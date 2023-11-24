Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
За 1 день вы посетите самые интересные места Абхазии. Увидите ресторан, в котором прошло открытие курорта Гагра. Прогуляетесь по мандариновым садам и сможете сорвать свежий цитрус с дерева. Увидите знаменитое озеро Рица с чистейшей водой и прогуляетесь по волшебному Колхидскому лесу. А ещё — попробуете местное вино и пообедаете у стеклянного моста через реку Бзыбь.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
|Дети до 11 лет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Ресторан Гагрипш — излюбленное место Сталина, в котором произошло открытие досоветского курорта Гагры. Напротив наго находится субтропический приморский парк, основанный принцем Ольденбургским. Здесь можно сделать красивые фото, в том числе у надписи «Я люблю Гагру».
- Дегустация натуральных вин, мёда, сыра. А обед мы устроим в атмосферном месте у реки Бзыбь, где располагается первый и единственный стеклянный мост в Абхазии.
- Село Охтара, где находится старый советский объект — форелевое хозяйство (сейчас на реставрации). Вы прогуляетесь по живописному ущелью реки Мчишта и полюбуетесь видом на древний скальный монастырь. Пройдёте по таинственному и сказочному Колхидскому лесу.
- Озёра Рица и Голубое в Рицинском парке. Вы полюбуетесь водной гладью и сделаете фотографии в горах Абхазии. До Голубого озера по желанию можно долететь на тарзанке-зиплайне.
- Мандариновые плантации, где вы сможете сорвать мандарин прямо с дерева или купить фрукты из этого сада (от 100 руб. /кг)
- Сталинская дача в селе Холодная Речка и смотровая площадка над озером Рица (по желанию)
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или минивэне в зависимости от числа путешественников.
В стоимость включено
- Трансфер из Адлера
- Сопровождение гида
- Завтрак (булочка и чай)
- Дегустации вина, мёда и сыра
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинский парк — 700 руб. /взрослые и дети от 12 лет, 200 руб. /дети до 12 лет
- Полёт на тарзанке-зиплайне (по желанию) — 1000 руб.
- Обед — по желанию
- Посещение Сталинской дачи — 400 руб. /чел.
- Смотровая над озером Рица — 300 руб. /чел.
- Трансфер из Сочи и Красной Поляны — дополнительно 500 руб.
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Адлере
Уже 15 лет мы с моей командой проводим увлекательные поездки в страну души — Абхазию. Мы организуем качественный и комфортный отдых, наполненный позитивной энергией, смыслами и тёплыми людьми. В нашей команде только профессионалы своего дела: местные гиды, которые поведают вам о локальных традициях, секретных тропах и всегда посоветуют, что посмотреть в туре. Наши водители и гиды проходят ежегодные аттестации, и всё это для того, чтобы наши туры проходили в безопасной и комфортной атмосфере, а информационное сопровождение было максимально достоверным и качественным.
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