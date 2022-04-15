Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser

Ароматный чай, прохладные природные бассейны, дивные пейзажи - приготовьтесь к приятному

Индивидуальная
Ароматный чай, прохладные природные бассейны, дивные пейзажи — приготовьтесь к приятному и познавательному путешествию! Вы погрузитесь в историю русского чая и почаевничаете в тереме у самовара.

Окунетесь в бирюзовые Дагомысские корыта, посетите дачу Кошмана и полюбуетесь Молочным водопадом.

Экскурсия пройдет на комфортном транспорте в компании увлеченного гида.
Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser
Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser
Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser
Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser
Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser
Чайные домики и Озера любви: в Дагомыс на Land Cruiser

Что вас ожидает 🤩

  • Чайные домики Дагомыс
  • Бирюзовые Дагомысские корыта, ныне Озера любви
  • Дача Кошмана
  • Молочный водопад

Что вас ожидает

От места вашего проживания вы отправитесь в Дагомысский район Большого Сочи. В первую очередь гид уточнит ваши предпочтения и интересные вам темы. Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главная тема экскурсии — чай. Самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая начинается в 1901 году. Вы перенесетесь в те времена еще по дороге, а затем вас ждут Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи. Услышите, кто из известных людей здесь бывал. В завершение вы, конечно, попьете чаю: из настоящего самовара на дровах со сладким вареньем и медом.
Кроме того, в программе село Солох-Аул и усадьба Кошмана, «отца» краснодарского чая. Вы раскроете, как он добился успехов в выращивании чая, начав заниматься этим только в 62 года. Погуляете по небольшим чайным плантациям и сможете купить чай.

Купание в Озерах любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы отдохнете в речных каскадных купелях, созданных природой. Это Дагомысские корыта, которым дали более поэтичное название «Озера любви». Местные поверья утверждают, что побывавших на озерах ждет удача в любовных делах.
По пути обратно вы также полюбуетесь Молочным водопадом и наберете родниковой воды.
Маршрут можно скорректировать, исходя из ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (Land Cruiser или Nissan Patrol)
  • Трансфер (в Сочи и Адлере)
Что не входит
  • Трансфер на Красную Поляну (1500 руб.)
  • Экскурсия в Чайных домиках + чаепитие (450 руб. /чел.)
  • Посещение Озер любви (200 руб. /чел.)
  • Обед, по желанию
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Сочи / Адлере
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование экскурсии! Мы заберем вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер — без доплат Красная Поляна — доплата 1500 руб.)! С собой нужно иметь купальные принадлежности
  • Наличные деньги для оплаты входных билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные⚙️Необычные☀️На весь день💧Водопады🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
5 часов
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников
10 000 за 1-4 чел.
Озера любви или «Корыта»
3 часа
Индивидуальная
Артэкс
Нет отзывов
Озера любви или «Корыта»
Вы искупаетесь в кристально чистой воде в одной из самых красивых речных заводей в Сочи
4 240 за 1-4 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Артэкс
Нет отзывов
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется
1 200 за 1 человека
33 водопада - уникальное природное явление
6 часов
Индивидуальная
ШиК
Нет отзывов
33 водопада - уникальное природное явление
На экскурсии вы увидите красивейшие места долины реки Шахе, чайные плантации, 33 водопада
от 31 250 за 1-2 чел.
Тур на джипах на Гегский водопад и к озеру Рица
10 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Мария
5
1 отзыв
Тур на джипах на Гегский водопад и к озеру Рица
В Абхазию приезжают за красивыми пейзажами - такого вы нигде больше не увидете
1 900 за 1 человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
2 отзыва
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
от 13 000 за 1-4 чел.
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
7 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Сочный
Нет отзывов
Навалишенское ущелье, Змейковские водопады и чайные плантации
Не упустите удобную возможность посетить необыкновенные природные объекты Хостинского района Сочи
3 100 за 1 человека
Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
4.5 часа
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Экскурсия в горный поселок Солох-Аул из Сочи на родину русского чая
Приглашаю вас в путешествие на родину русского чая! В поселке Солох-Аул мы посетим усадьбу Кошмана - владельца первой
5 400 за 1-4 чел.
Озеро Малая Рица - романтика мини-похода
12 часов
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Озеро Малая Рица - романтика мини-похода
Романтика однодневного мини-похода
14 000 за 1-4 чел.
Джиппинг на Хмелёвские озёра
6 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Джиппинг на Хмелёвские озёра
Джиппинг в горы на Хмелёвские озёра на внедорожнике УАЗ
15 000 за 1-5 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Саид
5
8 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
12 900 за 1-4 чел.
Поход к озеру Зеркальное
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Поход к озеру Зеркальное
Поход в горы, по южным склонам горы Ачишхо, к озеру Зеркальное
18 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ