. Ни смотря на дождь и холод экскурсия прошла на наивысшем уровне. Было очень познавательно и душевно! Всем рекомендую! Спасибо, что превратили прогулку в увлекательное путешествие во времени!

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