Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура

Индивидуальная экскурсия по городу Адлер: Агурские водопады и гора Большой Ахун
Главное преимущество маршрута «Агурские водопады и гора Большой Ахун» в том, что за небольшой промежуток времени, можно, оторвавшись от городской сутолоки, попасть в первозданную красоту гор и прохладу Агурских водопадов.
5
3 отзыва
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Ожившие мифы и легенды Древней Эллады

Река Агура, берущая начало у подножия хребта Алек на высоте около 250 метров, проделывает путь в 10 километров и впадает в Чёрное море на территории Хостинского района города Сочи. Прокладывая себе путь между Орлиными скалами и горой Ахун, Агура низвергает свои воды со скальных уступов, образуя три живописных водопада.

Путешествие к водопадам

Дорога вдоль русла реки Агура ведет к водопадам, где перед вами оживут мифы и легенды Древней Эллады. Здесь вы встретите героев, таких как Геракл и Прометей. В Колхиду за Золотым руном отправлялись отважные аргонавты, среди которых были братья — Диоскуры, Кастор и Полидевк, основавшие по преданию город Диоскурию (ныне Сухум).

Цель нашего путешествия

Наша цель — водопад с необычным названием «Чёртова купель». Этот природный шедевр был создан благодаря тектоническим разломам и карстовым образованиям, и он впечатляет своей красотой.

Гора Большой Ахун

Гора Большой Ахун примечательна тем, что является самой высокой в центральной части города. Она словно стоит на страже города-курорта. С вершины в ясную погоду открывается великолепный вид на город и горы Кавказа.

В 1935 году сюда была проложена шоссейная дорога, а в 1936 году построена смотровая площадка с башней в старинном стиле, ставшая визитной карточкой города Сочи.

Полезные советы

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую погоде.
  • Обязательно выбирайте удобную обувь для прогулки.

Погрузитесь в атмосферу мифов и легенд, наслаждаясь красотой природы и открывающимися видами!

Ежедневно по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Агурское ущелье
  • Агурские водопады
  • Гора Ахун
  • Ресторан
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Башня Ахун - 250 руб.
  • Агурское ущелье - 250 руб. (экологический сбор)
  • Мастер-класс по изготовлению хачапури - 1500 руб. (по предварительному заказу)
Место начала и завершения?
Р-н Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
9 окт 2024
В октябре я побывала на экскурсии, и мне очень повезло с погодой. Было так приятно гулять вдоль великолепной Агуры и вдыхать свежий воздух. Такого не увидишь больше нигде!
Л
3 сен 2024
Татьяна — превосходный гид. Время, проведённое с ней, пролетело незаметно. Слушать её — одно удовольствие.
А
5 июл 2024
Наша семья Трофимовых, состоящая из семейной пары и ребенка- подростка, хотим выразить благодарность экскурсоводу Татьяне. Нам посчастливилось посетить её экскурсию "Герои Эллады". Сказать, что нам понравилось, это- ничего не сказать!
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Мы были восхищены! Даже наш очень неусидчивый мальчик (12лет), прилип к креслу, и нешолохнувшись, сидел до конца экскурсии. И дома, меня сразил одной фразой -" если бы такие уроки истории были бы у нас в школе". С Татьяной мы попали в глубину веков, мы с удивлением узнали, что герои древних греческих мифов- Геракл, Прометей, Одиссей и другие, совершали свои подвиги и на Кавказе. Красочно рассказала Татьяна и о языческих богах, которым поклонялись древние горцы под сенью вековых деревьев, и так же мы услышали об обычаях, традициях и культуре горцев. Татьяне не пятёрка, а десятка с плюсом!!!! Супер!!!

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