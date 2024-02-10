Джип-тур «Ущелье мамонта»

Групповая экскурсия в Адлере
Древнее пристанище амазонок, колыбель диковинной природы… Мы с вами отправляемся в ущелье Мамонта — место, отлично подходящее для активного отдыха.

В природном аквапарке можно искупаться в нижних озерах, сплавиться по реке или просто созерцать местные красоты, наслаждаясь отсутствием цивилизации.
Джип-тур «Ущелье мамонта»
Джип-тур «Ущелье мамонта»
Джип-тур «Ущелье мамонта»
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровые площадки
  • Каньон «Затерянный мир»
  • Каньон «Ущелье мамонта»
  • Самшитовая роща

Описание

Представляем вам экскурсионный маршрут по каньону «Ущелье мамонта». Предлагаем Вам окунуться в атмосферу экстрима и поверить в свою силу воли! С нами вы сможете получить огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год. Многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменевшие моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает! Мамонтово ущелье — это природный аквапарк. Дорога к нему вьется по живописной местности, через населенные пункты Веселое, Примерное и Ермоловка. Со смотровых площадок вашему взору откроется панорама Абхазских гор с высоты птичьего полета. В каньоне «Ущелье мамонта» вас окутает сказочное окружение природы, легкий холодок - навеваемый рекой Безымянка. Экскурсовод ознакомит с растительным миром, расскажет старую легенду о древних Амазонках, некогда здесь проживающих. Покажет красоты каньонов, созданных природой, поднявшись вместе с вами по смотровой тропе, проходящей вдоль каньона. А затем, после инструктажа по мерам безопасности, поможет вам сплавиться по водам каньона. При желании можно искупаться в нижних озерах каньона. Важная информация • Рекомендовано: обуть удобную обувь, взять купальник, полотенце, шорты для аквапарка, сменную одежду (по желанию).
Только для граждан Российкой Федерации, экскурсия подходит для не выездных граждан за границу. Обязательно взять с собой паспорта, для детей свидетельство о рождении.

Ежедневно 07.30 13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорта
  • Купание
  • Дегустации
Что не входит
  • Экологический сбор от 10 лет — 200 руб., дети до 10 лет бесплатно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07.30 13.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Рекомендовано: обуть удобную обувь, взять купальник, полотенце, шорты для аквапарка, сменную одежду (по желанию)
  • Только для граждан Российкой Федерации, экскурсия подходит для не выездных граждан за границу. Обязательно взять с собой паспорта, для детей свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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