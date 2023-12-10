Побывать на винодельне, пасеке, сыроварне и нарзанном источнике и продегустировать дары Кавказа
Классной компанией отправимся по самым «вкусным» местам Адлерского района.
Вы попробуете самые вкусные дары Кавказа — разные виды сыра, вино, сбитень, лопух, бамбук и минеральную воду из нашего нарзанного источника.
И это ещё не весь список! Также я покажу вам самые красивые смотровые площадки курорта и водопад, который исполняет желания.
Вы попробуете самые вкусные дары Кавказа — разные виды сыра, вино, сбитень, лопух, бамбук и минеральную воду из нашего нарзанного источника.
И это ещё не весь список! Также я покажу вам самые красивые смотровые площадки курорта и водопад, который исполняет желания.
Ближайшие даты:
10
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
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19
дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
|Дети 6-16 лет
|2 000 ₽
|Дети до 5 лет
|3 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Высокогорную пивоварню, где варят крафтовое пиво, в том числе из местных сезонных овощей и фруктов
- Смотровую площадку около аэропорта, где максимально близко можно увидеть взлетающие и садящиеся самолеты
- Подвесной мост через реку Мзымта в Ахштырском ущелье
- Смотровую площадку на SkyPark — самый высокогорный парк России
- Старое Краснополянское шоссе с обзорной площадкой на ущелье Ахцу
- Небольшой, но живописный водопад, который по легенде исполняет желания
- Олимпийский парк и шоу фонтанов
Вы попробуете:
- 10 видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока в фирменном магазине местной сыроварни
- Напитки из винограда (вино, чачу, коньяк) на семейной винодельне
- Разные сорта мёда, медовухи и сбитня на горной пасеке
- Местные соленья (лопух, бамбук, папоротник, турша и др.) в живописном месте на берегу реки
- Минеральную воду на нарзанном источнике.
- Блюда национальной кухни во время обеда на берегу реки
Вы узнаете:
- Из какого винограда делают вино, и как отличить натуральное вино от порошкового
- Что означает «доля ангела» коньяка и правило «4 С»
- Как из чачи сделать немецкий санкционный ликёр Егермейстер
- Как 150 лет назад прокладывали дорогу на Красную Поляну с помощью верёвки и динамита
- Каких животных можно встретить в горах Сочи
- Что собирают в лесах и очень любят есть местные жители
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear. По запросу предоставлю детское кресло или бустер.
- Дополнительные расходы по желанию: обед и дегустация пива на пивоварне (сет до 8 видов по 100 мл — 1000 руб.)
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 405 туристов
Добрый день! Меня зовут Катя. Я — сертифицированный гид и водитель со стажем более 13 лет. Провожу экскурсии на собственном авто премиум-класса. Вам со мной будет комфортно, безопасно, весело и интересно.
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