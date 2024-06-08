Аудиогиды и аудиоэкскурсии Адлера

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Адлере, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 590 за билет
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час 15 минут
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Начало: СОЧИ, ул. Театральная, 2
«Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь»
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье 19:00.
Сегодня в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
  2. Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
  3. Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
  4. Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 690 до 3 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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