Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера

5
11 отзывов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера

Что вы увидите 🤩

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Вы уже побывали на всех экскурсиях в Адлере?
Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!
И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии.
Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.
Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса.
Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.
А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!
У нас много положительных отзывов в соц сетях, так что ваш отдых будет на высоте!
Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно
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Памятка:

    1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР
    2. Нет судимостей
    3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
    3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
    4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
    5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
    6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
    7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
    Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
    🚩 Начало: Забираем с Адлера, Сочи, Поляны
    🏁 Место завершения: Адлер, Сочи, Красная Поляна
     Что входит
    • Услуги водителя гида
    • трансфер по Адлеру
    • дегустации напитков
    • сыра
    • копченостей
     Что не входит
    • Трансфер в Красную Поляну и центральный Сочи, питание (по желанию)
    • экологический сбор на Рицу (350 р. с человека)
    Важная информация
    • Памятка:
    • 1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР
    • 2. Нет судимостей
    • 3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
    • 3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
    • 4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
    • 5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
    • 6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
    • 7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
    • Трансфер и центрального Сочи и Поляны рассчитывается отдельно!
    • Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
    Время проведения: На ваше усмотрение до 9 утра
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Юлия П.
    Юлия П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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