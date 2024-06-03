1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«За КПП вас будут ждать гиды на джипах»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике: UAZ Патриот, Хантер»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Поездка проходит на УАЗ Hunter Cabrio»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
«Вы отправитесь в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике УАЗ»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«Поездка проходит на комфортабельном УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Мы отправимся в путешествие по Абхазии на джипах»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Данный тур проходит на комфортабельном джипе марки - УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
5 часов
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
Начало: Остановки центральных улиц Адлера. ЖД вокзал
«00 • авто вместимостью до 8 чел (Уаз, Хантер, Патриот)»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 650₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
«Подробнее об экскурсии и маршруте Мы начнем джип-тур там где большие известняковые скалы интересной формы, между которыми течет горная река»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Джип-тур в пещеру и древний каньон Сочи: трекинг и самшитовая роща
Приглашаем вас на захватывающий джип-тур по древнему каньону и пещерам Сочи. Окунитесь в мир природных красот и духовного обновления
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
«Джип - тур в древний каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
«Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип»
Расписание: Время выезда согласуется
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Вас ждет увлекательная поездка на комфортных джипах по горному маршруту с посещением святых мест и уникальных природных объектов»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Туры на квадроциклах по живописным местам Сочи: Адлер ждет вас
Впечатляющие приключения на квадроциклах по Сочи. Откройте для себя красоту Красной Поляны и Сочинского национального парка
Начало: По договоренности
«Что вас ждет: Если вы хотите ощутить природный драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — не слишком впечатляющим, то выбирайте тур на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
«Предлагаем вам окунуться в атмосферу экстрима и проверить свою силу воли во время активного джип-тура «Ущелье мамонта»»
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: По договоренности
«Благодаря опытным водителям и их внедорожникам российского производства (джипам УАЗ) Вы почувствуете мощность и силу вашего железного коня, а также увидите, с каким упорством и лёгкостью они преодолевают все препятствия на маршруте»
Расписание: Ежедневно 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
16 часов
Акармара - водопады и покинутый город
Начало: Сочи и Адлер
«По пустынному бездорожью на внедорожниках»
Расписание: Ежедневно, 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: Адлерский район, по договорённости
«К локациям вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей»
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Джип-тур «Солох-аул»
Начало: По договоренности
«На комфортабельных джипах мы отправляемся к горному селу Солох-аул»
Расписание: Ежедневно 12-00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Драйв-джиппинг в СолохАул: Гора Ведьмы, Самшиты, Святой источник и Водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
«Важная информация Эта экскурсия проводится ежедневно, едем на УАЗ Хантерах, в наших машинах стоят сабвуферы и вы получите много драйва, то зачем и едете с нами»
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
2 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами»
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Джип-сафари по горам Абхазии
Начало: Сочи и Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
«Мы отправимся на границу с Абхазией, где пересядем на джипы и практически всё путешествие проведем на них»
Расписание: Ежедневно, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Сириус
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: к 7:20 на границу или забираем с 6-7 утра с остановок
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 18001 620₽ за человека
Квест
12 часов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 100 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
«Что вас ожидает: Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами: увидите водопады Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Начало: Ул. Ленина, Адлер
«Часть экскурсии пройдет в автобусе, после чего пересядем на джип»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
«Наш джиппинг по Абхазии начнётся с этого города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
«Внедорожник-кабриолет УАЗ (вместимость 6 пассажиров) — для большой и весёлой компании»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта»
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 07.00 13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Всё понравилось! Поедем ещё!
- ССветлана3 июня 2024Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
- ККарина3 июня 2024Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
- ООльга29 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора
- VVitalul1428 мая 2024Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
- ААндреева26 мая 2024Очень весело)
- ААлексей26 мая 2024Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
- ВВиктория23 мая 2024Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ТТатьяна19 мая 2024Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Джиппинг»
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