За один день вы оцените всё могообразие Сочи. Полюбуетесь горными панорамами с вершины горы Ахун и прикоснётесь к историческому наследию региона. Если захотите — побываете у шумных Агурских водопадов в колхидском лесу. И конечно, отправитесь на морскую прогулку и насладитесь прекрасными морскими пейзажами.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Гора Ахун

Добро пожаловать на одну из самых высоких точек в окрестностях Сочи. Вы увидите Ахунскую башню, которая была построена в 1936 году. И конечно, сможете полюбоваться потрясающими панорамами гор и моря.

Агурские водопады (по желанию)

Если будет желание — прогуляемся к трём водопадам, которые прячутся среди колхидского леса. Отдохнём в тени и послушаем шум воды.

Морская прогулка

Вы насладитесь морским воздухом и красивыми видами побережья. Увидите знаменитые сочинские пляжи — например, новую «Ривьеру». И сможете искупаться, если захотите.

Организационные детали