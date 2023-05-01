Предлагаем вам окунуться в атмосферу экстрима и проверить свою силу воли во время активного джип-тура «Ущелье мамонта».
Получите огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год! Вас ждут: многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменелые моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает!
Получите огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год! Вас ждут: многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменелые моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает!
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
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даты
Что вас ожидает:
- Панорама Кавказских гор (смотровая площадка №1)
- Скальный участок дороги села Аибга
- Панорама Кавказских гор и долины реки Псоу, вид на Скайпарк и Форелевое хозяйство
- Каньон «Ущелье мамонта»
- Каньон «Затерянный мир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мамонтово ущелье — это природный аквапарк. Дорога к «Ущелью мамонта» вьется по живописной местности, через населенные пункты Веселое, Примерное и Ермоловка. Со смотровых площадок, которые встретятся нам по пути, вашему взору откроется панорама Абхазских гор с высоты птичьего полёта.
- В каньоне «Ущелье мамонта» вы попадете в уникальную природную среду. Это действительно сказочное место расположено всего в 13 км. от села Веселого и в 20 км. от Адлера. По дну каньона протекает горная река. Вокруг реликтовый лес из самшита и бука, где даже в жаркий летний день царствует полумрак и прохлада. По земле и деревьям стелятся мох и лишайники, много редких растений и цветов. По тропинке, выложенной диким камнем, можно спуститься к речке, образующей небольшую заводь глубиной 5 метров. Здесь приятно искупаться в прохладной горной воде. По удобным мостикам легко попасть на другую сторону каньона, чтобы побродить в заповедном лесу. После прогулки по окрестностям можно перекусить на свежем воздухе в импровизированном кафе.
- Экскурсовод познакомит вас с растительным миром, расскажет увлекательную легенду о древних Амазонках, некогда здесь проживавших. Вы увидите красоты каньонов, созданных природой, поднимитесь вверх по смотровой тропе, проходящей вдоль каньона. Затем, пройдя инструктаж по технике безопасности, вы приступите к сплаву. При желании можно искупаться в нижних озерах каньона.
Важно:
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка.
- После бронирования с вами свяжется наш сотрудник. Будьте готовы сообщить ему ваши ФИО и дату рождения для получения пропуска.
Ежедневно,13-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор — 300 руб.
- Эко-ферма — 200 руб
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно,13-00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Просим обратить внимание на то, что данная экскурсия доступна только гражданам РФ. После бронирования с Вами свяжется наш сотрудник. Будьте готовы сообщить ему Ваши ФИО и дату рождения для получения пропуска.
- Обратите внимание, что паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка необходимо будет взять с собой. Экскурсия подходит для граждан имеющим допуск к секретности (любой степени), а также сотрудникам МВД. Если у Вас закрыт выезд за пределы РФ, Вы можете посетить данную экскурсию!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании