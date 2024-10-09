Главное преимущество маршрута «Агурские водопады и гора Большой Ахун» в том, что за небольшой промежуток времени, можно, оторвавшись от городской сутолоки, попасть в первозданную красоту гор и прохладу Агурских водопадов.

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Описание экскурсии

Ожившие мифы и легенды Древней Эллады

Река Агура, берущая начало у подножия хребта Алек на высоте около 250 метров, проделывает путь в 10 километров и впадает в Чёрное море на территории Хостинского района города Сочи. Прокладывая себе путь между Орлиными скалами и горой Ахун, Агура низвергает свои воды со скальных уступов, образуя три живописных водопада.

Путешествие к водопадам

Дорога вдоль русла реки Агура ведет к водопадам, где перед вами оживут мифы и легенды Древней Эллады. Здесь вы встретите героев, таких как Геракл и Прометей. В Колхиду за Золотым руном отправлялись отважные аргонавты, среди которых были братья — Диоскуры, Кастор и Полидевк, основавшие по преданию город Диоскурию (ныне Сухум).

Цель нашего путешествия

Наша цель — водопад с необычным названием «Чёртова купель». Этот природный шедевр был создан благодаря тектоническим разломам и карстовым образованиям, и он впечатляет своей красотой.

Гора Большой Ахун

Гора Большой Ахун примечательна тем, что является самой высокой в центральной части города. Она словно стоит на страже города-курорта. С вершины в ясную погоду открывается великолепный вид на город и горы Кавказа.

В 1935 году сюда была проложена шоссейная дорога, а в 1936 году построена смотровая площадка с башней в старинном стиле, ставшая визитной карточкой города Сочи.

Полезные советы

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую погоде.

Обязательно выбирайте удобную обувь для прогулки.

Погрузитесь в атмосферу мифов и легенд, наслаждаясь красотой природы и открывающимися видами!