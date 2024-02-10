Представляем вам экскурсионный маршрут по каньону «Ущелье мамонта». Предлагаем Вам окунуться в атмосферу экстрима и поверить в свою силу воли! С нами вы сможете получить огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год. Многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменевшие моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает! Мамонтово ущелье — это природный аквапарк. Дорога к нему вьется по живописной местности, через населенные пункты Веселое, Примерное и Ермоловка. Со смотровых площадок вашему взору откроется панорама Абхазских гор с высоты птичьего полета. В каньоне «Ущелье мамонта» вас окутает сказочное окружение природы, легкий холодок - навеваемый рекой Безымянка. Экскурсовод ознакомит с растительным миром, расскажет старую легенду о древних Амазонках, некогда здесь проживающих. Покажет красоты каньонов, созданных природой, поднявшись вместе с вами по смотровой тропе, проходящей вдоль каньона. А затем, после инструктажа по мерам безопасности, поможет вам сплавиться по водам каньона. При желании можно искупаться в нижних озерах каньона. Важная информация • Рекомендовано: обуть удобную обувь, взять купальник, полотенце, шорты для аквапарка, сменную одежду (по желанию).

Только для граждан Российкой Федерации, экскурсия подходит для не выездных граждан за границу. Обязательно взять с собой паспорта, для детей свидетельство о рождении.