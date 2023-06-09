Экскурсию по каньону «Волчья пасть» можно назвать одним из самых экстремальных и насыщенных маршрутов. Пролегающий у реки Кудепста, каньон поражает своим живописным видом.
По пути мы остановимся рассмотреть самшитовую рощу и буковый лес, а при желании сможем искупаться в скальных чашах. Дорогу к «Волчьей пасти» мы будем прокладывать себе на комфортабельных внедорожниках.
По пути мы остановимся рассмотреть самшитовую рощу и буковый лес, а при желании сможем искупаться в скальных чашах. Дорогу к «Волчьей пасти» мы будем прокладывать себе на комфортабельных внедорожниках.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Каньон «Волчий хвост»
- Самшитовая роща
- Каньон "Чидым"
- Белые Скалы
- Самое ядовитое дерево Кавказа
- Буковый лес
- Каньон «Волчья пасть» - двойной каньон
- Ахштырский каньон
- Висячий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Каньоны реки Кудепста«Волчья пасть» — один из самых красивых, экстремальных и захватывающих маршрутов. Наш путь проложен вдоль реки Кудепста, где Вы посетите два каньона: каньон «Волчий хвост» и каньон «Волчья Пасть». Среди самшитов, мха и царственных скал вы найдёте изумрудные заводи и скальные чаши для Вашего купания, глубина которых местами достигает 5 метров.
Благодаря опытным водителям и их внедорожникам российского производства (джипам УАЗ) Вы почувствуете мощность и силу вашего железного коня, а также увидите, с каким упорством и лёгкостью они преодолевают все препятствия на маршруте. Важная информация• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Захватите с собой легкий перекус и воду в дорогу.
Ежедневно в 7:30 и 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор — 300 руб.
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:30 и 13:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего увлекательного маршрута. Напишите пожалуйста в ответном письме адрес Вашего местонахождения, для того чтобы мы определили ближайшее для Вас место встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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