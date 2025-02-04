Это индивидуальное путешествие по Сочи, которое начнется с посещения Змейковских водопадов, где вы сможете насладиться красотой природы. Далее вас ждет гора Ахун с её захватывающими видами и историями. Прогулка по

центру Сочи, включая Навагинскую улицу и променад, подарит вам уникальные впечатления. В завершение экскурсии вы увидите Северный мол Морпорта и руины форта Александрии. Организатор предлагает комфортный трансфер на автомобилях и возможность забрать вас из Адлера, Хосты или Сириуса

Описание экскурсии

Прогулка к Змейковским водопадам

Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых и примечательных природных уголков Сочи — Змейковским водопадам. А затем посетим чайные плантации на Мацесте, где вы сможете понаблюдать, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустировать его.

Панорама и тайны горы Ахун

Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун. Здесь вы откроете для себя великолепный вид на сочинское взморье, пейзажи с изумрудны долинами и главными вершинами кавказского хребта. В хорошую погоду можно разглядеть гору Фишт и даже Турецкий берег. Мы подойдём к знаменитой ахунской башне, которая временно находится на реконструкции. Вы услышите о трагической судьбе её архитектора — С. И. Воробьева, и узнаете, почему башня чаще стоит закрытой, чем дарит свои виды всем желающим. Прогуляемся по Ахунскому хребту и заглянем в его самые тайные уголки.

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобилях Volkswagen Polo или Chery Tiggo Pro4 в зависимости от количества участников

Я могу забрать вас от вашего места проживания в Адлере, Хосте и Сириусе