Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Велотреккинг в сочинских горах

Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны

5
3 отзыва
Велотреккинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой.

Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в сочинских горах

Что вас ожидает

Захватывающие природные объекты

Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины – водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Бдем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона

На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр – природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы узнаете, какое значение для путников имели крепости Шелкового пути, и полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь.

Испытать себя на грунтовой дороге

Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Рекомендуем захватить с собой легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
  • Возвращаемся в Красную Поляну на общественном транспорте (автобус)
  • Протяженность и сложность маршрута выбирается в зависимости от от опыта и физических кондиций участников велотреккинга
  • Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Отдельно оплачиваются: аренда велосипеда — от 1500 до 1800 рублей за день; посещение национального парка — 150 рублей с человека
  • По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзачки, дождевики (если будет дождь)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я. Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
Задать вопрос

3 настоящих отзыва от туристов

А
3 авг 2020
Одно из самых ярких впечатлений за весь отпуск. Интересная и не сложная физически поездка на целый день по очень красивым местам, встреча с дикими животными:), и полная отдача от гида.

Не скажу что это экскурсия в классическом её понимании, скорее - приятная прогулка по красивым местам с комментариями энтузиаста велоспорта, гор и всего курорта в целом, что только добалвяет ей плюсов:)
Л
7 ноя 2019
Очень живописная и интересная экскурсия. Скорее подойдёт тем, кто хочет увидеть малоизвестные, но не менее интересные места, тут вы не услышите много лишней и не нужной информации, все коротко и по факту.
Отдельное спасибо можно сказать за состояние и качество велосипедов.
Н
31 июля 2019
Экскурсия фантастическая! Красивая природа, Александр интересный рассказчик, знаниям гида можно позавидовать! Мы получили массу положительных эмоций, которые словами не передать, нужно ехать и прочувствовать их самому!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные🚲На велосипеде🧒Для детей⚙️Необычные🏆Активный отдых🏡Выездные💧Водопады#Красная полянаТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-4 чел.
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера на Красную поляну
Вас ждет увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной Поляны в небольшой компании из...
Ежедневно в 9:00
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
4.3
3
10ч
900
за 1 чел.
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
Ежедневно, около 9:30
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 800
за 1-4 чел.
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
Насладиться головокружительными видами, узнать об олимпийском наследии и посетить Ахштырскую пещеру
Красная Поляна и Олимпийский парк
1 000
за 1 чел.
Красная Поляна и Олимпийский парк
Экскурсия в Красную поляну - самый популярный маршрут Сочи
Ежедневно в 8.45
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-7 чел.
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи и знакомство с курортами Красная Поляна,...
В любой день, по договоренности с туристом
Путешествие «Красная Поляна»
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 900
за 1-4 чел.
Путешествие «Красная Поляна»
Авторская индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса Ауди Q3 2015 г
Ежедневно по договоренности
Сочи за один день:Красная Поляна+Шоу олимпийских фонтанов
10ч
1 000
за 1 чел.
Сочи за один день:Красная Поляна+Шоу олимпийских фонтанов
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вместе с нами вы побываете на...
Ежедневно в 9:00
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
1 000
за 1 чел.
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...
Ежедневно с 11.30 до 21.30
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-3 чел.
Красная Поляна: дольмены, горы и хаски
Разгадать тайны древних каменных сооружений, насладиться местной природой и посетить Хаски-центр
Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
Индивидуальная экскурсия
28 750
за 1-4 чел.
Увлекательное путешествие на Красную поляну (ультра «Всё включено»)
Увлекательное путешествие на Красную Поляну
Красная Поляна. История и современность
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
6 000
за 1-3 чел.
Красная Поляна. История и современность
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Красная поляна: наследие Олимпиады
600
за 1 чел.
Красная поляна: наследие Олимпиады
Полюбуйтесь "русской Швейцарией" - Красной поляной и двумя другими известными курортами Сочи и ознакомьтесь...
Ежедневно в 11:00

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Индивидуальная экскурсия
5
3
10 000
за 1-10 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺