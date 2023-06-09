Джип-тур «Волчья пасть»

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Экскурсию по каньону «Волчья пасть» можно назвать одним из самых экстремальных и насыщенных маршрутов. Пролегающий у реки Кудепста, каньон поражает своим живописным видом.

По пути мы остановимся рассмотреть самшитовую рощу и буковый лес, а при желании сможем искупаться в скальных чашах. Дорогу к «Волчьей пасти» мы будем прокладывать себе на комфортабельных внедорожниках.
Джип-тур «Волчья пасть»
Джип-тур «Волчья пасть»
Джип-тур «Волчья пасть»
Джип-тур «Волчья пасть»
Джип-тур «Волчья пасть»
Джип-тур «Волчья пасть»
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
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июн
12
июн
13
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Каньон «Волчий хвост»
  • Самшитовая роща
  • Каньон "Чидым"
  • Белые Скалы
  • Самое ядовитое дерево Кавказа
  • Буковый лес
  • Каньон «Волчья пасть» - двойной каньон
  • Ахштырский каньон
  • Висячий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Каньоны реки Кудепста«Волчья пасть» — один из самых красивых, экстремальных и захватывающих маршрутов. Наш путь проложен вдоль реки Кудепста, где Вы посетите два каньона: каньон «Волчий хвост» и каньон «Волчья Пасть». Среди самшитов, мха и царственных скал вы найдёте изумрудные заводи и скальные чаши для Вашего купания, глубина которых местами достигает 5 метров.
Благодаря опытным водителям и их внедорожникам российского производства (джипам УАЗ) Вы почувствуете мощность и силу вашего железного коня, а также увидите, с каким упорством и лёгкостью они преодолевают все препятствия на маршруте. Важная информация• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Захватите с собой легкий перекус и воду в дорогу.

Ежедневно в 7:30 и 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Экологический сбор — 300 руб.
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего увлекательного маршрута. Напишите пожалуйста в ответном письме адрес Вашего местонахождения, для того чтобы мы определили ближайшее для Вас место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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