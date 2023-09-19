Говоря научным языком, купель — это чашеобразное углубление в русле горной реки, где её течение заметно замедляется. На практике это идеальное место, чтобы окунуться в освежающую воду, взбодриться, ощутить прилив сил и почувствовать себя частью окружающей природы. Я с радостью вам в этом помогу!

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Описание

Что вас ожидает

Купель в Красной Поляне

Первая купель, которую мы посетим, расположена в Красной Поляне на высоте около 1000 м. Чтобы добраться до неё, нам нужно будет 20 минут пройти в горку по тенистому лесу. Но этот небольшой треккинг с лихвой компенсируют освежающие воды купели и панорамный вид на плато Псехако.

Купель в Кавказском заповеднике

Вторую купель образует река Бешенка, чьи истоки находятся на склонах горы Ачишхо. Путь к ней займёт около получаса, дорога проходит по лиственном лесу с плавным набором высоты. По пути я расскажу немного про историю Кавказского заповедника. А после купания угощу вас согревающим чаем.

Организационные детали