Посетите настоящий «райский сад» Сочи — Дерево 🌲 дружбы! Квест-экскурсия ⛳ по саду-музею будет интересна и взрослым, и детям.

Мы расскажем вам о растениях, выращиваемых в экспериментальном субтропическом саду. Заглянем в музей 🖼, где выставлены самые необычные экспонаты коллекции. Вы увидите то самое Дерево 🌲 дружбы, в честь которого назван парк 🌳, и узнаете, откуда появилось это название.

Особый интерес сад вызывает в октябре-декабре, когда плодоносят цитрусовые. Однако он готов удивлять вас и в любое другое время. Настройтесь побывать вдали от суеты. Это место — источник вдохновения и хорошего настроения.

Обратите, пожалуйста, внимание, что вход в сад платный: 200 руб. за одного взрослого, детям с 7 до 14 лет — скидка 50%. Зимой деревья 🌳 частично укрывают.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.