Цветы и сады – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Адлере, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Групповое путешествие по Абхазии
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по достопримечательностям Адлера и Абхазии
За один день вы посетите самые интересные места Абхазии: ресторан Гагрипш, озеро Рица, Колхидский лес и мандариновые сады. Дегустация вина и сыра включена
Начало: В Адлере
«Мандариновые плантации, где вы сможете сорвать мандарин прямо с дерева или купить фрукты из этого сада (от 100 руб»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
25 окт в 08:00
1 200 за человека
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица, Новый Афон в мини-группе
На автобусе
173 отзыва
12 часов
Групповая
Гранд-тур Абхазия из Адлера: Гагра, Рица, Новый Афон
Вас ожидает увлекательный трансфер по Абхазии: Гагра, Рица и многое другое в нескучной компании
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 1 400 за человека
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии+мандариновый сад🍊
На автобусе
62 отзыва
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии+мандариновый сад🍊
Начало: Адлер, Кпп отеля или ближайшие остановки
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 марта 2024
    Групповое путешествие по Абхазии
    Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Цветы и сады»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповое путешествие по Абхазии
  2. Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица, Новый Афон в мини-группе
  3. Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии+мандариновый сад🍊
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в октябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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