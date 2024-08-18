читать дальше уменьшить что мы были ближе к вечеру и замёрзли, а так очень все понравилось, водитель был замечательный и с юмором. С детьми прикольно, но смотрите на их физ подготовку и как переносят прохладную воду. А так приезжайте попробуете вино и можно покушать форель прямо с костра

хорошая экскурсия, если хотите провезти время в воде, то вам сюда, 2 места для купания в одном ты идёшь против течения вверх, а во втором скатывается как в аквапарке. Единственное