Алина — Организатор в Адлере

Уже 15 лет мы с моей командой проводим увлекательные поездки в страну души — Абхазию. Мы организуем качественный и комфортный отдых, наполненный позитивной энергией, смыслами и тёплыми людьми. В нашей команде только профессионалы своего дела: местные гиды, которые поведают вам о локальных традициях, секретных тропах и всегда посоветуют, что посмотреть в туре. Наши водители и гиды проходят ежегодные аттестации, и всё это для того, чтобы наши туры проходили в безопасной и комфортной атмосфере, а информационное сопровождение было максимально достоверным и качественным.

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