Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Магия вечернего Сочи

Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
В свете вечерней иллюминации Сочи особенно прекрасен! Вы проедете по всем знаковым местам города, проводите закат на волшебной горе Ахун и услышите увлекательные истории о прошлом и настоящем Сочи.

Я расскажу, как и когда он стал курортом, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем его отличие от других городов страны.
5
1 отзыв
Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи

Описание экскурсии

Все краски Сочи

Я покажу вам самые живописные и знаменитые места города. В программе экскурсии:

  • Гора Ахун — самая высокая точка на побережье. Поднявшись на ее смотровую башню (временно не работает), вы насладитесь изумительной панорамой Кавказских гор и закатом на фоне бескрайнего Черного моря.
  • Курортный проспект — «визитная карточка» Сочи. Я покажу расположенные на нем здания Зимнего театра, Художественного музея и знаменитой гостиницы «Жемчужина» и расскажу, какие фильмы снимались в Сочи и когда он официально стал курортом.
  • Парк «Ривьера» — одно из любимейших мест отдыха горожан. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения.
  • Морской порт — вы насладитесь вечерними морскими видами и сфотографируетесь с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
  • Входные билеты на смотровую башню Ахун не включены в стоимость — 250 ₽ с чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1953 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
В полном восторге! Петрос – настоящий профессионал своего дела: эрудированный, внимательный и увлечённый. Он смог не только показать главные достопримечательности, но и раскрыть их историю.
Маршрут был продуман идеально.
Отдельное спасибо за
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гибкость – учли все наши пожелания, ответил на множество вопросов. Автомобиль комфортный, организация – на высшем уровне.
Если хотите увидеть Сочи глазами человека, который искренне любит этот город, – однозначно рекомендую Петроса! Такой экскурсии позавидует даже самый придирчивый турист.

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