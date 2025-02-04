Мои заказы

Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)

Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
Это индивидуальное путешествие по Сочи, которое начнется с посещения Змейковских водопадов, где вы сможете насладиться красотой природы. Далее вас ждет гора Ахун с её захватывающими видами и историями. Прогулка по
центру Сочи, включая Навагинскую улицу и променад, подарит вам уникальные впечатления. В завершение экскурсии вы увидите Северный мол Морпорта и руины форта Александрии.

Организатор предлагает комфортный трансфер на автомобилях и возможность забрать вас из Адлера, Хосты или Сириуса

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические и архитектурные достопримечательности
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • ☕ Возможность дегустации чая и кофе
  • 🌅 Прекрасные виды на закате
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)© Антон
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)© Антон
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)© Антон
Ближайшие даты:
16
ноя17
ноя20
ноя23
ноя24
ноя27
ноя1
дек
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Змейковские водопады
  • Гора Ахун
  • Навагинская улица
  • Северный мол Морпорта
  • Форт Александрии
  • Зимний театр

Описание экскурсии

Прогулка к Змейковским водопадам

Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых и примечательных природных уголков Сочи — Змейковским водопадам. А затем посетим чайные плантации на Мацесте, где вы сможете понаблюдать, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустировать его.

Панорама и тайны горы Ахун

Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун. Здесь вы откроете для себя великолепный вид на сочинское взморье, пейзажи с изумрудны долинами и главными вершинами кавказского хребта. В хорошую погоду можно разглядеть гору Фишт и даже Турецкий берег. Мы подойдём к знаменитой ахунской башне, которая временно находится на реконструкции. Вы услышите о трагической судьбе её архитектора — С. И. Воробьева, и узнаете, почему башня чаще стоит закрытой, чем дарит свои виды всем желающим. Прогуляемся по Ахунскому хребту и заглянем в его самые тайные уголки.

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобилях Volkswagen Polo или Chery Tiggo Pro4 в зависимости от количества участников
  • Я могу забрать вас от вашего места проживания в Адлере, Хосте и Сириусе
  • Дополнительные расходы*
  • Змейковские водопады — 300 руб. за чел., дети до 18 лет бесплатно
  • Колесо обозрения — 750 руб. за взрослого; 500 руб. за ребёнка до 18 лет; дети до 4 лет бесплатно
  • Кофе и перекус в кофейне — по меню
  • Чаепитие в чайной (по желанию) — 800 руб.
  • Большие чайные плантации (по желанию) — 300 руб. за чел., посещение малых и средних плантаций бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 2242 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Киселёва
Киселёва
5 фев 2025
Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с отличным чувством юмора, с прекрасным знанием местности, истории и легенд
экскурсовода…
Нельзяграммная локация "Санта Барбара", гора Ахун, заброшенный
ресторан, колесо обозрения, Змейковые водопады, чайная плантация… Антон рекомендовал только лучшие фотолокации, мы слушались и остались очень довольны, хотя по нашему опыту - всем четверым угодить достаточно сложно - а Антон справился! Спасибо за чудесные эмоции, и пару тысяч фотографий!

