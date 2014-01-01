Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Природа края

На пути в Красную Поляну нам встретится ущелье Ахцу, со смотровой площадки которого открывается головокружительный вид на реку Мзымту, Главный Кавказский хребет и Скайпарк. Пока вы будете наслаждаться панорамами, я расскажу о строительстве серпантинной дороги и особенностях парка развлечений. Далее навестим нарзанный источник Чвижепсе, чтобы попробовать и набрать в дорогу целебную минеральную воду. А после заглянем на колоритную пасеку, где можно будет попробовать местные сорта меда и лучшую медовуху.

Красная поляна

Подъезжая к Красной поляне, поговорим о народах, населявших здешние земли, советской истории 📖 поселка и его недавней модернизации. Вы узнаете, почему каждый курортный город 🏙️ имеет два уровня и осмотрите главные достопримечательности 🏛️. Мы посетим Горки Город и Розу Хутор, где вы сможете подняться на фуникулере на обзорные площадки, а также знаменитый центр «Галактика». В обратный путь двинемся по дороге, построенной к Олимпиаде, и поговорим о знаковых объектах 2014 года, водоразделе, тоннелях и других интересных вещах!

Организационные детали