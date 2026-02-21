В Адлере вас ждет гастрономическое приключение! Посетите местные пивоварни и винодельни, попробуйте до 10 видов сыра и напитков, насладитесь черноморскими рапанами и блюдами национальной кухни. Откройте для себя секреты производства
6 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Дегустация до 10 видов сыра
- 🍷 Посещение винодельни и пивоварни
- 🌊 Черноморские рапаны и национальная кухня
- 🌉 Прогулка по подвесному мосту
- 🏞️ Живописные смотровые площадки
- 💧 Минеральная вода из нарзанного источника
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Адлере - июль и август. В это время погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться всеми активностями на свежем воздухе. Май, июнь и сентябрь также подходят для посещения, но возможны дожди, что может ограничить некоторые мероприятия. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой может быть прохладно, а некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Местная пивоварня
- Домашняя винодельня
- Смотровая площадка около аэропорта
- Подвесной мост через реку Мзымта
- Смотровая площадка на SkyPark
- Старое Краснополянское шоссе
- Водопад
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Местную пивоварню и домашнюю винодельню
- Смотровую площадку около аэропорта, где максимально близко можно увидеть взлетающие и садящиеся самолеты
- Подвесной мост через реку Мзымта в Ахштырском ущелье
- Смотровую площадку на SkyPark — самый высокогорный парк России
- Старое Краснополянское шоссе с обзорной площадкой на ущелье Ахцу
- Небольшой, но живописный водопад, который по легенде исполняет желания
Вы попробуете:
- До 10 видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока в фирменном магазине местной сыроварни
- До 10 напитков из винограда (вино, чачу, коньяк, настойки) на семейной винодельне
- Черноморских рапанов
- Пышки и какао как из детства в культовом заведении, которое существует с 1993 года
- Разные сорта мёда, медовухи и сбитня на горной пасеке
- Местные соленья (лопух, бамбук, папоротник, турша и др.) в живописном месте на берегу реки
- Минеральную воду на нарзанном источнике
- Блюда национальной кухни во время обеда на берегу реки
Вы узнаете:
- Из какого винограда делают вино, и как отличить натуральное вино от порошкового
- Что означает «доля ангела» коньяка и правило «4 С»
- Как из чачи сделать немецкий санкционный ликёр Егермейстер
- Как 150 лет назад прокладывали дорогу на Красную Поляну с помощью верёвки и динамита
- Каких животных можно встретить в горах Сочи
- Что собирают в лесах и очень любят есть местные жители
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear. По запросу предоставлю детское кресло или бустер
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|2500 ₽
|Дети до 5 лет
|1250 ₽
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере (автобусные остановки)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2088 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень интересная и легкая экскурсия,и дегустировали вино,чачу,коньяк,и пышки пробовали,и минеральную воду пили,и на смотровой были-самолеты фоткали.Екатерина прекрасный водитель,было комфортно)спасибо от туристов из Самары
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А
Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший винодел Олег и Екатерина!
Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни,
Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни,
+2
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А
прекрасная экскурсия, очень необычная, лучше чем классические экскурсии с дигустацией. организовано все с душой, до сих пор с теплом вспоминаем! Спасибо большое 👍
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А
Отличная экскурсия, которая сочетала в себе природные красоты, интересные рассказы Олега о местах, которые ему явно дороги и гастрономические нотки.
А эмоции от подвесного моста и увиденных в лесу подснежников - непередаваемые просто.
Советую экскурсию к посещению
А эмоции от подвесного моста и увиденных в лесу подснежников - непередаваемые просто.
Советую экскурсию к посещению
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Е
Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство (только магазин), на пасеку (взбитый мед просто волшебный!) и в
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Л
Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное угощение. Интересный рассказ о винах, традициях, достопримечательностях. Рисовали вином, мастерили свечи, кормили кроликов. Ребенку подарили живую улитку. Привезли ее домой, стала нашим домашним питомцем. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Успехов вам в бизнесе, побольше туристов!
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