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Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Адлерского района
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 590 ₽ за экскурсию

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Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду

Что вы увидите

  • Сад-музей «Дерево Дружбы»
  • Санаторий «Золотой Колос»
Посетите настоящий «райский сад» Сочи — Дерево 🌲 дружбы! Квест-экскурсия ⛳ по саду-музею будет интересна и взрослым, и детям.
Мы расскажем вам о растениях, выращиваемых в экспериментальном субтропическом саду. Заглянем в музей 🖼, где выставлены самые необычные экспонаты коллекции. Вы увидите то самое Дерево 🌲 дружбы, в честь которого назван парк 🌳, и узнаете, откуда появилось это название.
Особый интерес сад вызывает в октябре-декабре, когда плодоносят цитрусовые. Однако он готов удивлять вас и в любое другое время. Настройтесь побывать вдали от суеты. Это место — источник вдохновения и хорошего настроения.
Обратите, пожалуйста, внимание, что вход в сад платный: 200 руб. за одного взрослого, детям с 7 до 14 лет — скидка 50%. Зимой деревья 🌳 частично укрывают.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Сочи, Курортный проспект, 87А
Место завершения
🏁 Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/5, лит. А
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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