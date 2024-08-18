Предлагаем вам окунуться в атмосферу экстрима и проверить свою силу воли во время активного джип-тура «Ущелье мамонта».
Получите огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год! Вас ждут: многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменелые моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает!
Получите огромный прилив адреналина и красочные воспоминания об увиденном на весь год! Вас ждут: многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, окаменелые моллюски и морские ежи, восхитительные каньоны. Природа затерянного мира просто завораживает!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мамонтово ущелье — это природный аквапарк. Дорога к «Ущелью мамонта» вьется по живописной местности, через населенные пункты Веселое, Примерное и Ермоловка. Со смотровых площадок, которые встретятся нам по пути, вашему взору откроется панорама Абхазских гор с высоты птичьего полёта. В каньоне «Ущелье мамонта» вы попадете в уникальную природную среду. Это действительно сказочное место расположено всего в 13 км. от села Веселого и в 20 км. от Адлера. По дну каньона протекает горная река. Вокруг реликтовый лес из самшита и бука, где даже в жаркий летний день царствует полумрак и прохлада. По земле и деревьям стелятся мох и лишайники, много редких растений и цветов. По тропинке, выложенной диким камнем, можно спуститься к речке, образующей небольшую заводь глубиной 5 метров. Здесь приятно искупаться в прохладной горной воде. По удобным мостикам легко попасть на другую сторону каньона, чтобы побродить в заповедном лесу. После прогулки по окрестностям можно перекусить на свежем воздухе в импровизированном кафе. Экскурсовод познакомит вас с растительным миром, расскажет увлекательную легенду о древних Амазонках, некогда здесь проживавших. Вы увидите красоты каньонов, созданных природой, поднимитесь вверх по смотровой тропе, проходящей вдоль каньона. Затем, пройдя инструктаж по технике безопасности, вы приступите к сплаву. При желании можно искупаться в нижних озерах каньона. Важно:
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка.
- После бронирования с вами свяжется наш сотрудник. Будьте готовы сообщить ему ваши ФИО и дату рождения для получения пропуска.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут проходит вдоль границы с Абхазией
- Смотровая площадка на акваторию черного моря
- Смотровая площадка на горы Кавказа
- Каньон ущелье мамонта
- Каньон затерянный мир
- База отдыха «Затерянный рай»
- Баня
- Бассейн
- Обед по желанию (дополнительная оплата)
- Шашлык, свинина, курица на выбор + огурцы,помидоры, сыр домашний, соус, хлеб, сок
- Форель
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 300 руб.
- Аквапарк - 200 руб (доступно в купальный сезон). Дети до 10 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи (Адлерский район)
Завершение: Адлерский район, по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
хорошая экскурсия, если хотите провезти время в воде, то вам сюда, 2 места для купания в одном ты идёшь против течения вверх, а во втором скатывается как в аквапарке. Единственное
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Я
хорошая экскурсия, если хотите провезти время в воде, то вам сюда, 2 места для купания в одном ты идёшь против течения вверх, а во втором скатывается как в аквапарке. Единственное
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А
Потрясающая экскурсия! Мамонтово ущелье — настоящее чудо природы. Вода кристально чистая, воздух свежий, а реликтовый лес создаёт атмосферу сказки. Экскурсовод интересно рассказывал про местные легенды. Купание в горной реке — незабываемые ощущения! Рекомендую всем!
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Д
Отличный тур! Дорога живописная, виды с обзорных площадок захватывают дух. Сам каньон впечатляет — мох, водопады, древние деревья. Сплавились по реке — весело и безопасно. После прогулки перекусили в кафе на природе. Очень доволен!
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О
Не ожидала, что будет так здорово! Ущелье мамонта — настоящее сокровище Абхазии. Вода изумрудного цвета, скалы, покрытые мхом, и тишина… Экскурсия прошла в комфортном темпе, гид отвечал на все вопросы. Обязательно приеду снова!
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А
Экскурсия понравилась! Природа Абхазии великолепна, а Мамонтово ущелье — одно из самых красивых мест. Прогулка по каньону, купание, сплав — всё организовано на высоте. Особенно впечатлили смотровые площадки с видом на горы.
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