Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Велотреккинг в сочинских горах

Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Присоединяйтесь к велотреккингу в сочинских горах и откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и Сочи. Маршрут включает посещение водопада Девичьи слезы, нарзанного источника Чвижепсе и ущелья Ахцу.

Участники смогут отдохнуть у водопада Пасть Дракона, подняться к древним крепостям и насладиться потрясающими видами.

Экскурсия подходит для активных путешественников старше 12 лет, уверенно чувствующих себя на велосипеде
5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 🌄 Живописные виды
  • 💧 Водопад Пасть Дракона
  • 🏛 Древние крепости
  • 🍵 Пикник на природе
  • 📸 Фотографии на память

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для велотреккинга в сочинских горах. В это время года наиболее комфортные условия для активного отдыха на свежем воздухе, что позволяет полностью насладиться природными красотами маршрута.

Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в это увлекательное путешествие. В это время года маршруты менее загружены, что позволяет более спокойно и вдумчиво насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах

Что можно увидеть

  • Водопад Девичьи слезы
  • Нарзанный источник Чвижепсе
  • Ущелье Ахцу
  • Долина реки Мзымта
  • Ахтырская пещера
  • Скай-парк

Описание экскурсии

Захватывающие природные объекты

Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдёт по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины – водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Будем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы делать фотографии и наслаждаться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона

На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнём у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!

Испытать себя на грунтовой дороге

Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
  • Возвращаемся в Красную Поляну на общественном транспорте (автобус)
  • Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от от опыта и физических кондиций участников велотреккинга
  • Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Отдельно оплачиваются: аренда велосипеда — от 1500 до 1800 рублей за день; посещение национального парка — 150 рублей с человека
  • По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзачки, дождевики (если будет дождь)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пгт Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить
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любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Галина
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом на водопад и целебный источник. Пешая часть маршрута в пещеру Пасть дракона тоже впечатлила. Большое спасибо гиду Александру за грамотно организованную прогулку и отличный инвентарь. Отдельная благодарность за заботливо припасенные запасные перчатки, утром в ноябре холодно, особенно когда несешься вниз по склону или трассе.
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом
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А
Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны вниз к Черному морю. Маршрут не очень сложный, но продолжительный и очень интересный, местами
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по шоссе было немного страшно ехать, но все это компенсировалось великолепнейшими видами. Спасибо Александру за увлекательный рассказ об истории Красной поляны и быте местных жителей. Жаль что не хватило времени и сил, хотя, можно было и до Адлера доехать!

Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны
Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны
Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны
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С
Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и
Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и
Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и
Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и
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Т
Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
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А
Незабываемое путешествие на велосипедах по старой дороге в красную поляну!
Незабываемое путешествие на велосипедах по старой дороге в красную поляну!
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Д
Было супер👍 Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
Было супер👍 Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
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