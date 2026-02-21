В Адлере вас ждет гастрономическое приключение! Посетите местные пивоварни и винодельни, попробуйте до 10 видов сыра и напитков, насладитесь черноморскими рапанами и блюдами национальной кухни. Откройте для себя секреты производства

вина и коньяка, узнайте о местных традициях и истории. Все это в компании единомышленников и под руководством опытного гида. Не упустите шанс попробовать настоящие дары Кавказа и увидеть лучшие виды курорта

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Адлере - июль и август. В это время погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться всеми активностями на свежем воздухе. Май, июнь и сентябрь также подходят для посещения, но возможны дожди, что может ограничить некоторые мероприятия. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой может быть прохладно, а некоторые места могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.