Погулять по лиственным лесам и искупаться в настоящих природных купелях
Говоря научным языком, купель — это чашеобразное углубление в русле горной реки, где её течение заметно замедляется.
На практике это идеальное место, чтобы окунуться в освежающую воду, взбодриться, ощутить прилив сил и почувствовать себя частью окружающей природы. Я с радостью вам в этом помогу!
На практике это идеальное место, чтобы окунуться в освежающую воду, взбодриться, ощутить прилив сил и почувствовать себя частью окружающей природы. Я с радостью вам в этом помогу!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Купель в Красной Поляне
Первая купель, которую мы посетим, расположена в Красной Поляне на высоте около 1000 м. Чтобы добраться до неё, нам нужно будет 20 минут пройти в горку по тенистому лесу. Но этот небольшой треккинг с лихвой компенсируют освежающие воды купели и панорамный вид на плато Псехако.
Купель в Кавказском заповеднике
Вторую купель образует река Бешенка, чьи истоки находятся на склонах горы Ачишхо. Путь к ней займёт около получаса, дорога проходит по лиственном лесу с плавным набором высоты. По пути я расскажу немного про историю Кавказского заповедника. А после купания угощу вас согревающим чаем.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander. Транспорт включён в стоимость.
- Температура в купелях до 10 градусов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Адлере
Всем привет! Меня зовут Олег. В Красную Поляну я впервые попал после Олимпиады в 2015 году — приехал на работу горнолыжным инструктором на курорт Роза Хутор. Сразу прочувствовал изюминку этого места: сочетание гор и моря. Оно удерживает меня здесь до сих пор и делает его самым лучшим в стране. А о лучшем всегда приятно рассказывать и влюблять в него.
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