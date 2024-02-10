Древнее пристанище амазонок, колыбель диковинной природы… Мы с вами отправляемся в ущелье Мамонта — место, отлично подходящее для активного отдыха.
В природном аквапарке можно искупаться в нижних озерах, сплавиться по реке или просто созерцать местные красоты, наслаждаясь отсутствием цивилизации.
В природном аквапарке можно искупаться в нижних озерах, сплавиться по реке или просто созерцать местные красоты, наслаждаясь отсутствием цивилизации.
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:
- Смотровые площадки
- Каньон «Затерянный мир»
- Каньон «Ущелье мамонта»
- Самшитовая роща
Описание
Представляем вам экскурсионный маршрут по каньону «Ущелье мамонта». Предлагаем Вам окунуться в атмосферу экстрима и поверить в свою силу воли! С нами вы сможете получить огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год. Многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменевшие моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает! Мамонтово ущелье — это природный аквапарк. Дорога к нему вьется по живописной местности, через населенные пункты Веселое, Примерное и Ермоловка. Со смотровых площадок вашему взору откроется панорама Абхазских гор с высоты птичьего полета. В каньоне «Ущелье мамонта» вас окутает сказочное окружение природы, легкий холодок - навеваемый рекой Безымянка. Экскурсовод ознакомит с растительным миром, расскажет старую легенду о древних Амазонках, некогда здесь проживающих. Покажет красоты каньонов, созданных природой, поднявшись вместе с вами по смотровой тропе, проходящей вдоль каньона. А затем, после инструктажа по мерам безопасности, поможет вам сплавиться по водам каньона. При желании можно искупаться в нижних озерах каньона. Важная информация • Рекомендовано: обуть удобную обувь, взять купальник, полотенце, шорты для аквапарка, сменную одежду (по желанию).
Только для граждан Российкой Федерации, экскурсия подходит для не выездных граждан за границу. Обязательно взять с собой паспорта, для детей свидетельство о рождении.
Ежедневно 07.30 13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и транспорта
- Купание
- Дегустации
- Что не входит
- Экологический сбор от 10 лет — 200 руб., дети до 10 лет бесплатно
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановкаЗавершение: Ваше место проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 07.30 13.00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Рекомендовано: обуть удобную обувь, взять купальник, полотенце, шорты для аквапарка, сменную одежду (по желанию)
- Только для граждан Российкой Федерации, экскурсия подходит для не выездных граждан за границу. Обязательно взять с собой паспорта, для детей свидетельство о рождении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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