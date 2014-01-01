Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Красная поляна и Роза Хутор

Полюбоваться Сочинской природой, осмотреть новые курорты и подняться на главные смотровые площадки

Андрей
Андрей – Гид из Адлера
Древняя история 📖 и самые популярные горнолыжные курорты, живописные природные пейзажи и современные комплексы отдыха, новая трасса и дорога 37 года — я покажу вам контрасты Сочи и поделюсь множеством интересных фактов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Красная поляна и Роза Хутор
Красная поляна и Роза Хутор

Что вас ожидает

Природа края
На пути в Красную Поляну нам встретится ущелье Ахцу, со смотровой площадки которого открывается головокружительный вид на реку Мзымту, Главный Кавказский хребет и Скайпарк. Пока вы будете наслаждаться панорамами, я расскажу о строительстве серпантинной дороги и особенностях парка развлечений. Далее навестим нарзанный источник Чвижепсе, чтобы попробовать и набрать в дорогу целебную минеральную воду. А после заглянем на колоритную пасеку, где можно будет попробовать местные сорта меда и лучшую медовуху.

Красная поляна
Подъезжая к Красной поляне, поговорим о народах, населявших здешние земли, советской истории 📖 поселка и его недавней модернизации. Вы узнаете, почему каждый курортный город 🏙️ имеет два уровня и осмотрите главные достопримечательности 🏛️. Мы посетим Горки Город и Розу Хутор, где вы сможете подняться на фуникулере на обзорные площадки, а также знаменитый центр «Галактика». В обратный путь двинемся по дороге, построенной к Олимпиаде, и поговорим о знаковых объектах 2014 года, водоразделе, тоннелях и других интересных вещах!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 7-местном микроавтобусе Тойота Вокси
  • Входной билет 🎫 на источник Чвижепсе: 100 руб. /чел.
  • Подъем по канатным дорогам — по желанию, оплачивается отдельно.
    — Канатная дорога на пик Розы Хутор (2320 м): взрослый билет — 1490 р. /чел., дети (7-14 лет) — 900 р. /чел., дети до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно
    — Канатная дорога Русские Горки (960 м): взрослый билет — 400 р. /чел., дети (7-14 лет) — 300 р. /чел., детям до 7 лет и пенсионеры 70+ бесплатно.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Красная поляна и Роза Хутор
Красная поляна и Роза Хутор
Красная поляна и Роза Хутор
Красная поляна и Роза Хутор
Красная поляна и Роза Хутор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте меня зовут Андрей я коренной житель в пятом поколении г. Сочи. Моя цель —улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Я подобрал индивидуальные лучшие маршруты по различным критериям: цена, уникальность, качество; чтобы вы не тратили зря свое время.
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