Покататься на джипах в Адлере

Найдено 32 экскурсии в категории «Джиппинг» в Адлере, цены от 1 560 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«За КПП вас будут ждать гиды на джипах»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике: UAZ Патриот, Хантер»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Поездка проходит на УАЗ Hunter Cabrio»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Джип-тур по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
25 отзывов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
«Вы отправитесь в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике УАЗ»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560 за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«Поездка проходит на комфортабельном УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
317 отзывов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Мы отправимся в путешествие по Абхазии на джипах»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
6 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
131 отзыв
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки - УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600 за человека
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
109 отзывов
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
Начало: Остановки центральных улиц Адлера. ЖД вокзал
«00 • авто вместимостью до 8 чел (Уаз, Хантер, Патриот)»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 650 за человека
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
44 отзыва
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Подробнее об экскурсии и маршруте Мы начнем джип-тур там где большие известняковые скалы интересной формы, между которыми течет горная река»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800 за человека
Экскурсия на джипах в пещеру и древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
43 отзыва
Джип-тур в пещеру и древний каньон Сочи: трекинг и самшитовая роща
Приглашаем вас на захватывающий джип-тур по древнему каньону и пещерам Сочи. Окунитесь в мир природных красот и духовного обновления
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
«Джип - тур в древний каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 600 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
16 отзывов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150 за человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
«Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип»
Расписание: Время выезда согласуется
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 8 чел.
Джип тур в Солохаул
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Джип тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Вас ждет увлекательная поездка на комфортных джипах по горному маршруту с посещением святых мест и уникальных природных объектов»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за человека
Туры на самых быстрых квадроциклах по живописным местам Сочи
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Туры на квадроциклах по живописным местам Сочи: Адлер ждет вас
Впечатляющие приключения на квадроциклах по Сочи. Откройте для себя красоту Красной Поляны и Сочинского национального парка
Начало: По договоренности
«Что вас ждет: Если вы хотите ощутить природный драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — не слишком впечатляющим, то выбирайте тур на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500 за человека
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
«Предлагаем вам окунуться в атмосферу экстрима и проверить свою силу воли во время активного джип-тура «Ущелье мамонта»»
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100 за человека
Джип-тур «Волчья пасть»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
5 отзывов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: По договоренности
«Благодаря опытным водителям и их внедорожникам российского производства (джипам УАЗ) Вы почувствуете мощность и силу вашего железного коня, а также увидите, с каким упорством и лёгкостью они преодолевают все препятствия на маршруте»
Расписание: Ежедневно 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000 за человека
Акармара - водопады и покинутый город
🛣 Джиппинг
Мини-группа
16 часов
2 отзыва
Акармара - водопады и покинутый город
Начало: Сочи и Адлер
«По пустынному бездорожью на внедорожниках»
Расписание: Ежедневно, 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 000 за человека
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
2 отзыва
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: Адлерский район, по договорённости
«К локациям вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей»
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1 900 за человека
Джип-тур «Солох-аул»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-тур «Солох-аул»
Начало: По договоренности
«На комфортабельных джипах мы отправляемся к горному селу Солох-аул»
Расписание: Ежедневно 12-00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 200 за человека
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
16 отзывов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400 за человека
Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
24 отзыва
Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
«Важная информация Эта экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы и вы получите много драйва, то зачем и едете с нами»
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
2 500 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами»
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000 за человека
Джип-сафари по горам Абхазии
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Джип-сафари по горам Абхазии
Начало: Сочи и Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
«Мы отправимся на границу с Абхазией, где пересядем на джипы и практически всё путешествие проведем на них»
Расписание: Ежедневно, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 600 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
92 отзыва
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Сириус
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: к 7:20 на границу или забираем с 6-7 утра с остановок
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 18001 620 за человека
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
100 отзывов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 100 чел.
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Что вас ожидает: Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами: увидите водопады Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 200 за человека
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Начало: Ул. Ленина, Адлер
«Часть экскурсии пройдет в автобусе, после чего пересядем на джип»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
«Наш джиппинг по Абхазии начнётся с этого города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900 за человека
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
«Внедорожник-кабриолет УАЗ (вместимость 6 пассажиров) — для большой и весёлой компании»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Джип-тур «Ущелье мамонта»
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта»
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 07.00 13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
  2. На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
  3. Гастротур на внедорожном кабриолете
  4. Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
  5. Джип-тур по окрестностям Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Джиппинг" можно забронировать 32 экскурсии от 1 560 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1041 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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