Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Присоединяйтесь к велотреккингу в сочинских горах и откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и Сочи. Маршрут включает посещение водопада Девичьи слезы, нарзанного источника Чвижепсе и ущелья Ахцу.
Участники смогут отдохнуть у водопада Пасть Дракона, подняться к древним крепостям и насладиться потрясающими видами.
Экскурсия подходит для активных путешественников старше 12 лет, уверенно чувствующих себя на велосипеде
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для велотреккинга в сочинских горах. В это время года наиболее комфортные условия для активного отдыха на свежем воздухе, что позволяет полностью насладиться природными красотами маршрута.
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в это увлекательное путешествие. В это время года маршруты менее загружены, что позволяет более спокойно и вдумчиво насладиться поездкой, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Водопад Девичьи слезы
Нарзанный источник Чвижепсе
Ущелье Ахцу
Долина реки Мзымта
Ахтырская пещера
Скай-парк
Описание экскурсии
Захватывающие природные объекты
Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдёт по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины – водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Будем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы делать фотографии и наслаждаться невероятными видами!
Пикник в Пасти Дракона
На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнём у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!
Испытать себя на грунтовой дороге
Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.
Кому подойдёт экскурсия
Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
Возвращаемся в Красную Поляну на общественном транспорте (автобус)
Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от от опыта и физических кондиций участников велотреккинга
Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут
Что входит в стоимость, а что — нет
Отдельно оплачиваются: аренда велосипеда — от 1500 до 1800 рублей за день; посещение национального парка — 150 рублей с человека
По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзачки, дождевики (если будет дождь)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пгт Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить читать дальшеуменьшить
любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
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Галина
Отличная прогулка по заброшенной дороге в горах Красной поляны по осенним, залитым солнцем склонам, с заездом на водопад и целебный источник. Пешая часть маршрута в пещеру Пасть дракона тоже впечатлила. Большое спасибо гиду Александру за грамотно организованную прогулку и отличный инвентарь. Отдельная благодарность за заботливо припасенные запасные перчатки, утром в ноябре холодно, особенно когда несешься вниз по склону или трассе.
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А
Андрей
Безумно понравилось мини путешествие по старой дороге и осенним Сочинским горам на велосипедах от Красной поляны вниз к Черному морю. Маршрут не очень сложный, но продолжительный и очень интересный, местами читать дальшеуменьшить
по шоссе было немного страшно ехать, но все это компенсировалось великолепнейшими видами. Спасибо Александру за увлекательный рассказ об истории Красной поляны и быте местных жителей. Жаль что не хватило времени и сил, хотя, можно было и до Адлера доехать!
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С
Сергей
Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
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Т
Татьяна
Отличная велопрогулка!!! Красивые виды, прекрасный маршрут!!! Получили удовольствие!!! Александр, спасибо!
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А
Алексей
Незабываемое путешествие на велосипедах по старой дороге в красную поляну!
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Д
Дмитрий
Было супер👍 Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
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