Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Все краски Сочи Я покажу вам самые живописные и знаменитые места города. В программе экскурсии:
Гора Ахун — самая высокая точка на побережье. Поднявшись на ее смотровую башню, вы насладитесь изумительной панорамой Кавказских гор ⛰️ и закатом на фоне бескрайнего Черного моря 🌊.
Курортный проспект — «визитная карточка» Сочи. Я покажу расположенные на нем здания Зимнего театра, Художественного музея и знаменитой гостиницы Жемчужина и расскажу, какие фильмы 🎥 снимались в Сочи и когда он официально стал курортом.
Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения.
Морской порт — вы насладитесь вечерними морскими видами и сфотографируетесь 📸 с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука».
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
Входные билеты 🎫 на смотровую башню Ахун не включены в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!