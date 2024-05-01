Приглашаем вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии.
Вы побываете в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса, узнаете и увидите много нового — от невероятной красоты горных озер до Юпшарского каньона. А еще мы посетим несколько смотровых площадок с потрясающими видами.
Вы побываете в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса, узнаете и увидите много нового — от невероятной красоты горных озер до Юпшарского каньона. А еще мы посетим несколько смотровых площадок с потрясающими видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Заброшенный Зимний театр
- Колоннада в городе Гагра
- Смотровая на город Гагра
- Водопады "Мужские" и "Девичьи слезы"
- Подвесной мост через реку «Бзыбь»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Водопад «Влюбленных»
- Гегский водопад
- Бзыбский храм IX века
- Белые скалы
Описание экскурсии
Что вас ждетПриглашаем вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии. Вы увидите и узнаете много нового, пройдетесь там, где никогда не были, попросите удачи и завяжете на счастье ленточку (которую нужно взять с собой). Побываете в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса и определите точное место дуэли. По маршруту нашего тура вы увидите:
- ресторан Гагрипш, прославившийся тем, что именно в нем принц Ольденбургский в 1903 году озвучил решение о создании курортной зоны. Прошлое заведения неразрывно связано с прошлым замка и города в целом, поэтому посетить его стоит обязательно, если не ради вкусной еды, то хотя бы ради возможности запечатлеть уникальный интерьер. Здание ресторана напоминает классический лондонский вокзал со встроенными часами. Оказавшись внутри, можно детально рассмотреть механизм устройства — он всегда открыт для обозрения. С балконов ресторана открывается потрясающий вид на город и море;
- парк принца Ольденбургского — живописный Приморский парк со множеством редких растений и деревьев, наполняющих воздух изумительным благоуханием. Периодически на пути встречаются зоны отдыха с фонтанами и скамейками, куда можно присесть и понаблюдать за танцем кристально чистых струй. Немалый восторг у посетителей вызывает пруд, где обитают живые цапли: они совсем не боятся людей и спокойно реагируют на вспышки фотокамер;
- заброшенный Зимний театр, построенный в 50-х годах прошлого века. Он выполнял важную роль в культурной жизни курорта сначала как театра, а позже, в 70-80 годах, как кинотеатра. Но после грузино-абхазского конфликта 90-х годов здание оказалось частично разрушенным и заброшенным. С тех пор были попытки восстановить здание и вернуть ему первоначальный облик, но работы остановились и не были закончены. Удалось восстановить только статуи двух позолоченных львов, охраняющих вход в театр;
- колоннаду в городе Гагра. Гагрская колоннада представляет собой красивую многоарочную конструкцию длиной более 60 метров, построенную в мавританском стиле. Четыре белоснежные башни соединяются аркадами, каждая из которых состоит из 8 арок;
- смотровую площадку над городом Гагра. Здесь вы увидите впечатляющую панораму на города;
- водопады «Мужские» и «Девичьи слезы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» — «желанки». Чтобы туристы могли дотянуться до священных вод, под водопадом выстроен специальный помост;
- дегустации — вы попробуете местное вино, чачу, коньяк, сыр, копченое мясо и высокогорный чай;
- подвесной мост через реку «Бзыбь». Мост достаточно подвижен от ходьбы и от ветра. Проходя по нему, вы почувствуете раскачивание и небольшой страх. Под мостом течет бурная горная река Бзыбь;
- Голубое озеро. Озеро знаменито и названо благодаря необычно яркому цвету воды. Ученые объясняют его насыщенный цвет пластами минерала лазурита, находящимися на дне и стенках водоема. Яркость цвета не меняется в зависимости от времени года и погодных условий. Из-за своей относительно малой ширины и большой глубины дневной свет не проникает в толщи воды;
- Юпшарский каньон — завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Монументальность Юпшарского каньона и невероятная красота окружающей его природы привлекают;
- смотровую «Прощай Родина». Что и говорить, вид отсюда открывается просто замечательный. Внизу вдалеке виднеется дорога, идущая от Юпшарского ущелья;
- озеро Рица — сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 метров. Озеро настолько прозрачное, что его зеленоватые воды просматриваются аж на 10 метров;
- Гегский водопад. Он был незримым участником многих фильмов («Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Спортлото-82» и «Рикки-Тикки-Тави»), и неоднократно служил источником вдохновения для романтично настроенных натур.
- водопад «Влюбленных» — один из многочисленных природных объектов Абхазии, поражающий своей красотой. Это место имеет и второе название – «Молочный водопад». Оно связано с тем, что потоки воды, спускающиеся с большой высоты, пенятся и становятся похожи на молоко;
- Бзыбский храм IX века. Храм сложен из хорошо отесанных больших известковых плит прямоугольной формы, расположенных правильными рядами. Окна церкви имеют изящную продолговатую форму с византийской аркой;
- пляж Белые скалы — одна из самых необычных природных достопримечательностей Абхазии. Это уникальное нерукотворное место стоит посетить каждому. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно 6:00, 6:30, 7:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет от границы
|1 600 ₽
|Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) от границы без предоставления места
|0 ₽
|Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса
|1 900 ₽
|Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Адлера и Сириуса
|1 850 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) из Адлера и Сириуса без предоставления места
|0 ₽
|Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) из Центрального или Хостинского района
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Заброшенный Зимний театр
- Колоннада в городе Гагра
- Смотровая на город Гагра
- Водопады "Мужские" и "Девичьи слезы"
- Подвесной мост через реку «Бзыбь»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Водопад «Влюбленных»
- Гегский водопад
- Бзыбский храм IX века
- Белые скалы
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя
- Дегустация алкогольной продукции
- Дегустация мяса и сыра
- Дегустация чая
- Страховка
- Трансфер необходимо выбирать по типу билета
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:, взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб., дети до 8 лет - бесплатно. ", "Питание - средний чек 600 руб.", " Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6:00, 6:30, 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Важная информация
- Доброго времени суток, Вы сделали правильный выбор
- У Вас бронь на Джип - тур в Абхазию. И она состоится в любую погоду
- Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00)
- Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании)
- Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана
- Несовершеннолетние дети допускаются только с родителями или одним из них
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 мая 2024
Незабываемый отдых! Чудесная природа, доброжелательный гид и свежий воздух, а еще вкусное вино и чача. Все было супер.
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