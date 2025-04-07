Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В свете вечерней иллюминации Сочи особенно прекрасен! Вы проедете по всем знаковым местам города, проводите закат на волшебной горе Ахун и услышите увлекательные истории о прошлом и настоящем Сочи.



Я расскажу, как и когда он стал курортом, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем его отличие от других городов страны.