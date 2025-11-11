Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для велотреккинга в сочинских горах. В это время года наиболее комфортные условия для активного отдыха на свежем воздухе, что позволяет полностью насладиться природными красотами маршрута. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в это увлекательное путешествие. В это время года маршруты менее загружены, что позволяет более спокойно и вдумчиво насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.

Присоединяйтесь к велотреккингу в сочинских горах и откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и Сочи. Маршрут включает посещение водопада Девичьи слезы, нарзанного источника Чвижепсе и ущелья Ахцу. Участники смогут отдохнуть у водопада Пасть Дракона, подняться к древним крепостям и насладиться потрясающими видами. Экскурсия подходит для активных путешественников старше 12 лет, уверенно чувствующих себя на велосипеде

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Захватывающие природные объекты

Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдёт по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины – водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Будем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы делать фотографии и наслаждаться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона

На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнём у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!

Испытать себя на грунтовой дороге

Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь

Возвращаемся в Красную Поляну на общественном транспорте (автобус)

Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от от опыта и физических кондиций участников велотреккинга

Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут

Что входит в стоимость, а что — нет