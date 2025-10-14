За один день вы оцените всё могообразие Сочи. Полюбуетесь горными панорамами с вершины горы Ахун и прикоснётесь к историческому наследию региона. Если захотите — побываете у шумных Агурских водопадов в колхидском лесу. И конечно, отправитесь на морскую прогулку и насладитесь прекрасными морскими пейзажами.
Описание водной прогулки
Гора Ахун
Добро пожаловать на одну из самых высоких точек в окрестностях Сочи. Вы увидите Ахунскую башню, которая была построена в 1936 году. И конечно, сможете полюбоваться потрясающими панорамами гор и моря.
Агурские водопады (по желанию)
Если будет желание — прогуляемся к трём водопадам, которые прячутся среди колхидского леса. Отдохнём в тени и послушаем шум воды.
Морская прогулка
Вы насладитесь морским воздухом и красивыми видами побережья. Увидите знаменитые сочинские пляжи — например, новую «Ривьеру». И сможете искупаться, если захотите.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Nissan Serena
- Дополнительно оплачивается въезд в нацпарк — 250 ₽ за чел. и морская прогулка — 1000 ₽ за чел.
- Обратите внимание: на кораблике с вами будут другие люди
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 648 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
14 окт 2025
Просто невероятная Полина!
Кладезь информации на любую тему, очень интересно и красочно рассказывает. Видно, что человек опытный и любит свою работу. Одно удовольствие слушать. Очень рекомендую!
И отдельный восторг - вы не пожалеете, если поедете с детьми. Отлично ладит с любым возрастом, заинтересовывает и увлекает. Полностью завладела вниманием двух летки, только благодаря ей вынес 6ти часовую экскурсию. Лучший выбор! Спасибо огромное!
