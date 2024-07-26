Если вы всегда хотели попробовать абхазскую продукцию, то эта экскурсия идеально подойдет.
Мы посетим несколько фермерств, где вы сможете попробовать абхазский чай, увидеть, как коптят сыры и мясо и как собирают мед. А еще побываете на винодельне и ощутите тот самый настоящий вкус вина и чачи.
Мы посетим несколько фермерств, где вы сможете попробовать абхазский чай, увидеть, как коптят сыры и мясо и как собирают мед. А еще побываете на винодельне и ощутите тот самый настоящий вкус вина и чачи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсииАбхазия — это не только красивая природа, но и вкусная местная продукция. На экскурсии мы с ней познакомимся, так как многие слышали об абхазских винах и сырах, но никогда их не пробовали. Наша команда поможет вам это исправить. Мы посетим несколько фермерств, где вы сможете попробовать абхазский чай, увидеть, как коптят сыры, мяса и как собирают мед. Наша главная задача, чтобы вы не только узнали о нашей продукции, но и попробовали ее на вкус:
- абхазский чай — вы услышите о выращивании и сборе абхазского чая, попробуете его и сможете купить для друзей;
- вино и чача — вы побываете на винодельне и ощутите тот самый настоящий вкус вина и чачи. Дегустацию дополнят рассказы о происхождении и сортах вин;
- сыры и мясо — фермерские продукты собственного производства. Вы увидите, как коптятся сыры и мясо, попробуете их. Узнаете о различных видах копчения и что такое дубовое копчение;
- самая сладкая локация нашего гастротура — абхазский мед. Мы побываем на пасеке и отведаем несколько сортов меда. В завершении нашего тура мы поедем в кафе с замечательным видом и отведаем национальную кухню (оплачивается самостоятельно, в зависимости от вашего чека). Важная информация: Входные билеты и приобретение продукции в стоимость экскурсии не включены.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Бзыбское ущелье
Что включено
- Гастротур
Что не входит в цену
- Входные билеты и приобретение продукции
- Обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
26 июл 2024
Посетили сегодня Абхазию вместе с уникальным гидом Анастасией. Мы уже были ранее на экскурсиях, но такого позитива и индивидуального подхода не встречали. Анастасия приехала за нами пораньше. Ждать нам не
Входит в следующие категории Адлера
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