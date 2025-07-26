Мы отправляемся в джип-тур по Абхазии — насладиться дикой природой, подышать ароматным воздухом моря и самшитовых лесов.
Летом будем колесить по «Стране Души» на джипах с открытым верхом, чтобы вы могли вдоволь налюбоваться пейзажами и сделать потрясающие фото!
Летом будем колесить по «Стране Души» на джипах с открытым верхом, чтобы вы могли вдоволь налюбоваться пейзажами и сделать потрясающие фото!
Описание экскурсии
Давайте сменим экскурсионный автобус на джип и прокатимся с ветерком по незаезженным местам! Вы увидите популярные достопримечательности и недоступные уголки первозданной природы, а мы доставим вас туда аккуратно и быстро. Озеро Рица и Колоннада в Гагре, безлюдные пляжи и суровые скалистые каньоны: куда ехать — решать вам! Поскольку вы будет в своей компании, маршрут можно корректировать и выбирать те места, которые интересны именно вам. Вы увидите нетронутую первобытную природу, подышите чистейшим воздухом, в котором нота сердца — море, а шлейф — горы и самшитовые леса. Путешествие на открытых джипах — возможность высоко поднять голову, чтобы увидеть вершины, оглянуться, осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фотографии из открытой кабины получаются незабываемыми! Какие документы нужны для въезда в Абхазию• 🛞 ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Для взрослых: общегражданский РФ или заграничный паспорт Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей (оригинал), в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
Покинут Наличие Whats
App обязательно.
Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в Whats
App до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. Организационные моменты:
- Время посещений указано примерное и может меняться в зависимости от условий поездки (ожидание туристов, пробки, прохождение границы).
- Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администрации на самих объектах.
- Точное время посадки, место сбора, номер авто мы высылаем накануне тура, вечером, в Whats.
- App.
- Забираем от ближайшей остановки по адресу проживания туристов с центральных дорог. Важная информация: Вся поездка только под вас, под вашу компанию, тайминги и места посещений по маршруту — на ваше усмотрение. Если вас 7 или 8 человек забрать можем но нужно по трансферу решать чем забирать такое количество человек или приезжать на границу самостоятельно. По согласованию с вами иногда можем заезжать в другие места по маршруту, если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда (не проехать по дороге в силу возникших погодных условий).
Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тайминг на каждую остановку выбирается на ваше усмотрение
- «Белые скалы» (в благоприятную погоду)
- Гегский водопад
- Гагрская Колоннада
- Ресторан «Гагрипш»
- Смотровая площадка с видом на город Гагра
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай Родина»)
- Заброшенный Зимний театр
- Водопад «Девичьи слёзы» (с родником холодной воды)
- Водопад «Мужские слёзы»
- Стеклянный мост
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон - «Каменный мешок» (останавливаться в самом ущелье запрещено из-за возможных камнепадов)
- Жемчужное горное озеро Рица
- Водопад Влюбленных (с тарзанкой)
- Пляж у Черного моря на закате (в благоприятную погоду)
- Дегустации вин, мяса, рыбы, сыров (по желанию)
- Пасека с чистейшим горным медом (по желанию)
Что включено
- Услуги водителя из Абхазии
- Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
- Трансфер из Красной Поляны выше села Эстосадок (в зависимости от адреса - уточняйте у организатора)
- Экологический сбор на озере Рица:/n взрослые - 700 рублей, с 1 мая 1000 руб. /n дети от 8 до 12 лет - 200 рублей, с 1 мая 500 руб. /n дети до 8 лет - бесплатно
- Тарзанки: 500-1000 руб.
- Объезд Рицы через Молочный водопад и смотровую площадку «Птичий клюв» - 1500 руб. (только в благоприятную погоду)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вы можете забронировать трансфер от вашего отеля или самостоятельно добраться до границы
Завершение: На границе или около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вся поездка только под вас, под вашу компанию, тайминги и места посещений по маршруту - на ваше усмотрение
- Если вас 7 или 8 человек забрать можем но нужно по трансферу решать чем забирать такое количество человек или приезжать на границу самостоятельно
- По согласованию с вами иногда можем заезжать в другие места по маршруту, если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда (не проехать по дороге в силу возникших погодных условий)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
🌟 Семейный джип-тур в Абхазию с Эдуардом: безопасно, комфортно и незабываемо!
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о нашем чудесном путешествии в Абхазию, которое мы совершили семьёй с двумя восьмилетними дочками.
Наш гид
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о нашем чудесном путешествии в Абхазию, которое мы совершили семьёй с двумя восьмилетними дочками.
Наш гид
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Е
Это место поразило меня своей природной красотой, богатой историей и гостеприимством местных жителей. Экскурсия была организована на высоком уровне: наш гид был настоящим профессионалом, который не только делился интересными фактами
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B
Хочу оставить отзыв о поездке. Впервые семьей посетили Абхазию. Спасибо за гида-профессионала! Наш гид Наталья оказалась очень опытным и грамотным гидом. Очень быстро прошли через границу благодаря ее ценным советам
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Н
Поездка была потрясающей! Путешествовали вдвоем с мужем. Организация отличная! Ребята всегда были на связи от самого момента обсуждения поездки и до конца. Наш водитель Тарас - блестящий водитель и очень
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П
Самая душевная экскурсия за все время. Информацию о местах экскурсовод давал без лишний воды. Побывали в очень гостеприимной стране и чувствовали себя очень комфортно. Очень красивые виды, маршрут в индивидуальной
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Ю
Экскурсия была индивидуальной, только наша семья три человека. Посетили всё локации, которые были запланированы. Особенно хотелось отметить работу гида Сюзанны. Очень внимательно относилась к нам учитывала всё наши пожелания и
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