Давайте сменим экскурсионный автобус на джип и прокатимся с ветерком по незаезженным местам! Вы увидите популярные достопримечательности и недоступные уголки первозданной природы, а мы доставим вас туда аккуратно и быстро. Озеро Рица и Колоннада в Гагре, безлюдные пляжи и суровые скалистые каньоны: куда ехать — решать вам! Поскольку вы будет в своей компании, маршрут можно корректировать и выбирать те места, которые интересны именно вам. Вы увидите нетронутую первобытную природу, подышите чистейшим воздухом, в котором нота сердца — море, а шлейф — горы и самшитовые леса. Путешествие на открытых джипах — возможность высоко поднять голову, чтобы увидеть вершины, оглянуться, осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фотографии из открытой кабины получаются незабываемыми! Какие документы нужны для въезда в Абхазию• 🛞 ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Для взрослых: общегражданский РФ или заграничный паспорт Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей (оригинал), в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.

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