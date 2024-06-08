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Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Билеты
4 часа
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 590₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
1 час 15 минут
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Начало: СОЧИ, ул. Театральная, 2
«Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь»
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье 19:00.
Сегодня в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аудиогиды»
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