Экскурсии с посещением горы Ахун

Найдено 16 экскурсий в категории «Гора Ахун» в Адлере, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Вы впечатлитесь видами на город, море и горы с башни Ахун и узнаете, почему парк Ривьера в советское время называли «парком флирта»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
«По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«1️⃣ Начнём наше путешествие с горы Большой Ахун»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы подниметесь на гору Ахун, осмотрите дачу Сталина, полюбуетесь Морским вокзалом, продегустируете мед и сыры»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Посещение лучшей смотровой площадки на загадочной горе Ахун»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
«Об экскурсии Вы подниметесь по крутому и живописному склону до самой знаменитой башни Ахун»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
38 отзывов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
«Дача Сталина, • живописную дорогу вдоль моря по главному Курортному проспекту, • Зимний театр, • морской порт Сочи, • гора Большой Ахун, • Южную резиденцию Деда Мороза, • колесо обозрения на высоте около 700 м, • музей микроминиатюр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от 1 000 за человека
Гора Ахун на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гора Ахун на кабриолете
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«Об экскурсии Мы поднимемся по прекрасному серпантину на самую высокую точку на побережье — гора Большой Ахун, со смотровой башни которого открывается потрясающий вид на весь Сочи, Адлер и Сириус»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Вечерний Ахун
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Ахун
Начало: Адлер, остановка Лавровая
«Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м»
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«Заброшенный ресторан «Ахун», когда-то самый изысканный и популярный среди богатых и состоятельных людей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Гора Ахун — самая высокая точка на побережье»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Индивидуальная
4 часа
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Начало: Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
«На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи — гору Ахун»
Расписание: В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
«В ходе экскурсии группа посещает гору Ахун и катается на колесе обозрения»
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гора Ахун»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
  2. На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
  3. Приключение в окрестностях Большого Сочи
  4. Весь Сочи за 8 часов
  5. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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