Групповое путешествие по Абхазии

Групповая экскурсия в Адлере

Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра

За 1 день вы посетите самые интересные места Абхазии. Увидите ресторан, в котором прошло открытие курорта Гагра. Прогуляетесь по мандариновым садам и сможете сорвать свежий цитрус с дерева. Увидите знаменитое озеро Рица с чистейшей водой и прогуляетесь по волшебному Колхидскому лесу. А ещё — попробуете местное вино и пообедаете у стеклянного моста через реку Бзыбь.
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
Групповое путешествие по Абхазии
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Дети до 11 лет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Ресторан Гагрипш — излюбленное место Сталина, в котором произошло открытие досоветского курорта Гагры. Напротив наго находится субтропический приморский парк, основанный принцем Ольденбургским. Здесь можно сделать красивые фото, в том числе у надписи «Я люблю Гагру».
  • Дегустация натуральных вин, мёда, сыра. А обед мы устроим в атмосферном месте у реки Бзыбь, где располагается первый и единственный стеклянный мост в Абхазии.
  • Село Охтара, где находится старый советский объект — форелевое хозяйство (сейчас на реставрации). Вы прогуляетесь по живописному ущелью реки Мчишта и полюбуетесь видом на древний скальный монастырь. Пройдёте по таинственному и сказочному Колхидскому лесу.
  • Озёра Рица и Голубое в Рицинском парке. Вы полюбуетесь водной гладью и сделаете фотографии в горах Абхазии. До Голубого озера по желанию можно долететь на тарзанке-зиплайне.
  • Мандариновые плантации, где вы сможете сорвать мандарин прямо с дерева или купить фрукты из этого сада (от 100 руб. /кг)
  • Сталинская дача в селе Холодная Речка и смотровая площадка над озером Рица (по желанию)

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или минивэне в зависимости от числа путешественников.

В стоимость включено

  • Трансфер из Адлера
  • Сопровождение гида
  • Завтрак (булочка и чай)
  • Дегустации вина, мёда и сыра

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор в Рицинский парк — 700 руб. /взрослые и дети от 12 лет, 200 руб. /дети до 12 лет
  • Полёт на тарзанке-зиплайне (по желанию) — 1000 руб.
  • Обед — по желанию
  • Посещение Сталинской дачи — 400 руб. /чел.
  • Смотровая над озером Рица — 300 руб. /чел.
  • Трансфер из Сочи и Красной Поляны — дополнительно 500 руб.

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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