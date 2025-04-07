Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

В свете вечерней иллюминации Сочи особенно прекрасен! Вы проедете по всем знаковым местам города, проводите закат на волшебной горе Ахун и услышите увлекательные истории о прошлом и настоящем Сочи.
Я расскажу, как и когда он стал курортом, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем его отличие от других городов страны.
Я расскажу, как и когда он стал курортом, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем его отличие от других городов страны.
Описание экскурсии
Все краски Сочи
Я покажу вам самые живописные и знаменитые места города. В программе экскурсии:
- Гора Ахун — самая высокая точка на побережье. Поднявшись на ее смотровую башню (временно не работает), вы насладитесь изумительной панорамой Кавказских гор и закатом на фоне бескрайнего Черного моря.
- Курортный проспект — «визитная карточка» Сочи. Я покажу расположенные на нем здания Зимнего театра, Художественного музея и знаменитой гостиницы «Жемчужина» и расскажу, какие фильмы снимались в Сочи и когда он официально стал курортом.
- Парк «Ривьера» — одно из любимейших мест отдыха горожан. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения.
- Морской порт — вы насладитесь вечерними морскими видами и сфотографируетесь с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
- Входные билеты на смотровую башню Ахун не включены в стоимость — 250 ₽ с чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1953 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В полном восторге! Петрос – настоящий профессионал своего дела: эрудированный, внимательный и увлечённый. Он смог не только показать главные достопримечательности, но и раскрыть их историю.
Маршрут был продуман идеально.
Отдельное спасибо за
Маршрут был продуман идеально.
Отдельное спасибо за
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Магия вечернего Сочи»
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:30
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
2300 ₽ за человека
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
9 авг в 12:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
Экспресс-экскурсия к Змейковскому водопаду, горе Ахун и главным символам города
Завтра в 08:30
9 авг в 08:00
от 10 999 ₽ за всё до 4 чел.
от 12 000 ₽ за экскурсию