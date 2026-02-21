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Попробовать Адлер на вкус

Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
В Адлере вас ждет гастрономическое приключение! Посетите местные пивоварни и винодельни, попробуйте до 10 видов сыра и напитков, насладитесь черноморскими рапанами и блюдами национальной кухни. Откройте для себя секреты производства
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вина и коньяка, узнайте о местных традициях и истории. Все это в компании единомышленников и под руководством опытного гида. Не упустите шанс попробовать настоящие дары Кавказа и увидеть лучшие виды курорта

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Дегустация до 10 видов сыра
  • 🍷 Посещение винодельни и пивоварни
  • 🌊 Черноморские рапаны и национальная кухня
  • 🌉 Прогулка по подвесному мосту
  • 🏞️ Живописные смотровые площадки
  • 💧 Минеральная вода из нарзанного источника

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для экскурсии в Адлере - июль и август. В это время погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться всеми активностями на свежем воздухе. Май, июнь и сентябрь также подходят для посещения, но возможны дожди, что может ограничить некоторые мероприятия. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой может быть прохладно, а некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Попробовать Адлер на вкус
Попробовать Адлер на вкус
Попробовать Адлер на вкус

Что можно увидеть

  • Местная пивоварня
  • Домашняя винодельня
  • Смотровая площадка около аэропорта
  • Подвесной мост через реку Мзымта
  • Смотровая площадка на SkyPark
  • Старое Краснополянское шоссе
  • Водопад

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Местную пивоварню и домашнюю винодельню
  • Смотровую площадку около аэропорта, где максимально близко можно увидеть взлетающие и садящиеся самолеты
  • Подвесной мост через реку Мзымта в Ахштырском ущелье
  • Смотровую площадку на SkyPark — самый высокогорный парк России
  • Старое Краснополянское шоссе с обзорной площадкой на ущелье Ахцу
  • Небольшой, но живописный водопад, который по легенде исполняет желания

Вы попробуете:

  • До 10 видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока в фирменном магазине местной сыроварни
  • До 10 напитков из винограда (вино, чачу, коньяк, настойки) на семейной винодельне
  • Черноморских рапанов
  • Пышки и какао как из детства в культовом заведении, которое существует с 1993 года
  • Разные сорта мёда, медовухи и сбитня на горной пасеке
  • Местные соленья (лопух, бамбук, папоротник, турша и др.) в живописном месте на берегу реки
  • Минеральную воду на нарзанном источнике
  • Блюда национальной кухни во время обеда на берегу реки

Вы узнаете:

  • Из какого винограда делают вино, и как отличить натуральное вино от порошкового
  • Что означает «доля ангела» коньяка и правило «4 С»
  • Как из чачи сделать немецкий санкционный ликёр Егермейстер
  • Как 150 лет назад прокладывали дорогу на Красную Поляну с помощью верёвки и динамита
  • Каких животных можно встретить в горах Сочи
  • Что собирают в лесах и очень любят есть местные жители

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear. По запросу предоставлю детское кресло или бустер
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет2500 ₽
Дети до 5 лет1250 ₽
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере (автобусные остановки)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2088 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
2
1
К
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень интересная и легкая экскурсия,и дегустировали вино,чачу,коньяк,и пышки пробовали,и минеральную воду пили,и на смотровой были-самолеты фоткали.Екатерина прекрасный водитель,было комфортно)спасибо от туристов из Самары
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А
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший винодел Олег и Екатерина!

Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни,
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где, правда, приобрести напиток нельзя, зато попробовать и насладиться вкусом местного вина вы сможете вдоволь. Дегустационный мастер-класс проведет очаровательная Екатерина, которая непременно угостит вас бутылочкой любимого напитка в дорогу!

Мы насладились камерной атмосферой экскурсии – в силу сезонности нас было всего четверо.

Далее по маршруту вы направитесь на мост и к источнику с богатым содержанием железа. Затем вас ждет смотровая площадка, мост в Ахштырском ущелье и сказочный водопад Желаний.

Экскурсия сопровождает выбором уникальных локаций: домашняя пышечная, традиционная сыроварня, рыбная ферма или ароматная пасека. Решаете сами, куда отправиться, а Олег бережно сопроводит вашу группу туда, куда пожелаете.

Хотите провести экскурсию по Адлеру весело, увлекательно и вкусно? Тогда эта поездка именно для вас!

Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный+2
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
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А
прекрасная экскурсия, очень необычная, лучше чем классические экскурсии с дигустацией. организовано все с душой, до сих пор с теплом вспоминаем! Спасибо большое 👍
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А
Отличная экскурсия, которая сочетала в себе природные красоты, интересные рассказы Олега о местах, которые ему явно дороги и гастрономические нотки.
А эмоции от подвесного моста и увиденных в лесу подснежников - непередаваемые просто.
Советую экскурсию к посещению
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Е
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство (только магазин), на пасеку (взбитый мед просто волшебный!) и в
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сыроварню (вкусно и очень дорого), а также в лес, где местные жители приделали к трубе из минерального источника кран - попить минералки.
Посмотрели красивые виды, в лесу умилились подснежникам. Разочаровал только подвесной мост - я-таки по наивности думала, будет Скай парк… Но это уже была бы совсем другая история, да - там дорого платить за вход, и нужно время на осмотр.
В целом, впечатления остались приятные, день прошел на "ура", всю дорогу щедро наливали, угощали и обихаживали. Спасибо радушным хозяевам!

Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
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Л
Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное угощение. Интересный рассказ о винах, традициях, достопримечательностях. Рисовали вином, мастерили свечи, кормили кроликов. Ребенку подарили живую улитку. Привезли ее домой, стала нашим домашним питомцем. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Успехов вам в бизнесе, побольше туристов!
Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная
Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная
Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная
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