1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Вы впечатлитесь видами на город, море и горы с башни Ахун и узнаете, почему парк Ривьера в советское время называли «парком флирта»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
«По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«1️⃣ Начнём наше путешествие с горы Большой Ахун»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы подниметесь на гору Ахун, осмотрите дачу Сталина, полюбуетесь Морским вокзалом, продегустируете мед и сыры»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Посещение лучшей смотровой площадки на загадочной горе Ахун»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
«Об экскурсии Вы подниметесь по крутому и живописному склону до самой знаменитой башни Ахун»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
«Дача Сталина, • живописную дорогу вдоль моря по главному Курортному проспекту, • Зимний театр, • морской порт Сочи, • гора Большой Ахун, • Южную резиденцию Деда Мороза, • колесо обозрения на высоте около 700 м, • музей микроминиатюр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гора Ахун на кабриолете
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«Об экскурсии Мы поднимемся по прекрасному серпантину на самую высокую точку на побережье — гора Большой Ахун, со смотровой башни которого открывается потрясающий вид на весь Сочи, Адлер и Сириус»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Ахун
Начало: Адлер, остановка Лавровая
«Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м»
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«Заброшенный ресторан «Ахун», когда-то самый изысканный и популярный среди богатых и состоятельных людей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Гора Ахун — самая высокая точка на побережье»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Начало: Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
«На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи — гору Ахун»
Расписание: В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
«В ходе экскурсии группа посещает гору Ахун и катается на колесе обозрения»
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис3 июня 2024Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
- ЛЛюбовь23 мая 2024Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
- ЮЮлия22 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
- IIlya_shabalin_199911 мая 2024Увидели горы, город, море и дельфинов)) всё прошло хорошо 👍
- ТТатьяна10 мая 2024Экскурсовод Лариса-умница, все очень доступно рассказывала! сама экскурсия хорошая, много истории! волшебно все, только на горе Ахун нас встретил жуткий туман и нам не получилось разглядеть виды!
- NNad0681nad9 мая 2024Экскурсия супер! Гид много рассказывала, комфортный минивэн! Полностью довольна. Советую.
- ЖЖанна5 мая 2024Подвела только погода,очень милый гид и водитель,но всё равно всё отлично и много впечатлений
- ААнна4 мая 2024Все отлично. Ребята молодцы. Мы были в Адлере проездом из Абхазии, ожидая поезд решили поехать на экскурсию. Все получилось великолепно, мы приехали, согласовали место посадки. На экскурсии рассказывали интересно, если были вопросы,давали развёрнутый ответ. Мы довольны. Спасибо.
- ВВалерия30 апреля 2024Хорошая экскурсия, экскурсовод Адель все очень подробно рассказала, все очень быстро организовывают, неплохой сайт для быстрых экскурсий без прикрепления к какому-нибудь строгому графику
- ООльга24 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень понравилась организация поездки, работа менеджера Марии, экскурсовода Адели, водитель Эдуард просто супер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гора Ахун»
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