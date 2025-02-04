Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
Это индивидуальное путешествие по Сочи, которое начнется с посещения Змейковских водопадов, где вы сможете насладиться красотой природы. Далее вас ждет гора Ахун с её захватывающими видами и историями. Прогулка по читать дальше
центру Сочи, включая Навагинскую улицу и променад, подарит вам уникальные впечатления. В завершение экскурсии вы увидите Северный мол Морпорта и руины форта Александрии.
Организатор предлагает комфортный трансфер на автомобилях и возможность забрать вас из Адлера, Хосты или Сириуса
Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых и примечательных природных уголков Сочи — Змейковским водопадам. А затем посетим чайные плантации на Мацесте, где вы сможете понаблюдать, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустировать его.
Панорама и тайны горы Ахун
Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун. Здесь вы откроете для себя великолепный вид на сочинское взморье, пейзажи с изумрудны долинами и главными вершинами кавказского хребта. В хорошую погоду можно разглядеть гору Фишт и даже Турецкий берег. Мы подойдём к знаменитой ахунской башне, которая временно находится на реконструкции. Вы услышите о трагической судьбе её архитектора — С. И. Воробьева, и узнаете, почему башня чаще стоит закрытой, чем дарит свои виды всем желающим. Прогуляемся по Ахунскому хребту и заглянем в его самые тайные уголки.
Всё, что нельзя пропустить в Сочи
В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобилях Volkswagen Polo или Chery Tiggo Pro4 в зависимости от количества участников
Я могу забрать вас от вашего места проживания в Адлере, Хосте и Сириусе
Дополнительные расходы*
Змейковские водопады — 300 руб. за чел., дети до 18 лет бесплатно
Колесо обозрения — 750 руб. за взрослого; 500 руб. за ребёнка до 18 лет; дети до 4 лет бесплатно
Кофе и перекус в кофейне — по меню
Чаепитие в чайной (по желанию) — 800 руб.
Большие чайные плантации (по желанию) — 300 руб. за чел., посещение малых и средних плантаций бесплатно
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Антон — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 2242 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Киселёва
5 фев 2025
Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с отличным чувством юмора, с прекрасным знанием местности, истории и легенд читать дальше
экскурсовода… Нельзяграммная локация "Санта Барбара", гора Ахун, заброшенный ресторан, колесо обозрения, Змейковые водопады, чайная плантация… Антон рекомендовал только лучшие фотолокации, мы слушались и остались очень довольны, хотя по нашему опыту - всем четверым угодить достаточно сложно - а Антон справился! Спасибо за чудесные эмоции, и пару тысяч фотографий!