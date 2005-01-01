Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Магия вечернего Сочи

Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии

Петрос
Петрос – Гид из Адлера
В свете вечерней иллюминации Сочи особенно прекрасен! Вы проедете по всем знаковым местам города, проводите закат на волшебной горе Ахун и услышите увлекательные истории 📖 о прошлом и настоящем Сочи.

Я расскажу, как и когда он стал курортом, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем его отличие от других городов страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи

Что вас ожидает

Все краски Сочи
Я покажу вам самые живописные и знаменитые места города. В программе экскурсии:

  • Гора Ахун — самая высокая точка на побережье. Поднявшись на ее смотровую башню, вы насладитесь изумительной панорамой Кавказских гор ⛰️ и закатом на фоне бескрайнего Черного моря 🌊.
  • Курортный проспект — «визитная карточка» Сочи. Я покажу расположенные на нем здания Зимнего театра, Художественного музея и знаменитой гостиницы Жемчужина и расскажу, какие фильмы 🎥 снимались в Сочи и когда он официально стал курортом.
  • Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения.
  • Морской порт — вы насладитесь вечерними морскими видами и сфотографируетесь 📸 с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
  • Входные билеты 🎫 на смотровую башню Ахун не включены в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петрос
Петрос
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
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