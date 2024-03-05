10 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по достопримечательностям Адлера и Абхазии
За один день вы посетите самые интересные места Абхазии: ресторан Гагрипш, озеро Рица, Колхидский лес и мандариновые сады. Дегустация вина и сыра включена
Начало: В Адлере
«Мандариновые плантации, где вы сможете сорвать мандарин прямо с дерева или купить фрукты из этого сада (от 100 руб»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
25 окт в 08:00
1 200₽ за человека
12 часов
Групповая
Гранд-тур Абхазия из Адлера: Гагра, Рица, Новый Афон
Вас ожидает увлекательный трансфер по Абхазии: Гагра, Рица и многое другое в нескучной компании
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1 400₽ за человека
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии+мандариновый сад🍊
Начало: Адлер, Кпп отеля или ближайшие остановки
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 марта 2024Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Цветы и сады»
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Сейчас в Адлере в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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