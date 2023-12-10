Попробовать Адлер на вкус в мини-группе

Групповая экскурсия в Адлере

Побывать на винодельне, пасеке, сыроварне и нарзанном источнике и продегустировать дары Кавказа

Классной компанией отправимся по самым «вкусным» местам Адлерского района.

Вы попробуете самые вкусные дары Кавказа — разные виды сыра, вино, сбитень, лопух, бамбук и минеральную воду из нашего нарзанного источника.

И это ещё не весь список! Также я покажу вам самые красивые смотровые площадки курорта и водопад, который исполняет желания.
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Попробовать Адлер на вкус в мини-группе
Ближайшие даты:
10
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
16
дек
19
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Дети 6-16 лет2 000 ₽
Дети до 5 лет3 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Высокогорную пивоварню, где варят крафтовое пиво, в том числе из местных сезонных овощей и фруктов
  • Смотровую площадку около аэропорта, где максимально близко можно увидеть взлетающие и садящиеся самолеты
  • Подвесной мост через реку Мзымта в Ахштырском ущелье
  • Смотровую площадку на SkyPark — самый высокогорный парк России
  • Старое Краснополянское шоссе с обзорной площадкой на ущелье Ахцу
  • Небольшой, но живописный водопад, который по легенде исполняет желания
  • Олимпийский парк и шоу фонтанов

Вы попробуете:

  • 10 видов сыра из коровьего, козьего и овечьего молока в фирменном магазине местной сыроварни
  • Напитки из винограда (вино, чачу, коньяк) на семейной винодельне
  • Разные сорта мёда, медовухи и сбитня на горной пасеке
  • Местные соленья (лопух, бамбук, папоротник, турша и др.) в живописном месте на берегу реки
  • Минеральную воду на нарзанном источнике.
  • Блюда национальной кухни во время обеда на берегу реки

Вы узнаете:

  • Из какого винограда делают вино, и как отличить натуральное вино от порошкового
  • Что означает «доля ангела» коньяка и правило «4 С»
  • Как из чачи сделать немецкий санкционный ликёр Егермейстер
  • Как 150 лет назад прокладывали дорогу на Красную Поляну с помощью верёвки и динамита
  • Каких животных можно встретить в горах Сочи
  • Что собирают в лесах и очень любят есть местные жители

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Space Gear. По запросу предоставлю детское кресло или бустер.
  • Дополнительные расходы по желанию: обед и дегустация пива на пивоварне (сет до 8 видов по 100 мл — 1000 руб.)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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