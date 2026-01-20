Групповая
до 18 чел.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Адлера на микроавтобусе
Путешествуем по Стране Души: Рица, Гагра, Новый Афон, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады
Начало: Рядом с вашим местом проживания
«Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
1700 ₽ за человека
Водная прогулка
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
«Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У КПП «Псоу»
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские слезы и озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида
«Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере»
Сегодня в 12:30
Завтра в 17:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«По пути к Рице мы остановимся у сказочного Голубого озера, полюбуемся отвесными 400-метровыми стенами Юпшарского каньона и побываем у водопадов Мужские и Девичьи слёзы, которые связаны красивой легендой»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: В Адлере
«По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
««Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
«Следующий природный шедевр — озеро удивительного сапфирово-голубого цвета, который не меняется даже в ненастье»
1 мар в 04:00
2 мар в 04:00
14 850 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
«Голубое озеро и Рица — природные жемчужины маршрута и свидетели геологической истории Кавказа»
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
22 янв в 05:30
1600 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд и мандариновый сад
Погулять в Гагре, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере и ...
«Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
1400 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
Уникальная фотоэкскурсия по Абхазии: озеро Рица, Белые скалы и многое другое. Профессиональные фото и захватывающие истории ждут вас
Начало: На границе РФ
«Вас ждёт загадочное озеро в горах, шикарные остановки на водопадах, у колоннады и абсолютное наслаждение нетронутой природой Абхазии»
Расписание: в субботу в 09:45
24 янв в 09:45
31 янв в 09:45
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к озеру Рица. Вас ждут живописные пейзажи, водопады и легенды Абхазии. Экскурсия начинается на границе с Абхазией
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слёзы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица
Путешествие по главным природным символам страны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
2100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сокровища солнечной Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: мимозовые сады, водопады и голубые озера ждут вас! Насладитесь красотой природы и историческими местами
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
«Приморский парк с лебединым озером»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озеро Рица и Юпшарский каньон. Путешествие в мини-группе станет незабываемым приключением
Начало: Адлер/Сириус
«Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Путешествие в Абхазию - это встреча с величественными горами и лазурными озёрами. Прогулка по парку принца Ольденбургского и легенды у водопадов ждут вас
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Голубое озеро, где часто отдыхают павлины»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда
Увлекательное путешествие в Абхазию: водопады, озёра и исторические памятники ждут вас. Профессиональные гиды покажут лучшие места страны
Начало: В Сочи, Сириусе, Адлере и Красной поляне
«Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
1950 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и окрестности
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слёзы», «Женские слёзы» и «Птичий клюв»»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по солнечной Абхазии - из Адлера
Гагра, озеро Рица и дача Сталина на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В Адлере или Сириусе
«Голубое озеро — вы оцените необычайно яркий цвет его воды и услышите связанные с ним легенды»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
«Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
1800 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
Завтра в 08:00
22 янв в 09:00
9450 ₽
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Юпшарский каньон, озеро Рица и мандариновый рай - из Адлера
Всё самое интересное в Абхазии за один день
Начало: По вашему адресу
«Юпшарский каньон, Голубое озеро, Гагра, озеро Рица, мандариновые сады — всё это и многое другое ждёт вас на маршруте»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
2100 ₽ за человека
-
20%
Водная прогулка
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, водопады Мужские и Женские слёзы»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
11 280 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Где горы отражаются в воде: из Адлера - на озеро Рица
Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути насладиться невероятной природой и атмосферой
«Жемчужина нашей поездки — озеро Рица»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
17 334 ₽
19 260 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Знакомьтесь, Абхазия
Озеро Рица, Гагра на насыщенной автопешеходной экскурсии Подзаголовок
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, озеро Рица и Гегский водопад
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Белые скалы, Озеро Рица, Гегский водопад, архитектура старой части города Гагра, Голубое озеро, дегустации, смотровая Прощай Родина»
Расписание: Ежедневно в 7:00
1575 ₽
1750 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
«Помимо жемчужины этой страны — озера Рица, вы увидите множество красивейших достопримечательностей»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
2300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в январе 2026
Сейчас в Адлере в категории "Озера" можно забронировать 44 экскурсии от 1300 до 19 950 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1812 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 44 экскурсий в Адлере на 2026 год по теме «Озера», 1812 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март